„Rozesmíval nás a nikdy se nezalekl“: Amerika se loučí s pořadem The Late Show a Stephenem Colbertem
23. 5. 2026
Trump zveřejnil toto bizarní video, v němž hází Colberta do popelnice.
Mezi osobnostmi, které vzdávají hold moderátorovi zrušeného pozdně
večerního pořadu, jsou Jane Fonda, Bruce Springsteen a Joe Biden
Celebrity, politici a Newyorčané vzdali hold Stephenu Colbertovi, když se ve čtvrtek vysílala poslední epizoda pořadu The Late Show.
Tento
dlouholetý talk show, který začal již v roce 1993, byl loni zrušen
stanicí CBS, údajně z finančních důvodů. Mnozí jsou však přesvědčeni, že
to bylo důsledkem rostoucího sblížení stanice s Donaldem Trumpem, kterého Colbert pravidelně kritizoval.
Finále pořadu The Late Show Stephena Colberta bylo hořkosladkým rozloučením plným hvězd.
V epizodě ze čtvrtka se moderátor emotivně rozloučil za pomoci celebrit, mezi nimiž byli Paul McCartney, Paul Rudd, Ryan Reynolds a Bryan Cranston.
„Strašně rádi jsme dělali tento pořad pro vás, ale co opravdu milujeme, je dělat tento pořad s vámi,“ řekl divákům u televizních přijímačů.
Poslední díl sledovalo 6,74 milionu diváků, což je více než dvojnásobek průměrné sledovanosti v této sezóně.
Colbert moderoval více než 1 800 dílů pořadu The Late Show, kde převzal štafetu po Davidu Lettermanovi. Tento týden Letterman v rozhovoru kritizoval rozhodnutí o zrušení pořadu a označil ho za „obrovskou chybu“.
„Myslím, že přicházíme o cenný pohled na věc,“ řekl. „Myslím, že je to pro americkou kulturu velmi, velmi důležité.“
Bývalý prezident Joe Biden, který v pořadu již dříve hostoval, se tento týden také připojil k chvále a vzdal hold na Instagramu.
„Není mnoho lidí, kteří dokážou lidi přimět k zamyšlení a zároveň k smíchu,“ napsal. „Po léta vnášel Stephen do pozdně večerní televize vtip, srdce a upřímnost. Amerika se mohla vždy spolehnout na smích – a někdy i na potřebné připomenutí reality. Gratuluji k neuvěřitelné kariéře, příteli.“
Jane Fonda byla jednou z celebrit, které se objevily ve videu sestaveném jejím nově obnoveným Výborem pro první dodatek. „Rozesmál nás a nikdy se nezalekl,“ řekla herečka oceněná Oscarem. „Sledovali jsme, jak tato vláda opakovaně potlačuje nesouhlas.“
Mezi dalšími jmény ve videu byli Sally Fieldová a Mark Ruffalo, který řekl, že ho rozhodnutí zrušit show „znepokojilo“.
Na začátku tohoto týdne měl Colbert jako hosta Bruce Springsteena a hvězda se opět vyjádřila proti Trumpovi. „Jsem tu dnes večer na podporu Stephena, protože jste první člověk v Americe, který přišel o svou show, protože máme prezidenta, který nepochopí vtip,“ řekl.
Mluvčí Bílého domu kontroval prohlášením, v němž Colberta nazval „ubohým ztroskotancem bez talentu“.
V pátek brzy ráno Trump na sociálních sítích vyjádřil radost z posledního dílu. „Colbert je konečně u konce na CBS,“ napsal. „Úžasné, že to vydržel tak dlouho!“
Prezident také označil Colberta za „naprostého blbce“ a přirovnal ho k „mrtvému člověku“.
Trumpovi spojenci Larry a David Ellison loni dokončili koupi společnosti Paramount, která vlastní CBS, v rámci obchodu za 8 miliard dolarů.
Loni George Cheeks, prezident CBS, popřel, že by zrušení pořadu mělo politické důvody. „Výzvou v oblasti večerních pořadů je to, že reklamní trh prochází významným dlouhodobým poklesem,“ řekl. „Jsme velkými fanoušky Colberta, milujeme ten pořad. Bohužel ekonomická situace nám znemožnila pokračovat.“
Colbert už má domluvenou další práci – jako dlouholetý fanoušek J. R. R. Tolkiena se chystá spolupracovat na scénáři nového filmu produkovaného Peterem Jacksonem s pracovním názvem Pán prstenů: Stín minulosti. Řekl, že z tohoto projektu „nemůže mít větší radost“.
V rozhovoru pro New York Times Colbert uvedl, že sice chápe, proč lidé považují zrušení pořadu za „podezřelé“, ale zároveň se snažil vyhnout konfliktu s CBS.
„Nemám vůbec žádnou chuť mít sporný vztah se svou televizní stanicí,“ řekl. „Práce s CBS se mi opravdu líbila. Byli to skvělí partneři. A rád bych to tak i ukončil. Jedenáct let je dlouhá doba na to, abych tu pracoval. A téměř 10 let předtím, celkem téměř 21 let, ve večerním vysílání. Cítím se mnohem lépe, když jsem ‚vděčný‘, než když jsem ‚naštvaný‘.“
62letý moderátor si je také vědom dopadu, jaký měla jeho komedie na prezidenta. „Autoritáři nemají rádi nikoho, kdo jim neprokazuje nepatřičnou úctu,“ řekl. „Komici jsou ze své podstaty antiautoritářští. A autoritáři nikdy nebudou mít rádi nikoho, kdo se jim vysmívá.“
The Late Show nahrazuje pořad Comics Unleashed, improvizovaná komediální série od komika a mediálního magnáta Byrona Allena, který nedávno koupil BuzzFeed.
„Nesnažím se Colberta nahradit,“ řekl Allen. „Myslím, že Colberta nikdo nahradit nemůže. Myslím, že je fenomenální. Myslím, že je fantastický.“
