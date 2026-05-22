Důsledky rezignace na hodnotovou politiku v praxi
22. 5. 2026 / Petr Waniek Horwáth
Když Andrej Babiš prohlásil, že jeho vláda nebude dělat hodnotovou politiku, ale politiku pragmatickou, nešlo pouze o marketingovou formulaci nebo běžnou politickou frázi. Byla to určitá programová teze o tom, jak má být stát řízen. Pokud totiž politika přestane vycházet z hodnotového rámce, přestává být podstatné, co je dlouhodobě správné, legitimní nebo institucionálně zdravé. Rozhodující se stává okamžitá výhodnost, efektivita a schopnost udržet mocenskou stabilitu.
Hodnotová politika přitom neznamená moralizování ani ideologickou rigiditu. Znamená existenci základních principů, které demokratický právní stát drží pohromadě. Patří mezi ně ochrana lidské důstojnosti, respekt k menšinám, ochrana institucí, předvídatelnost práva a vědomí, že existují hranice, které nelze překračovat ani ve jménu momentální politické většiny.
Právě důsledky absence hodnotové politiky dnes začínají získávat konkrétní institucionální podobu.
To, co dnes sledujeme, není pouze střet různých politických programů. Jde o hlubší proměnu způsobu, jakým stát začíná chápat sám sebe. Politika se stále častěji redukuje na techniku správy moci. Instituce jsou posuzovány podle toho, zda aktuálně vyhovují politickému zájmu. Ústavní pojistky přestávají být vnímány jako ochrana demokratického systému a začínají být prezentovány jako komplikace, které brání efektivnímu vládnutí.
Změny od 1. července
Od 1. července se tento posun promítá také do institucionálního uspořádání státu. Jednotlivé změny mohou na první pohled působit administrativně nebo technicky. Ve skutečnosti však vypovídají o tom, jak stát začíná jednotlivé oblasti chápat a jaké priority jim přisuzuje.
Agenda lidských práv
Přesun agendy lidských práv pod Ministerstvo spravedlnosti České republiky vyvolává otázku, zda tím nedojde k oslabení její meziresortní povahy. Lidská práva totiž nejsou pouze právní disciplínou. Týkají se školství, zdravotnictví, sociální oblasti, policie, vězeňství, pracovního trhu i zahraniční politiky. Jejich význam spočívá právě v tom, že představují horizontální princip prostupující fungováním celého státu.
Pokud se však tato agenda uzavře do jednoho resortu, může postupně ztratit schopnost koordinovat ostatní oblasti veřejné správy. Z horizontální priority demokratického státu se stává vertikální administrativní agenda. Nejde pouze o organizační změnu, ale také o symbolický posun v tom, jakou váhu stát lidskoprávní problematice přisuzuje.
Agenda národnostních menšin
Podobně lze vnímat i přesun agendy národnostních menšin pod Ministerstvo kultury České republiky. Národnostní menšiny však nejsou pouze otázkou kulturních tradic nebo folkloru. Jejich postavení souvisí s ústavní ochranou rovnosti, jazykových práv, přístupu ke vzdělání, účasti na veřejném životě a ochranou před diskriminací.
Pokud se tato agenda začne chápat převážně kulturně, oslabuje se její právní a politický rozměr. Z otázky rovného postavení občanů se stává především otázka kulturních programů a symbolických aktivit. Takový posun dlouhodobě mění samotný způsob, jakým stát menšiny vnímá.
Romská agenda
Výrazný posun je patrný také u romské agendy. Přesun pod Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vytváří obraz, že romská otázka je především otázkou sociální politiky. Romové jsou však národnostní menšinou chráněnou ústavním pořádkem a mezinárodními závazky České republiky.
Pokud stát začne romskou problematiku vnímat převážně sociální optikou, ztrácí se širší rozměr celé věci. Týká se to otázky rovného postavení, přístupu ke vzdělání, důvěry ve státní instituce, bezpečnosti nebo zastoupení ve veřejném prostoru. Komplexní politická otázka se redukuje na správu sociálních opatření.
Jazyk politiky a proměna veřejného prostoru
Významnou roli nehraje pouze institucionální změna, ale také jazyk veřejné debaty. Část politické reprezentace dlouhodobě používá rétoriku, která některé skupiny obyvatel vykresluje jako problém, zátěž nebo bezpečnostní riziko. Takový jazyk postupně mění způsob, jakým společnost určité skupiny vnímá.
Jakmile jsou menšiny nebo sociálně slabší skupiny prezentovány primárně jako problém, oslabuje se zároveň ochota společnosti chránit jejich práva. Z občanů se stávají objekty veřejné frustrace. Právě zde začíná být otázka hodnotového rámce zásadní. Demokratický stát totiž nestojí pouze na volbách a zákonech, ale i na určité představě o rovnosti lidské důstojnosti.
Prezident a ústavní rovnováha
Důležitý je také vztah k ústavním institucím. Prezident republiky není v parlamentní demokracii pouze reprezentativní figurou. Plní stabilizační funkci a představuje jednu z pojistek ústavního systému. Pokud prezident při výkonu svých pravomocí upozorňuje na ochranu základních principů demokratického právního státu, jde o součást ústavní role hlavy státu.
Právě způsob, jakým část politické reprezentace reaguje na prezidenta republiky, ukazuje hlubší problém současné politické kultury. Spor s prezidentem je stále častěji veden v osobní rovině, nikoli jako legitimní institucionální nebo ústavní polemika. V případě Petr Macinka je patrné, že konflikt s Petr Pavel je prezentován především osobně a politicky, nikoli s respektem k tomu, že prezident republiky představuje ústavní instituci, která má v demokratickém systému specifickou stabilizační funkci.
Právě zde se projevuje absence úcty k hodnotovému rámci demokratického státu. Prezident není pouze konkrétní osoba nebo politický protivník. Institut prezidentství představuje součást ústavního pořádku a symbol kontinuity státu. Pokud se veřejná debata redukuje na osobní útoky nebo na snahu delegitimizovat samotný výkon prezidentské funkce, oslabuje to nejen autoritu konkrétní hlavy státu, ale i respekt k institucím jako takovým.
Napětí mezi vládní mocí a prezidentem proto nelze redukovat na osobní konflikt jednotlivých aktérů. Ve skutečnosti jde o střet dvou odlišných představ o fungování demokracie. Jedna chápe instituce jako nezávislé brzdy a protiváhy. Druhá očekává, že budou především potvrzovat aktuální politickou vůli většiny.
Jak se žije v zemi bez hodnotového rámce
Žije se v ní nejistě. Ne proto, že by ze dne na den přestal fungovat stát, ale proto, že postupně mizí předvídatelnost pravidel a hlavně důvěra v instituce. Občan přestává mít jistotu, že stát bude postupovat podle stejných principů vůči všem a spíše o tom právem pochybuje. Pravidla, jak se ukazuje, začínají být flexibilní podle aktuální politické potřeby a instituce ztrácejí autoritu, protože jsou stále častěji vnímány jako nástroje momentální moci, nikoli jako neutrální garant veřejného zájmu.
V takovém prostředí se ochrana menšin nebo lidských práv začne prezentovat jako nadstandard, nikoli jako základní součást demokratického právního státu. Ústavní principy jsou označovány za překážku efektivního vládnutí. Veřejná debata hrubne a část společnosti si postupně zvyká na jazyk, který by ještě před několika lety působil nepřijatelně.
Absence hodnotového rámce má navíc ještě jeden důsledek. Stát začíná ztrácet schopnost dlouhodobé kontinuity. Politika se stává sledem okamžitých reakcí, marketingových rozhodnutí a mocenských kalkulací. Co platí dnes, nemusí platit zítra. Tato nejistota postupně oslabuje důvěru občanů nejen v konkrétní vládu, ale v demokratický systém jako celek.
Situaci dále zhoršuje okamžik, kdy představitelé výkonné moci začnou veřejně zpochybňovat nezávislost soudů, včetně Ústavní soud České republiky, nebo nezávislost státního zastupitelství. Pokud premiér či další členové vlády začnou vytvářet dojem, že soudní moc nebo státní zástupci jednají politicky, oslabuje to důvěru veřejnosti v samotné základy právního státu. Demokratický systém přitom stojí právě na tom, že jednotlivé složky moci jsou oddělené a vzájemně se kontrolují, nikoli na tom, že mají být podřízeny aktuální politické většině.
Demokratický právní stát však stále disponuje obrannými mechanismy. Existují soudy, média, občanská společnost i ústavní instituce, které jsou schopny vytvářet protiváhu momentální politické moci. Podstata demokracie nespočívá v absenci konfliktů, ale v existenci hranic, které ani vláda nemůže bez následků překročit.
