Jedna z nejbezpečnějších zemí na světě
20. 3. 2026 / Boris Cvek
Jsme jednou z nejbezpečnějších zemí na světě. Nemáme přece téměř žádné muslimy, jak praví obecná moudrost, proto se tady žije mnohem lépe než v západní Evropě. Když někoho postřílí nemuslim, jako třeba na filozofické fakultě v Praze (ale předtím také v Ostravě nebo Uherském Brodě), je to nehoda. Kdo by se toho bál?
Mimochodem, to se u nás odpouští dokonce i západní Evropě, a to je co říci. Jakmile z ní přijde nějaká zpráva o vraždě, zejména brutální, je to v pohodě, když pachatel není muslim.
Nedávno Novinky přinesly zprávu o tom, že ve Francii třináctiletý chlapec ubil svou matku. Skvělá příležitost svést to na krvežíznivou touhu po macesech jako za hilsneriády… vlastně pardon, už jsme dále!, na fanatickou muslimskou výchovu. Bohužel ve zprávě bylo uvedeno, že k události došlo v souvislosti se sporem o alkohol, čili to by asi bylo i na naše publikum příliš násilné dělat z toho islamismus. A tak to přešlo vcelku bez povšimnutí.
Naše bezpečnost je v každém případě tak úžasná, že podle Nejvyššího kontrolního úřadu nebylo uděláno nic za posledních osm let přes všechny plány a sliby na ochranu měkkých cílů. Nejsou tu přece muslimové, tak co…? Vrbětice taky nebyl žádný muslimský útok, takže pohoda.
Nyní je ovšem otázka, co si počne lidová fantazie, vláda i další politici s tím, co se stalo v Pardubicích. Propalestinská, protiizraelská organizace v jedné z nejbezpečnějších zemí na světě spáchá teroristický útok proti výrobě zbraní pro Izrael. Co s tím? Bude se hledat linka s fanatickým islamismem? Jinak se vlastně nic nestalo.
Diskuse