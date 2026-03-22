Jak to ta Skandinávie dělá, že má nízké zadlužení a velké, efektivní výdaje na obranu
22. 3. 2026 / Boris Cvek
V Nedělní debatě na České televizi zpochybňoval senátor Červíček (ODS) výdaje na obranu vlády tím, že jde o stavění dopravních staveb. K tomu cituji zprávu z října 2025 o stanovisku Národní rozpočtové rady k návrhu státního rozpočtu Fialovy vlády:
„Uvedené masivní meziroční navýšení obranných výdajů v kapitole ministerstva dopravy tak na základě dostupných údajů nelze pohledem aktuálního metodického přístupu NATO označit za důvěryhodné a vypadá spíše jako neoprávněné navýšení výdajů státního rozpočtu nad hodnotu stanovenou výdajovým rámcem.“
Zdroj: Neakceptovatelné. Národní rozpočtová rada ostře zkritizovala Stanjurův rozpočet - Novinky
Rozuměl jsem proto panu Landovskému, bývalému vyslanci ČR u NATO, když nedávno u paní Tachecí na ČRo Plus řekl, že Babišova vláda bude první, která na obranu dá skutečně dvě procenta. Jenže to není tak jednoduché, každá politická formace má jinou verzi.
Dnes jsem při sledování zmíněného pořadu na České televizi dospěl k tomu, že nelze vůbec říci, kdo a co a proč dává na obranu. Červíček mluvil o tom, že se dává na prožírání, nikoli investice. Turek o srovnání s inflací. Putin si je vyslechne, než je podřeže, aby se dozvěděl, proč jsme se mu neubránili. Jistě ho to bude budit ze snu: inflace, nebo prožírání? Miluje mě, nebo ne?
Zcela odpudivá a nesrozumitelná byla hádka o to, kdo dal nebo nedal dost na BIS a další tajné služby, aby nás chránily před teroristickými útoky. Poslanec Vondráček (ANO) upozornil, a tím hájil svého šéfa, že Vrbětice ukazují, že firmy selhávají v ochraně svých areálů. Poslanec Hřib (piráti) obvinil vládu, že krmí Agrofert a občany nechává, aby se proti terorismu, včetně sofistikovaného státního teroru, chránili sami.
Červíček nám dal za vzor zbrojení ve Skandinávii a Polsku. Poslanec Turek (motoristé) zase vysvětloval, že jsme prostě zadlužení, a proto musíme mírnit i výdaje na obranu. Zmínil šetření na ministerstvu životního prostředí v řádech milionů, zatímco na obranu se rozpočet prý navyšuje v miliardách. Vondráček hájil výdaje na zemědělství, protože potřebujeme produkci pro soběstačnost.
Nikdo samozřejmě nezmínil, že skandinávské země nejsou zadlužené a dávají velké peníze na obranu, protože pořádně daní. Náš problém jsou nízké daně z vysokých příjmů, majetku, kapitálu. Skandinávie ostatně může být tématem i pro Babišem opěvovaný sociální smír a zdraví populace. Ale to se nesmí stát tématem, jak to vlastně může fungovat. Vondráček a Červíček by se naopak snad i dohodli na tom, že na obraně musí být shoda mezi opozicí a vládou, ale zjevně větší shoda panuje mezi Babišem a motoristy na jedné straně a trumpisty v USA.
Vlastně pořád nechápu, proč se v médiích tak často USA vydávají za něco homogenního. Vondráček to řekl jasně: jedna věc jsou diplomaté, druhá věc jsou ti, kdo je řídí. A s těmi druhými mají motoristé a ANO výborné vztahy. Proto na summit NATO nepojede prezident, protože ten by nás tam beztak jen pomlouval, jak málo dáváme na obranu, naopak tam pojede ministra zahraničí a premiér, aby vysvětlili spojencům naše výdaje na obranu, ty prý rostou a jsou v souladu s našimi závazky. No, řekl bych, že Trump jim skutečně nic vyčítat nebude, stejně jako nevyčítá nic svému nejbližšímu spojenci Orbánovi, pokud jde o to, že zbrojí proti Ukrajině a je ruský vazal.
V té souvislosti musím zmínit, že sleduje-li někdo byť jen trochu politiku, musí mít pocit, že pan Minář na sobotní demonstraci spadl z Marsu. Podle něj totiž demokratické strany mají určit situaci, za které osvobodí Babiše z té hrůzy vládnout s krajní pravicí. Možná by ho taky měly osvobodit z klubu patriotů v unijním parlamentu nebo ho přímo převtělit ve Václava Havla. Stačí chtít. Babiš už se nemůže dočkat polibku jako Šípková Růženka.
Ale zpět, poslední douška k první hodině (více jsem nesledoval) pořadu České televize, ve kterém dnes diskutovali politikové: vyšetřování útoku v Pardubicích má prý čtyři verze, to zaznělo několikrát, nebylo ale řečeno jaké. Jednou z nich nejspíše je stejný aktér jako při útoki ve Vrběticíh. Prý, řekl pan Vondráček, kdyby se to prokázalo, bude premiér reagovat „maximálně“, tedy stejně jako v případě Vrbětic. Turek nás navíc poučil, že Česko hájí proti Maďarsku a Slovensku zájmy Ukrajiny, oběti ruské agrese, ale že Ukrajina se bude muset s Ruskem dohodnout, protože čas jde proti ní. Tedy fakticky vzdát se.
