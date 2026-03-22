Trump dal Íránu 48 hodin na otevření Hormuzského průlivu, jinak USA „zlikvidují“ jeho elektrárny
22. 3. 2026
Trump vyhrožuje zničením íránských energetických zařízení – „počínaje tím největším“ – pokud Teherán průliv znovu neotevře
Donald Trump dal Íránu 48 hodin na to, aby znovu otevřel Hormuzský průliv pro lodní dopravu, jinak bude čelit zničení své energetické infrastruktury, zatímco Teherán zahájil svůj dosud nejničivější útok na Izrael.
Trump napsal na Truth Social, že USA „zasáhnou a zničí“ íránské elektrárny – „začneme s tou největší“ – pokud Teherán do 48 hodin, tedy do pondělí 23:44 GMT podle času jeho příspěvku, plně neotevře průliv.
Íránský ministr zahraničí Abbas Araghči uvedl, že Teherán uvalil omezení pouze na plavidla ze zemí zapojených do útoků proti Íránu a že bude pomáhat ostatním, které se do konfliktu nezapojily.
V reakci na Trumpovu hrozbu íránská armáda podle agentury Fars uvedla, že se zaměří na energetickou a odsolovací infrastrukturu „patřící USA a režimu v regionu“.
Trumpovo ultimátum přišlo několik hodin poté, co dvě íránské rakety zasáhly jižní Izrael a zranily více než 100 lidí při nejničivějším útoku od začátku války. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu slíbil odvetu „na všech frontách“.
Údery, které proklouzly izraelskými protiraketovými systémy, roztrhaly fasády obytných budov a vyryly do země krátery.
Záchranáři uvedli, že ve městě Arad bylo zraněno 84 lidí, z toho 10 vážně. O několik hodin dříve bylo 33 lidí zraněno v nedaleké Dimoně, kde záběry AFPTV ukázaly velkou díru vyrytou do země vedle hromad trosek a zkrouceného kovu.
V Dimoně se nachází zařízení, o kterém se obecně předpokládá, že je sídlem jediného jaderného arzenálu na Blízkém východě, ačkoli Izrael nikdy nepřiznal, že by jaderné zbraně vlastnil.
Írán uvedl, že útok na Dimonu byl odvetou za izraelské údery na jeho jaderné zařízení v Natanzu, přičemž Islámská revoluční garda (IRGC) prohlásila, že její síly zasáhly i další města na jihu Izraele a vojenské objekty v Kuvajtu a Spojených arabských emirátech.
Po útoku na Natanz šéf jaderné agentury OSN Rafael Grossi znovu vyzval k „vojenské zdrženlivosti, aby se předešlo jakémukoli riziku jaderné havárie“.
Zařízení v Natanzu hostí podzemní odstředivky používané k obohacování uranu pro sporný íránský jaderný program; utrpělo škody během války v červnu 2025.
Izraelská armáda popřela, že by stála za útokem na Natanz, ale uvedla, že zasáhla zařízení na teheránské univerzitě, o kterém tvrdila, že bylo využíváno k vývoji komponentů jaderných zbraní pro íránský program balistických raket.
Spojené arabské emiráty v sobotu oznámily, že čelily leteckým útokům poté, co je Írán varoval, aby nedovolily útoky ze svého území na sporné ostrovy poblíž Hormuzského průlivu.
Írán zablokoval tuto životně důležitou vodní cestu, kterou v době míru prochází pětina světového obchodu s ropou.
Tato patová situace způsobila prudký nárůst cen ropy, přičemž cena severomořské ropy Brent se nyní obchoduje nad 105 USD za barel, a dlouhodobé důsledky pro globální ekonomiku se stávají vážným důvodem k obavám.
Společné prohlášení představitelů několika zemí – včetně Velké Británie, Francie, Itálie, Německa, Jižní Koreje, Austrálie, Spojených arabských emirátů a Bahrajnu – odsoudilo „de facto uzavření Hormuzského průlivu íránskými silami“.
„Vyjadřujeme svou připravenost přispět k vhodným snahám o zajištění bezpečného průjezdu průlivem,“ uvedli.
Trump označil spojence z NATO za „zbabělce“ a vyzval je, aby průliv zabezpečili.
V neděli Japonsko uvedlo, že by mohlo zvážit nasazení svých vojenských sil k odminování Hormuzského průlivu, pokud dojde k uzavření příměří.
Ministr zahraničí Toshimitsu Motegi řekl: „Kdyby došlo k úplnému příměří, hypoteticky řečeno, pak by se mohly objevit věci jako odminování.
„Je to čistě hypotetické, ale pokud by bylo uzavřeno příměří a námořní miny by představovaly překážku, pak si myslím, že by to bylo něco, co by se mělo zvážit,“ řekl Motegi v japonské televizi.
Vojenské akce Japonska jsou omezeny poválečnou pacifistickou ústavou, ale bezpečnostní legislativa z roku 2015 umožňuje Japonsku nasadit své síly sebeobrany v zahraničí, pokud útok, včetně útoku na blízkého bezpečnostního partnera, ohrožuje přežití Japonska a nejsou k dispozici žádné jiné prostředky k jeho řešení.
