Mechanismus neexistujícího účinku aneb cvičení ze základů chemie
24. 5. 2026 / Boris Cvek
Kdybyste si náhodou chtěli pocvičit chemii na příkladu gigantické a velmi nebezpečné pitomosti, která už má asi tisíc citací a založila celý nový obor a kterou publikoval časopis Nature Immunology, můžete si užít na odkazu níže. Psal o tom vlastně už v roce 2025 ve Vesmíru, tady je to podrobněji a v angličtině.
Hlavní autorka je z Harvardovy univerzity a je členkou Akademie věd v USA. Ten princip se ale týká tisíců jiných „vědeckých“ publikací. A zajímavé cvičení z chemie by bylo, kam až jej lze aplikovat. Například: na prakticky všechny články o protinádorové účinnosti koordinačních sloučenin kovů (protože v těle, natož v tumoru, téměř jistě neexistují)?
Psal jsem si už s redakcí Nature Immunology, ale chemii nerozumějí. Totéž ta hlavní autorka. V Nature Medicine mi psali, že to nemohou publikovat, ale že mi přejí, aby to vyšlo jinde. A tak dále. Pracuji na dalších způsobech, jak dosáhnout pádu celého toho oboru tzv. účinnosti disulfiramu proti zánětlivým onemocněním.
Odkaz: The mechanism of non-existent action: another crisis in biomedical scientific literature?
