Ultimátum vydané skupinou, která zapálila izraelskou zbrojovku v České republice
24. 3. 2026
Z mediaandpress@earthquakefaction.net dne 24. 3. 2026 v 10:54
Webová stránka: https://earthquakefaction.net
Komuniké: https://earthquakefaction.net/two
Kontakt: earthquakefaction@proton.me
24. března 2026 – Po své operaci, při které zapálila a zničila společný podnik společností Elbit Systems a LPP Holding v České republice, nově vzniklá skupina v ultimátu pohrozila zveřejněním utajovaných dokumentů.
Skupina Earthquake Faction vydala své druhé komuniké, ve kterém pohrozila zveřejněním utajených dokumentů získaných z areálu v Pardubicích v České republice, pokud společnost LPP Holding nevydá prohlášení o přerušení vztahů se společností Elbit Systems a neodsoudí okupaci Palestiny. Skupina zveřejnila omezený náhled na jeden z dokumentů a stanovila společnosti LPP Holding lhůtu do 20. dubna na odpověď.
Společnost LPP Holding veřejně spolupracuje se společností Elbit Systems od října 2023, přičemž provozní ředitel v souvislosti s areálem v Pardubicích uvedl, že „jeden z projektů, které s Elbitem připravujeme, se týká izraelské armády“ [1]. Elbit Systems je největší izraelská zbrojní společnost, která vyrábí 85 % izraelské flotily vojenských dronů a pozemního vybavení [2] a popisuje své drony jako „páteř“ izraelské armády.
Skupina se také zaměřila na všechny společnosti, které spolupracují s Elbit Systems, požadovala veřejná prohlášení o přerušení vztahů a vyhrožovala akcemi v jejich areálech.
Viz celé komuniké níže.
Prohlášení č. 2
Jak se zřítila střecha budovy společností Elbit a LPP Holding, zřítilo se s ní i jejich partnerství.
LPP Holding strávil celou dobu živě vysílaného genocida chlubením se svou spoluprací a podporou. Spolupracovali s Elbit Systems, zatímco naši soudruzi v Palestině byli vražděni a mrzačeni a děti byly během zlomku vteřiny vyhlazovány přesnými technologiemi vyrobenými v továrnách, jako je tento závod v Pardubicích, provozovaných zbabělci v klimatizovaných kancelářích.
Jejich ufňukanou zbabělost podtrhuje náhlý veřejný ústup, překrucování faktů a panika, která nastala teprve tehdy, když si uvědomili, že jejich moc brát životy může být rozbita několika lidmi se svědomím. Vaše panika a rozpaky se vlají ve větru, aby je viděl celý svět; koneckonců, jaká „obranná“ společnost nemá alarm?
Vědí, že na této zemi není bezpečný kout pro kolaboranty na genocidě našich soudruhů v Palestině. Žijeme v útrobách této proklaté bestie, napříč kontinenty, zeměmi a městy, kde tyto společnosti působí. Každá společnost, která spolupracuje s Elbit Systems, je terčem, a my na vás zaútočíme, kde a kdy se nám zlíbí.
Pro LPP Holding: vzali jsme vaše důvěrné dokumenty a zbytek jsme spálili na popel.
Máte čas do 20. dubna 07:00 UTC, abyste veřejně přerušili veškeré vazby s Elbit Systems a odsoudili barbarskou okupaci Palestiny, jinak tyto dokumenty zveřejníme.
Všichni ostatní, kteří spolupracujete s Elbitem, máte dvě možnosti: počkat na nás, nebo vydat veřejné prohlášení s důkazem, že jste přerušili vazby s Elbit Systems.
O společnosti Elbit Systems
Elbit Systems je největším izraelským výrobcem zbraní, který vyrábí 85 % izraelské flotily vojenských dronů a pozemního vybavení. Izraelské armádě také dodává munici, rakety a prostředky pro elektronický boj.
O společnosti LPP Holding
LPP Holding je hrdým dodavatelem zbraní sionistickému státu a propaguje svou skupinu společností jako „poháněnou umělou inteligencí“. Holding a jeho dceřiné společnosti jsou klíčovým strategickým partnerem společnosti Elbit Systems v České republice a od české vlády dostávají finanční prostředky na vývoj bezpilotních leteckých a pozemních vozidel řízených umělou inteligencí.
O skupině The Earthquake Faction
Skupina The Earthquake Faction je internacionalistická podzemní síť, která se zaměřuje na klíčová místa kritická pro sionistickou entitu. Naším cílem je zničit všechny části Impéria zevnitř, jakýmikoli účinnými prostředky.
Odkazy
[1] https://www.lpp-holding.com/article/interview-with-the-co-owner-of-the-technology-holding-lpp/
[2] https://www.aljazeera.com/features/2023/11/17/israels-weapons-industry-is-the-gaza-war-its-latest-test-lab
[3] https://elbitsystems.com/autonomous/aerial/elbit-systems-uavs
