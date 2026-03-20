V některých částech světa dosáhly ceny ropných futures 150 dolarů za barel
20. 3. 2026
V úterý se barel v Ománu, jehož přístavy se nacházejí za uzavřeným Hormuzským průlivem a mají volný přístup k oceánu, prodával za téměř 154 dolarů, podle Argus Media.
Finanční trh a trh s fyzickou nabídkou se rozešly, říká Ole Hansen, ředitel komoditní strategie v Saxo Bank. Futures na North Sea Brent a US WTI jsou plánovány na dodání v květnu, když, jak obchodníci doufají, se situace s lodní dopravou v Hormuzském průlivu zlepší. Ale ceny šarží, které je třeba doručit nyní, "rostou kvůli fyzickému nedostatku surovin," říká David Fife, hlavní ekonom Argus Media.
Prémie u značek, které jsou charakteristicky podobné blízkovýchodním, dosáhly rekordních úrovní. Mezi nimi jsou některé druhy vyráběné v Norsku, Alžírsku, Libyi a Kazachstánu, za které kupující platí od 5 do téměř 15 dolarů za barel více ve srovnání s Brentem.
Po začátku války v Íránu cena Brentu vystřelila téměř na 119 dolarů za barel, poté klesla pod 100 dolarů a tuto hranici zůstala nějakou dobu. V posledních dnech, jak konflikt eskaloval, postupně rostla. A ve čtvrtek vyskočila o více než 10 %, čímž překročila 118 dolarů, po čemž klesla na přibližně 114 dolarů za barel.
Ceny Brentu a WTI také odrážejí fakt, že jde o lehké, málo sirnaté druhy ropy, zatímco ropa z Blízkého východu nakupovaná asijskými rafineriemi je těžší a má vyšší obsah síry. Není možné nahradit tyto druhy v dostatečném množství, říká Ivan Matthews, vedoucí výzkumu pro oblast Asie a Pacifiku ve společnosti Vortexa.
Svět zažívá "nejvážnější narušení dodávek ropy od 70. let a Brent je sotva přes 100 dolarů," řekl Hansen. Ceny paliv mohou podle Bloombergu věrněji odrážet krizi: referenční kontrakt na naftu v Severním moři už má hodnotu přes 180 dolarů za barel – nejvyšší za téměř čtyři roky.
Arne Lohmann Rasmussen, hlavní analytik Global Risk Management, řekl:
"Je zřejmé, že válka vstoupila do fáze, kdy se energetická infrastruktura stává cílem přímých úderů. To znamená novou fázi eskalace a naznačuje další růst cen energií v nadcházejících dnech."
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse