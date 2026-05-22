Dnes jsme za Fórum 50 % premiérovi Andreji Babišovi a zmocněnkyni pro lidská práva Taťáně Malé odeslali otevřený dopis reagující na pondělní usnesení vlády o přesunu lidskoprávních agend na jednotlivé resorty.
V návaznosti na nesouhlas s tímto krokem jsme také poslali premiérovi jakožto předsedovi Rady vlády pro rovnost žen a mužů rezignaci na členství v Radě vládě pro rovnost žen a mužů a jejich výborech (Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích a Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů).
Otevřený dopis premiérovi a zmocněnkyni: Česká republika si nemůže dovolit oslabovat agendu rovnosti žen a mužů
22. května 2026
Vážený pane premiére,
vážená paní zmocněnkyně,
obracíme se na vás v souvislosti s rozhodnutím vlády přesunout agendu rovnosti žen a mužů z Úřadu vlády ČR na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tento krok považujeme za strategickou chybu, která oslabí schopnost státu řešit oblast, v níž Česká republika dlouhodobě zaostává a čelí opakované mezinárodní kritice.
Podle srovnání Evropského institutu pro rovnost žen a mužů i Světového ekonomického fóra se Česko dlouhodobě řadí k nejhorším zemím Evropské unie v oblasti rovnosti žen a mužů. Jedním z hlavních důvodů, proč Česká republika v mezinárodních žebříčcích zaostává za většinou zemí Evropské unie, je nízké zastoupení žen v politice. Česká republika dosud neměla ženu prezidentku ani premiérku a současné zastoupení žen ve vládě patří k nejnižším v Evropské unii.
Téma vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodování je přitom součástí platné vládní Strategie rovnosti žen a mužů 2021–2030 a vyžaduje koordinovaný postup napříč celou vládou a spolupráci s akademickým i občanským sektorem. Nejde o dílčí téma, ale o oblast, která přímo ovlivňuje kvalitu rozhodování, důvěru ve veřejné instituce i mezinárodní reputaci České republiky.
Výbor OSN pro odstranění diskriminace žen (CEDAW) Českou republiku opakovaně upozorňuje na nedostatečné institucionální zabezpečení politik rovnosti žen a mužů, potřebu silnější koordinace mezi resorty i přetrvávající nízké zastoupení žen v politice. Současné rozhodnutí vlády jde bohužel opačným směrem a vytváří riziko dalšího oslabení kapacit, jejichž posilování Česká republika dlouhodobě deklaruje jako svůj závazek.
Přesun agendy mimo Úřad vlády nepřinese větší efektivitu. Naopak vytvoří institucionálně nelogický systém, v němž bude Rada vlády pro rovnost žen a mužů formálně vedena předsedou vlády, ale její odborné zázemí a sekretariát budou podřízeny jednomu resortu. To povede ke složitější koordinaci, oslabení autority agendy vůči ostatním ministerstvům a vysokému riziku ztráty odborných kapacit, které stát budoval více než dvacet let.
Fórum 50 % je součástí Rady vlády pro rovnost žen a mužů od roku 2012. Dlouhodobě se podílíme také na práci Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích a Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů. O to větší znepokojení v nás současný vývoj vyvolává. Z naší dlouholeté zkušenosti víme, že bez silného nadresortního ukotvení nebude Česká republika schopna zlepšit své dlouhodobě špatné výsledky v oblasti zastoupení žen v rozhodování ani naplňovat mezinárodní závazky.
Současné rozhodnutí navíc vysílá velmi problematický signál vůči evropským a mezinárodním partnerům. V době, kdy evropské instituce zdůrazňují potřebu silnější koordinace a stabilních institucionálních mechanismů pro prosazování rovnosti žen a mužů, Česká republika své kapacity oslabuje.
Vyzýváme vás proto k přehodnocení tohoto rozhodnutí. Česká republika nepotřebuje další oslabování agendy rovnosti žen a mužů. Potřebuje funkční koordinaci, stabilní odborné kapacity a důvěryhodnou institucionální strukturu odpovídající standardům moderní evropské země.
S pozdravem
Markéta Kos Mottlová
Ředitelka
Fórum 50 %, o.p.s.
