Izraelské údery v Libanonu zabily 10 lidí, včetně šesti zdravotníků, uvádí libanonské ministerstvo zdravotnictví
23. 5. 2026
Libanonské ministerstvo zdravotnictví odsuzuje útoky jako porušení mezinárodního práva; Izrael tvrdí, že zasáhl infrastrukturní cíle Hizballáhu a bojovníky
Izraelské údery v Libanonu zabily během 24 hodin 10 lidí, včetně šesti záchranářů a jednoho dítěte, uvedlo v pátek libanonské ministerstvo zdravotnictví, což ještě více zatížilo příměří zprostředkované USA. Ministerstvo odsoudilo útoky jako porušení mezinárodního práva.
V pátek v noci a v sobotu byly hlášeny další letecké údery. Korespondent AFP v jižním městě Tyre uvedl, že zaslechl dva výbuchy, když byl zasažen jeden objekt na předměstí a poté další uvnitř města, přičemž do vzduchu stoupaly oblaka kouře. Předtím se úředníci snažili evakuovat obyvatele z této čtvrti a pomocí megafonů je vyzývali k odchodu.
Izraelská armáda vydala evakuační varování pro dvě oblasti města Tyre a vesnici Burj Rahal na severovýchodě s tím, že vojáci zasahují proti Hizballáhu.
Státní agentura National News Agency uvedla, že krátce před půlnocí došlo k pěti izraelským leteckým útokům v horské oblasti Nabi Sreij dále na severu na předměstí Britalu, které bylo od začátku příměří s Hizballáhem ušetřeno útoků.
Podle ministerstva zabil izraelský útok v noci ze čtvrtka na pátek v jiho-libanonském městě Hanaway čtyři zdravotníky z Islámské zdravotní asociace.
V pátek ráno ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že při izraelském útoku v Deir Qanoun En-Nahr v pobřežní provincii Tyre zahynulo celkem šest lidí, včetně dvou zdravotníků a syrského dítěte.
V Hanaway izraelská armáda uvedla, že zasáhla infrastrukturní cíle Hizballáhu, kde se nacházeli militanti této skupiny. V Deir Qanoun En-Nahr armáda uvedla, že vojáci identifikovali a zasáhli dva militanty Hizballáhu jedoucí na motocyklech v této oblasti. Sdružení skautů Al-Rissala je spojeno s hnutím Amal, které je spojencem Hizballáhu.
V Hanaway a v Deir Qanoun En-Nahr izraelská armáda uvedla, že prověřuje tvrzení, že „bylo zraněno několik nezúčastněných osob v této oblasti, které nebyly cílem útoků“. Uvedla, že podnikla kroky k zmírnění potenciálního civilního utrpení, mimo jiné tím, že nařídila obyvatelstvu v obou oblastech, aby uprchlo.
Libanonské ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo video, o kterém tvrdí, že bylo natočeno v Deir Qanoun En-Nahr, a které ukazuje dva muže ve žlutých vestách na kraji silnice, jak se o někoho starají. Když se k těmto dvěma mužům blíží sanitka, je vidět záblesk a ozve se hlasitý výbuch. Poté jsou tito muži vidět, jak leží na zemi.
Agentura Reuters dokázala potvrdit, že místo natáčení videa se nachází na západním okraji Deir Qanoun En-Nahr, a to na základě budov, stromů a uspořádání silnic, které odpovídaly archívním snímkům této oblasti. Město bylo na začátku tohoto týdne zasaženo leteckým útokem, při kterém zahynulo 14 lidí. Jednalo se o nejkrvavější útok od vyhlášení křehkého příměří minulý měsíc.
Od 2. března, kdy libanonská ozbrojená skupina Hizballáh zahájila novou válku palbou na Izrael, bylo v Libanonu zabito více než 3 100 lidí. Mezi mrtvými je podle pátečních statistik ministerstva zdravotnictví 123 zdravotníků, 210 dětí a téměř 300 žen.
Mezinárodní humanitární právo poskytuje ochranu záchranářům v první linii, zdravotnickým pracovníkům a civilní infrastruktuře, včetně zdravotnických zařízení.
Podle Světové zdravotnické organizace bylo několik nemocnic v jižním Libanonu poškozeno nebo zcela vyřazeno z provozu izraelskými údery.
