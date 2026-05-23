„Všechna zdravotnická zařízení jsou plná“: panika kvůli rychlému šíření eboly v Konžské demokratické republice
23. 5. 2026
Nový kmen viru, škrty v pomoci a kulturní zvyklosti týkající se pohřbů a fyzického kontaktu ztěžují zvládnutí epidemie
Varování od humanitárních organizací a zdravotnických pracovníků v Demokratické republice Kongo jsou alarmující a jejich výzvy k koordinované mezinárodní akci jsou naléhavé.
Zatímco se země potýká s návratem viru eboly, roste obava, že její křehký zdravotnický systém bude mít potíže zvládnout epidemii, která podle odborníků daleko přesahuje počet potvrzených případů.
„Rychlost, s jakou se tato epidemie eboly šíří, je velmi znepokojivá,“ uvedla ve čtvrtek Rose Tchwenko, ředitelka nevládní organizace Mercy Corps v DRK. „Riziko širšího šíření je reálné a naléhavě je zapotřebí větší regionální a globální podpory.“
Hama Amado, terénní koordinátor humanitární organizace Alima ve městě Bunia, varoval, že virus nabírá na síle a šíří se v mnoha oblastech. „Všichni se musí mobilizovat,“ řekl téhož dne agentuře Associated Press. „Ještě zdaleka nemůžeme říci, že je situace pod kontrolou.“
Je to týden, co DRK ohlásila svůj 17. výskyt eboly, virové nemoci s úmrtností mezi 25 % a 90 %, která se šíří tělesnými tekutinami nebo kontaminovanými materiály a způsobuje poškození orgánů, poruchy cév a někdy i závažné vnitřní a vnější krvácení.
Od 24. dubna, kdy v Bunia, hlavním městě provincie Ituri na severozápadě země, zemřela první známá oběť, bylo zaznamenáno téměř 750 podezřelých případů a 177 podezřelých úmrtí. Smuteční hosté se ho dotkli během pohřbu v nedalekém městě Mongbwalu a virus se odtud rozšířil.
Nemocnice a další zdravotnická zařízení byla rychle přetížena. Trish Newportová, manažerka nouzových programů u organizace Lékaři bez hranic, uvedla, že tým během víkendu identifikoval podezřelé případy v nemocnici Salama v Bunii, ale v okolí nenašel žádné volné izolační oddělení. „Každé zdravotnické zařízení, které kontaktovali, řeklo: ‚Máme plno podezřelých případů. Nemáme žádné volné místo,‘“ uvedla na sociálních sítích. „To vám dá představu o tom, jak šílená je teď situace.“
Pomoc brání několik faktorů, včetně kmene viru, pro který neexistuje schválená léčba ani vakcína, odlehlé a válkou poznamenané místo výskytu epidemie a místní pohřební zvyky, které jsou v rozporu s přísnými postupy pro kontrolu nákazy. To vše se odehrává na pozadí velkých nedostatků v rozpočtech na pomoc, způsobených z velké části rozhodnutím Trumpovy administrativy výrazně omezit zahraniční pomoc.
Podle studie Mezinárodního výboru Červeného kříže (ICRC) z počátku tohoto roku více než polovina zdravotnických zařízení, která byla v provinciích Severní a Jižní Kivu – kde byly rovněž hlášeny případy – dotazována, utrpěla fyzické poškození nebo byla zničena a téměř polovina z nich hlásila od ledna 2025 významný odchod personálu kvůli konfliktu a nejistotě.
Dva incidenty z tohoto týdne odhalily některé z přitěžujících faktorů. V úterý bylo při útoku Spojených demokratických sil (ADF), militantní skupiny působící ve východní části Konžské demokratické republiky a v některých částech Ugandy, na několik vesnic poblíž města Mambasa v Ituri zabito nejméně 17 lidí. „Čelíme dvojí válce: jedné se zbraněmi a druhé v podobě epidemie,“ řekla Zawadi Jeanne, žena z tohoto města, která před měsícem při útoku ADF přišla o bratra a strýce.
Ve čtvrtek dav zapálil léčebné centrum v Rwampara poblíž Bunia poté, co úřady odmítly vydat mrtvé tělo oběti, kterou chtěli pohřbít sami.
Proces pohřbívání těl, která mohou být vysoce nakažlivá, zajišťují úřady za účelem zabránění šíření nemoci, ale některé rodiny dávají přednost tradičním pohřbům, které zahrnují omývání a dotýkání se těla a které se při předchozích vypuknutích ukázaly jako klíčové faktory šíření nemoci. Tento incident poukázal na potíže, s nimiž se úřady v Konžské demokratické republice mohou potýkat při prosazování bezpečných pohřbů.
Batakura Zamundu Mugeni, místní tradiční náčelník, který byl přítomen na místě v Rwampara, řekl agentuře Agence France-Presse, že úřady spolupracují se zdravotníky na vypátrání všech pacientů, kteří mohli uprchnout, a také kontaktních osob. Za nepokoje vinil „mladé lidi, kteří nechápou realitu této nemoci“.
V pátek provincie zakázala smuteční obřady a oznámila, že pohřby nyní mohou provádět pouze specializované týmy. Zakázala také přepravu mrtvých těl vozidly, která nejsou určena pro zdravotnické účely, a omezila veřejná shromáždění na maximálně 50 osob.
Pokyny k obecnějšímu vyhýbání se fyzickému kontaktu jsou brzděny silnou kulturou vyjadřování náklonnosti prostřednictvím dotyku. „Žijeme ve společnosti, kde je podávání rukou na denním pořádku,“ řekl Jackson Lubula, který žije v Bunii. „S touto nemocí je možné všechno. Malá chyba vás může stát draho, a tak jsem se rozhodl si po každém pozdravu umýt ruce mýdlem.“
Zprávy z postižených oblastí posilují dojem, že se virus šíří nepozorovaně. Rychlé posouzení potřeb provedené organizací ActionAid v oblastech Bunia, Nizi a Nyankunde zjistilo, že téměř třetina škol zaznamenala alespoň jeden podezřelý případ eboly nebo úzký kontakt.
Lidé v Rwampara uvedli, že nemoc udeřila náhle a že počáteční příznaky byly zaměněny za nemoci jako malárie. Botwine Swanze, která přišla o syna, řekla reportérovi Associated Press: „Řekl mi, že ho bolí srdce. Pak se kvůli bolesti rozplakal. Potom začal krvácet a hodně zvracet.“
Dr. Núria Carrera Graño, lékařka z Mezinárodního výboru Červeného kříže (ICRC), která poskytovala pomoc při dvou předchozích vypuknutích eboly, popsala situaci v Konžské demokratické republice jako humanitární, politickou a bezpečnostní krizi vyplývající z kumulace nešťastných událostí.
Uvedla, že záchranáři by měli využít poučení z minulých epidemií ohledně důležitosti mezinárodní spolupráce a koordinace. „Nemáme čas ztrácet,“ řekla.
Aby epidemii dostala pod kontrolu, spolupracuje vláda KDR s lékaři, kteří mají zkušenosti s léčbou této nemoci.
Dr. Richard Kojan, lékař intenzivní péče z organizace Alima, který poskytoval služby při několika epidemích eboly, uvedl, že mezi touto epidemií a tou současnou existuje mnoho podobností, včetně pozdního odhalení, nedostatečných zdrojů pro reakci a absence vakcíny na počátku.
„Epidemie je mimo kontrolu,“ řekl z Kinshasy, hlavního města DRK, na začátku tohoto týdne před cestou do Ituri, kde má podpořit kolegy v terénu.
Vzhledem k tomu, že neexistuje vakcína ani schválená léčba pro kmen viru Bundibugyo, pracují podle Kojana lékaři na optimalizaci standardu intenzivní péče o pacienty a zavádějí dohled a sledování kontaktů u podezřelých případů.
„Pokud jsou přijati do léčebného centra včas, bude virová zátěž v jejich vzorcích nízká a díky optimalizované péči budou mít vysokou šanci na přežití,“ řekl.
Tým Alima také nasazuje přenosnou léčebnou jednotku zvanou Cube, průhlednou plastovou konstrukci, která umožňuje interakci mezi pacienty, jejich příbuznými a zdravotníky bez nutnosti nosit osobní ochranné prostředky. Kojan s tímto konceptem přišel po svých zkušenostech s ebolou během epidemie v letech 2014–2016.
S šířením viru stále více lidí v Bunii zjišťuje, že mají přátele a příbuzné, kteří se stali obětí nemoci, což ještě více zvyšuje jejich úzkost.
„Samotná myšlenka na slovo ‚ebola‘ mě děsí,“ řekla Jeanne, jejíž synovec je v zdravotnickém zařízení v Rwampara. Zůstává však optimistická.
„Bůh je ten, kdo ví, co nás čeká,“ řekla. „Říkám si, že se nemoc bude šířit, ale ne do alarmující míry. Můžeme jen doufat v to nejlepší.“
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse