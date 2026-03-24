Prolomení systému Iron Dome: íránské kazetové bomby obcházejí izraelskou protivzdušnou obranu
24. 3. 2026
Zářivé stopy po malých bombách na noční obloze se staly pro Izraelce běžným jevem, zatímco Teherán využívá zjevnou zranitelnost Izraele
5. března se na účtu X zesnulého nejvyššího vůdce Íránu Alího Chameneího, který spravují jeho spolupracovníci poté, co byl 28. února zabit při izraelském leteckém úderu, objevil příspěvek. Tweet obsahoval drsnou propagandu: zářící, naddimenzovaná raketa letící po oblouku přes oblohu, zatímco město pod ní je pohltilo plameny. Podtitulek zněl: „Okamžiky Khorramshahru jsou na obzoru.“
Raketa Khorramshahr, nejmodernější íránská balistická raketa, je podle všeho schopná nést kazetovou hlavici, která rozptýlí až 80 kusů submunice. Od zveřejnění tohoto příspěvku se stala významnou součástí izraelských hodnocení hrozeb a trvalým zdrojem obav pro zemi vybavenou víceúrovňovým protiraketovým systémem, který je obecně považován za nejsofistikovanější na světě.
K nejnovějšímu útoku s použitím kazetové munice došlo v neděli, kdy íránská balistická raketa zasáhla střední Izrael a zranila 15 lidí.
Podle Izraelských obranných sil nesla zhruba polovina raket vypálených z Íránu od eskalace konfliktu kazetové hlavice.
Dosud bylo identifikováno nejméně 19 balistických raket nesoucích kazetové hlavice, které od začátku války s Íránem 28. února pronikly do izraelského vzdušného prostoru a zasáhly městské oblasti. Tyto útoky zabily nejméně devět lidí a desítky jich zranily, což odráží širší posun v íránské taktice, který zřejmě odhalil zranitelnost izraelské protivzdušné obrany. Od začátku války íránská kazetová munice – která rozptyluje desítky malých bomb ve vzduchu – prověřuje vysoce pokročilou, víceúrovňovou síť protiraketové obrany Izraele, včetně systému Iron Dome, který je navržen k odrážení hrozeb napříč dosahy, výškami a rychlostmi, a odhaluje mezery, které samotné zachycování jen těžko dokáže zaplnit.
„Zachycení kazetové munice je zásadně obtížnější než zastavení jednotných raket kvůli několika technickým změnám v profilu zásahu,“ uvedl Tal Inbar, expert na rakety, který působí jako konzultant pro izraelské obranné společnosti. „Aby byl zachytávač účinný, musí zasáhnout nosnou raketu před rozptylem.“
Kazetové bomby jsou navrženy tak, aby uvolnily desítky menších bomb, tzv. submunice, na široké ploše. Menší munice ne vždy exploduje okamžitě, což představuje budoucí riziko pro civilisty. Při podezření na kazetovou munici vojenské týmy prohledávají rozsáhlé oblasti v rámci koordinovaných pátracích akcí, než se k neutralizaci nevybuchlých bomb dostaví policejní pyrotechnické jednotky.
Aby se omezily škody, musí být podle zbrojních expertů kazetová munice zachycena co nejdále od cíle – ideálně mimo atmosféru. Jakmile se submunice uvolní ve vzduchu, stává se její zachycení prakticky nemožné, a to i s nejsofistikovanějšími systémy protiraketové obrany.
Kazetová munice je ze své podstaty nerozlišující a její použití v obydlených oblastech je podle mezinárodního humanitárního práva zakázáno. Ačkoli úmluva o kazetové munici z roku 2008 zakazuje její používání signatářským státům, ani Izrael, ani Írán nejsou jejími smluvními stranami.
Amnesty International odsoudila použití kazetové munice Íránem loni v červnu – během jeho 12denní války s Izraelem – jako „flagrantní porušení“ mezinárodního práva. Organizace obvinila Izrael z podobných porušení v souvislosti s použitím těchto zbraní v Libanonu v roce 2006.
Izrael přiznal, že v minulosti klastrovou munici nasadil, a tvrdí, že tak činí v souladu s mezinárodním právem, ale použití íránských submunice proti hustě osídleným oblastem označil za „válečný zločin íránského režimu“.
Od začátku března kolují na internetu videa, která ukazují kazetovou munici padající jako desítky jasných světelných bodů, prořezávající noční oblohu nad Tel Avivem před dopadem. Tyto klipy se svým způsobem staly pro izraelské civilisty charakteristickým vizuálním symbolem války s Íránem.
Dva takové údery v časných ranních hodinách 18. března zabily manželský pár v sedmdesátých letech v Ramat Ganu, východně od Tel Avivu, a třicetiletého thajského dělníka v Adanimu ve středním Izraeli.
Izraelští představitelé tvrdí, že ani přímé zachycení balistické rakety předtím, než se její hlavice rozdělí a rozptýlí svůj náklad, nezaručuje vždy úplnou neutralizaci submunice.
Íránská strategie se také zdá mít pragmatičtější cíl: kromě propašování menších nákladů přes izraelskou protivzdušnou obranu může být použití kazetové munice navrženo tak, aby vyčerpalo zásoby protiletadlových střel – a donutilo Izrael vynaložit desítky raket na neutralizaci jediné přicházející hrozby.
Inbar také poukazuje na významné ekonomické omezení: zachycování íránských raket nesoucích kazetovou munici prostě není nákladově efektivní, protože by to „vyžadovalo použití drahých zachytávacích raket k zasažení každé jednotlivé submunice“.
Rostou spekulace, že zásoby stíhacích raket mohou být pod tlakem, ačkoli skutečný objem izraelských zásob zůstává přísně střeženým tajemstvím.
Izraelská armáda tvrdí, že zničila více než 70 % íránských odpalovacích zařízení balistických raket, a dodává, že téměř dosáhla úplné kontroly nad íránským vzdušným prostorem.
Teheránu se však stále daří pronikat do izraelského vzdušného prostoru.
O víkendu zranily salvy íránských balistických raket téměř 200 lidí v jižním Izraeli, když zasáhly města Arad a Dimona poté, co se systémům protivzdušné obrany nepodařilo zachytit alespoň dva projektily.
Mezitím neustálý řev sirén – nutící Izraelce hledat úkryt v kteroukoli denní dobu – a rostoucí nasazení kazetové munice prohlubují pocit únavy, přičemž si mnozí nyní tiše kladou otázku, jak dlouho ještě může válka trvat a k čemu to vlastně vede.
Vyšetřování deníku Guardian z loňského roku odhalilo důkazy o tom, že Izrael použil kazetovou munici v Libanonu během války s Hizballáhem, která začala v říjnu 2023. Snímky posouzené několika zbrojními experty identifikovaly zbytky nejméně dvou typů izraelských zbraní v oblastech jižně od řeky Litani.
