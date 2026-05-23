Channel 4 News: Ebola se rychle šíří. Deset zemí je vážně ohroženo
23. 5. 2026
Dobrý večer.
Počet případů eboly prudce stoupá – v Konžské demokratické republice je více než 800 podezřelých případů a přes 200 úmrtí. Spolu s těmito čísly se zdá, že roste i napětí na místě. Několik set lidí se shromáždilo před branami nemocnice, aby požadovali vydání těla podezřelé oběti eboly. Jak se s touto situací vyrovnávají v zemi, která čelí obrovské epidemii?
Zatím je počet obětí jen zlomkem z 11 000 lidí, kteří zemřeli při nejhorší epidemii eboly v historii, která skončila před deseti lety. Rychlost, s jakou se kmen viru Bondibugo šíří východní částí Demokratické republiky Kongo, však znepokojila zdravotnické úřady po celém světě.
V Ugandě je pět potvrzených případů a Africké centrum pro kontrolu nemocí uvádí, že 10 sousedních zemí je vystaveno vysokému riziku. Spojené státy zpřísnily své vstupní omezení.
Sanitka obklopená ozbrojenými strážci s tělem oběti, u které se podezřívá úmrtí na ebolu. Takto se musí provádět pohřby v Rampara, která se nachází v provincii Ituru, epicentru současné epidemie. Zvýšená bezpečnost v době smutku je nezbytná k zastavení obvyklých pohřebních zvyků a udržení klidu.
Zdravotník: "Při příjezdu do zdravotnického zařízení jsme narazili na řadu obtíží, včetně odporu mladých lidí z komunity, a tak jsme byli nuceni upozornit úřady, aby nám přišly na pomoc, a to pouze z bezpečnostních důvodů."
Reportérka: V tomto městě v poslední době propuklo násilí. Lidé vtrhli do nemocnice a izolační oddělení zachvátil požár, když se pokoušeli odnést tělo možné oběti eboly a pohřbít ji tak, jak by to bylo obvyklé.
Zdravotník: "Pacient s ebolou je méně nebezpečný než osoba, která na ebolu zemřela, protože virus eboly je živý virus. Když je někdo nemocný, virus žije uvnitř jeho těla. Ale když dojde k úmrtí, vnitřní buňky, buňky, které odumírají, vynášejí virus zpět na povrch, kde zůstává na povrchu. To znamená, že kdokoli se dotkne těla, je nevyhnutelně kontaminován."
Reportérka: Světová zdravotnická organizace zvýšila riziko eboly v Demokratické republice Kongo na velmi vysoké. Epidemiologové jsou znepokojeni rychlým nárůstem. Podívejte se na tuto téměř svislou čáru. To je to, co vědce znepokojuje.
Odhad počtu případů při současném ohnisku v DRK. Ostatní čáry ukazují prvních 100 dní předchozích ohnisek. Ve srovnání s nimi je tedy vidět, že toto ohnisko je výrazně vpředu. Nejsmrtelnější epidemie, která trvala 2 roky, zabila více než 11 000 lidí. Doktorka Ruth McCabe modeluje případy až dvakrát denně.
Dr. Ruth McCabe: Nejpozoruhodnější na této epidemii je rozsah, kterého dosáhla ještě předtím, než byla odhalena. To je opravdu velmi neobvyklé. A je pravděpodobné, že epidemie je rozsáhlejší, než se právě teď uvádí, právě kvůli těmto faktorům.
Reportérka: Takže dokonce větší než 800.
Dr. Ruth McCabe: Opravdu, opravdu. Naše modelování naznačuje, že v tuto chvíli by mohlo jít o více než 1 000 případů, ale bohužel v tuto chvíli nemůžeme vyloučit ani 2 000 případů.
Reportérka: V provincii Ituru, kde se zdravotníci připravují na další pacienty s ebolou, je přes 30 stupňů Celsia. Africké centrum pro kontrolu nemocí varovalo, že dalších 10 zemí v regionu je vystaveno vysokému riziku.
Země po celém světě také pokračují v přijímání přísných opatření. USA varovaly fotbalisty z Konžské demokratické republiky, kteří cestují na mistrovství světa, že se musí izolovat na 21 dní, zatímco se svět snaží zvládnout epidemii, která vykazuje alarmující vývoj.
Před chvílí jsem hovořila s doktorkou Eve Robinsonovou, epidemioložkou pracující pro organizaci Lékaři bez hranic z Gomy ve východní části Konžské demokratické republiky. Zeptala jsem se jí na tlaky, kterým čelí zdravotníci v terénu, a na to, jak se tato epidemie liší od předchozích.
Dr. Eve Robinson: Práce v centru pro ebolu bude vždy obtížná. Vyžaduje opravdu přísné postupy pro prevenci a kontrolu infekcí a lidé viděli fotografie personálu v plné výbavě. Je tu docela teplo. Takže když máte na sobě všechny ty ochranné prostředky, je to velmi obtížné. Je to pro ně tedy velmi obtížná situace. Ve srovnání s jinými epidemiemi se již jedná o velkou epidemii. V této fázi je pravděpodobně opravdu podceňována, protože máme potíže s testováním. Myslím si tedy, že se připravujeme na epidemii velkého rozsahu.
Reportérka: A epidemie velkého rozsahu v Demokratické republice Kongo. O kolik je to komplikovanější kvůli roztříštěné politické situaci a také kvůli velkému počtu vysídlených lidí. Jak to vypadá? Je to skoro jako dokonalá bouře, že?
Dr. Eve Robinson: Je to jako krize navrch k mnoha dalším krizím. Tam, kde pracuji v Severním Kivu, už se potýkáme s rozsáhlým ohniskem spalniček, ohnisky cholery, vysokou mírou podvýživy a malárie, která je opravdu běžná. Přidání eboly k tomu všemu situaci jen komplikuje. A je také velmi důležité, že i když se bude hodně pozornosti soustředit na ohnisko eboly, nesmíme zapomenout na tyto další potřeby.
Reportérka: Viděli jsme, že místní komunity zapálily zdravotnická zařízení. Co to vypovídá o tom, jak komunita vnímá tuto epidemii eboly?
Dr. Eve Robinson: Vím o dvou případech v provincii Etori. Myslím, že je to známka toho, že komunita má strach, a myslím, že je to zcela pochopitelné. Ebolu lze zvládnout pouze spoluprací s komunitou a v rámci komunity, takže je opravdu nutné s komunitou komunikovat a získat si její důvěru, abyste mohli provést všechna potřebná opatření k zvládnutí situace.
Reportérka: Co by se mohlo stát, pokud si důvěru komunity nezískáte?
Dr. Eve Robinson: Stane se opravdu obtížné provádět činnosti nezbytné k zvládnutí epidemie, jako je sledování kontaktů nebo vyšetřování podezřelých případů. A pokud vás komunity nevpustí do svých měst a vesnic, tyto činnosti prostě nemůžete provádět.
Reportérka: Myslíte si, že se do komunity vkládá dostatek prostředků k zastavení epidemie?
Dr. Eve Robinson: MSF tedy skutečně mobilizuje všechny své zdroje. Spolupracujeme se zdravotnickými úřady, které mají opravdu bohaté zkušenosti. Jedná se o 17. epidemii eboly v Konžské demokratické republice. Zdravotnické úřady zde jsou tedy skutečnými odborníky. Rozsah současné situace i toho, co teprve přijde, však přesahuje jejich schopnosti zvládnout to samy. Budou tedy opravdu potřebovat podporu.
Reportérka:A na závěr, doktore Robinsonová, jak moc vás tato epidemie znepokojuje?
Dr. Eve Robinson: Mám obavy z eboly samotné a také z celkové humanitární situace v této oblasti, protože potřeby jsou již nyní obrovské a vzhledem k tomu, že se veškerá pozornost soustředí na ebolu, obávám se, že ostatní problémy budou opomenuty.
