Jak se Česko rozhodlo podílet se na Trumpově kriminální válce
21. 3. 2026
K výše uvedenému komickému, vůči Trumpovi podlézavému rozhodnutí Babišovy vlády citujme, co řekl k tomuto problému v sobotním diskusním pořadu společnosti BBC novinář Peter Hitchens. (Ostatní diskutéři souhlasili.)
Moderátorka: Peter Hitchens je komentátorem deníku Mail on
Sunday a přispívá do řady dalších publikací. Jako novinář působí již
přes 50 let. Je bývalým zahraničním korespondentem v Moskvě a
Washingtonu a je držitelem prestižní Orwellovy ceny za žurnalistiku.
Peter také vydal několik knih, včetně The Abolition of Britain, ve které
hodnotí změny v britské společnosti a kultuře.
První otázka: Jsou spojenci NATO zbabělci, protože nepomáhají v Hormuzském průlivu? Petere Hitchensi, jsou?
Peter Hitchens:
Myslím, že někdo musí prokázat svou statečnost, aby mohl někoho jiného
nazvat zbabělcem. Znám jen velmi málo statečných lidí, kteří by to kdy
udělali. A myslím, že to vystihuje prezidenta Trumpa, muže, který
strávil velkou část svého života vyhýbáním se jakékoli účasti v boji a
který často haní spoustu lidí, ale sám se nezdá mít na svém kontě žádné
velké úspěchy, alespoň tak to na mě působí. Odpověď tedy musí být ne,
nejsou to zbabělci. Druhá věc je tato:
Tuto válku zahájili Donald Trump a Benjamin Netanjahu. A než ji začali, nezeptali se nás. Není to válka NATO. NATO není aliance, která má běhat za Spojenými státy a připojovat se ke každé válce, kterou začnou. A není žádný důvod, proč bychom to měli dělat.
Za třetí, Hormuzský průliv je velmi, velmi obtížné místo pro boj. A kdokoli, kdo by tam nešel, by nebyl zbabělec. Byl by prostě rozumný. To je tedy zásadní odpověď na tuto otázku.
To, co Trump říká, jsou jako obvykle nesmysly. A nejen nesmysly, ale nebezpečné nesmysly. Jedná se o muže, který kandidoval ve volbách a opakovaně tvrdil, že nezačne nové války, a právě zahájil jednu z nejnebezpečnějších válek mého života, válku, u které nevidím konec a Trump nemá ponětí, jak ji ukončit, a když ji zahájil, nevěděl, jaké budou důsledky.
Myslím, že je skutečně na čase, aby se proti tomu začali bránit jak představitelé, tak veřejnost zbývajících svobodných, právním řádem se řídících a inteligentních národů. Nechceme být vtaženi tímto tunelem do další nekonečné války. Nechceme, alespoň v mém případě, být vůbec spojováni s útokem, který zahrnuje bombardování obydlených měst, při kterém vás ujišťuji, že ať se budete snažit sebevíc nezasáhnout civilisty, tak se to stane.
A síly prezidenta Trumpa zasáhly školu v Íránu a zabily tam asi 150 dětí, což je událost, která se mi zdá, že stále ještě nebyla dostatečně reflektována. Dále také zasypávají raketami zemi, Írán, kterou jsem měl to velké štěstí navštívit a kde žije spousta naprosto slušných, ve skutečnosti velmi prozápadně smýšlejících lidí, z nichž mnohé jsem tam potkal a kteří si v žádném případě nezaslouží, aby s nimi bylo takto zacházeno. Když bombardujete obydlená města, zabíjíte nevinné lidi.
A poslední věc, kterou bych zde měl říci – doufám, že později bude více příležitostí – je, že západní národy zasahují na Blízkém východě s touto násilnou pošetilostí znovu a znovu a pak jsou překvapeny, když vidí obrovské množství lidí, kteří se plahočí ze zemí, které zničily, do Evropy. Přicházejí z Asie, přicházejí ze Středního východu a přicházejí z Afriky kvůli válkám v Iráku, v Libyi, v Afghánistánu a v Sýrii, které jsme buď způsobili a začali, nebo podněcovali. A teď začínáme další. Určitě je na čase, aby lidé řekli: „To stačí.“ A myslím, že pokud se západní lídři neobrátí na Donalda Trumpa a neřeknou: „Neopovažuj se nás nazývat zbabělci. Vlastně se neopovažuj od nás nic žádat. Neudělal jsi nic dobrého. Děláš spoustu škody. Přestaň s tím.“
(...)
Peter Hitchens: No, myslím, že mohu tvrdit, že patřím k lidem, kteří kritizovali Sira Keira Starmera více než kdokoli jiný. Ve skutečnosti si myslím, že jsem strávil většinu roku 2024 tím, že jsem varoval národ, jak jen to šlo, aby s ním neměl nic společného. Nejsem jeho obhájce, ale v tomto případě bych si přál, aby byl spíše pomalejší než rychlejší. Když země čelí... Když země čelí zapojení do války, která nemá konce, která by mohla zničit světovou ekonomiku, což je velmi reálné nebezpečí, pak si musí pečlivě rozmyslet, než se do ní zapojí.
Nemyslím si, že diplomacie Spojených států v Íránu byla inteligentní nebo promyšlená. Myslím si, že existovala cesta k míru, na které se Spojené státy dohodly v roce 2015 a kterou Donald Trump poté v roce 2018 zrušil, což mohl být opravdu velmi, velmi významný krok směrem k mírové budoucnosti. Írán souhlasil s podmínkami, které mu znemožňovaly vyrobit jadernou zbraň. Byly zrušeny hrozné sankce, které zničily životy lidí ze střední třídy v Íránu. Musím vám říct, že právě tito lidé, střední třída v Íránu, byli těmito sankcemi zničeni. Jejich občanská společnost byla těmito sankcemi zničena. Právě tito lidé nakonec odstraní ajatolláhy, pokud budou mít příležitost.
Byla to velmi, velmi nadějná dohoda. Donald Trump ji v roce 2018, když byl naposledy v Bílém domě, roztrhal. Teď šel do války. To mi nepřipadá rozumné, moudré ani promyšlené. Pokud britský premiér řekne: „Počkejte, jaké máte pro to ospravedlnění?“ Zvlášť teď, když víme, že Trumpovi jeho vlastní zpravodajští poradci říkali, že pro to není žádné ospravedlnění, pak máme naprosto dobré důvody říci: „Ne, my se toho neúčastníme.“ Proč bychom se měli přidat?
Když Británie v roce 1956 zešílela v Suezském průplavu, když britský permiér Anthony Eden zešílel a zaútočil na Egypt, což udělal, zazvonil telefon v Downing Street a premiér Anthony Eden tam nebyl, takže telefon zvedl úředník. Byl toamerický prezident Dwight D. Eisenhower, který křičel: „Anthony, ztratil jsi rozum?“ Vlastně se obrátil na britského premiéra: „Zbláznil ses?“ V podstatě to tak bylo, a když Američané usoudili, že to, co jsme udělali, bylo hloupé, nejprve pohrozili, že zničí naši ekonomiku útokem na libru. A pak vyslali americké námořnictvo do Středozemního moře, aby obtěžovalo britské královské námořnictvo. A v jednu chvíli náčelník námořnictva Spojených států diskutoval s americkým ministrem zahraničí o zahájení palby na britské lodě. To byl rozsah jejich odvážné podpory pro nás, když jsme se my zbláznili. Takže opravdu nechápu, proč bychom jim měli poskytovat velkou podporu, když se zblázní oni.
(...)
Petere Hitchensi, měla by britská vláda zasáhnout proti drahotě způsobené válkou?
Peter Hitches: No, vláda musí zasáhnout, ale proboha, díváme se na to špatným koncem westminsterské kanalizační trubky. To, co se děje, je, že je ohrožena krční tepna světové ekonomiky, nejen průliv Hormuz. Ale pokud se k tomu v Rudém moři přidají Húsíové, kteří, jak si pamatujete, podporují Írán, dojde k ještě většímu narušení. Ropa se k nám nedostane. Pokud se k nám dostane, cena bude tak vysoká, že dopady na ekonomiku budou kolosální. Nejde jen o... auta a vytápění, na které má ropa vliv. Jde o celý průmysl. Jde o plasty. Jde o absolutně všechno. A bude to nesmírně, kolosálně inflační se všemi politickými nevýhodami, které to s sebou nese. Možná budete schopni manipulovat s dotacemi, abyste pomohli některým lidem s účty za energie.
Ale nakonec, pokud chcete zabránit opravdu, opravdu vážné krizi, musíte jednat hned a zastavit tuto válku. Pokud se rozšíří ještě dál, myslím si, že například v Kaspickém moři, severně od Íránu, se nachází největší ložisko zemního plynu na světě, a pokud by se Íránci rozhodli to zahrnout do rovnice, pak by světové ekonomice hrozilo ještě větší nebezpečí, které by mohlo trvat roky.
Myslím, že někteří z vás, stejně jako já, si pamatují arabsko-izraelskou válku z roku 1973 a katastrofální důsledky, které to mělo pro ekonomiku této země – inflaci, nezaměstnanost, stagnaci po dlouhá léta. A právě to riskujeme, protože v Bílém domě sedí šašek. Jediným způsobem, jak to vyřešit, je politická a diplomatická cesta, která ukončí tuto válku, než se zcela vymkne kontrole.
Omlouvám se, ale dnes jsem premiéra neobviňoval.
Není v moci Británie, této poměrně malé a chudé země, která si v současné době půjčuje peníze na splácení úroků ze svých dluhů, změnit osud světa. Takže stručně řečeno, nemůžeme to udělat. Co můžeme udělat, je, pokud se spojíme, jak říkám, se zbývajícími svobodnými a demokratickými zeměmi na světě, pokusit se tomu zabránit, než se to ještě zhorší.
Moderátorka: A myslíte si, že to může být účinné? Stručně řečeno, myslíte si, že to může být účinné? Protože slyšíme zprávy o nutnosti deeskalace od Keira Starmera, od jiných evropských zemí, ale pouhé volání po zastavení války nutně neznamená, že se tak stane.
Peter Hitchens: No, je tu ten starý taco slogan. Starý taco slogan o Donaldu Trumpovi. Trump Always Chickens Out.
Moderátorka: Někteří lidé to používali k tomu, aby řekli, že Trump vždycky zbaběle uteče.
Peter Hitchens: Trump vždycky zbaběle uteče. A je to vlastně pravda. Je tu spousta jeho celních výletů. Výlet je v tomto případě jeho slovo. Myslí si, že jeho válka na Blízkém východě je výlet. Bůh ví, jaké by to bylo, kdyby si myslel, že je to válka. Pravdou je, že pokud má pocit, že prohrává, pokud prohrává, nemáme ho podporovat. A pokud je diplomaticky zcela izolován, není to nemožné. Pokud má někdo lepší nápad, prosím, dejte mi vědět, jaký nápad to je. Ale pokud je něco, co můžeme udělat, abychom tomu zabránili, měli bychom to udělat. A je to mnohem, mnohem důležitější než diskutovat o ceně benzínu.
Diskuse