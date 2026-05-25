Trumpova „dohoda“ s Íránem se rychle hroutí
25. 5. 2026
Trump se Íránu téměř vzdal, jeho vlastní spojenci ho za to kritizovali a teď se jen zmítá, píše Ben Meiselas
Včera jsme informovali o údajné „dohodě“ Donalda Trumpa, která se nám jevila spíše jako kapitulace. Ukázalo se, že přesně o to šlo, a dokonce i jeho vlastní spojenci z hnutí MAGA ho za to kritizovali. Takto vypadá současná situace.
Hlavní zprávy, které dnes sledujeme:
- Trumpova údajná „dohoda“ s Íránem se v reálném čase hroutí po masivní kritice ze strany jeho vlastní strany a Izraele
- Íránská státní média veřejně popírají Trumpova tvrzení o Hormuzském průlivu a dění v průlivu dokazuje, že lže právě Trump
- Republikánští váleční jestřábi – včetně Pompea, Cruze, Grahama, Wickera a dalších – se otevřeně bouří proti podmínkám dohody
- Trump strávil včerejšek zveřejňováním šílených memů místo toho, aby se zúčastnil svatby svého syna Dona Jr.
- Kevin Hassett lže v televizi o ekonomice a Golden Ballroom (opět)
- Rusko provedlo jeden ze svých nejničivějších raketových útoků na Kyjev od začátku války
- Trump využívá střelbu poblíž Bílého domu k prosazení svého projektu tanečního sálu za 1 miliardu dolarů (překvapení!)
Trumpova nejnovější „dohoda“ s Íránem zcela ztroskotala
Takto vypadá současná situace. Jako vždy upozorňuji, že se jedná o rychle se měnící situaci. V sobotu New York Times informoval, že Trumpův tým vypracoval údajný návrh memoranda s Íránem. Podmínky, jak byly popsány, byly ohromující. Spojené státy by uvolnily přibližně 25 miliard dolarů zmrazených íránských aktiv. Írán by otevřel Hormuzský průliv, přičemž by si zachoval kontrolu nad tímto strategickým bodem. Námořní blokáda USA by byla zrušena. A jednání o íránském jaderném programu, který Trump opakovaně označoval za hlavní důvod tohoto konfliktu (poté, co opustil své původní cíle osvobodit íránský lid od vlády režimu), by byla odložena na nějakou budoucí diskusi, která se možná nikdy neuskuteční.
Stručně řečeno, válka, kterou Trump zahájil, válka, která stála Ameriku důvěryhodnost a ekonomickou stabilitu, by skončila tím, že by se Írán ocitl v silnější pozici než na začátku, stále by držel klíče k jedné ze strategicky nejdůležitějších vodních cest na planetě a do pokladny režimu by se vracely miliardy dolarů. Palety hotovosti, dalo by se říci. A jaderná otázka by byla zcela odsunuta stranou. Agentura Reuters nyní s odvoláním na íránského úředníka potvrzuje, že Teherán nesouhlasil s převozem svých zásob vysoce obohaceného uranu ze země a že jaderná otázka nebyla v těchto předběžných rozhovorech vůbec projednána. Jak by se na to dalo nahlížet jinak než jako na úplnou kapitulaci?
Aby toho nebylo málo, vystoupila i íránská státní agentura Fars News Agency a veřejně popřela Trumpovo charakterizování dohody. Jejich prohlášení jasně uvedlo, že i když bude lodím povoleno proplouvat průlivem v větším počtu, neznamená to „volný průchod“. Znamená to průchod pod íránským vedením, za íránských podmínek a s íránskými povoleními. To není status quo před válkou. To znamená, že Írán získal něco nesmírně důležitého.
A pak Fars vypustila tuto brutální větu: Američtí úředníci v několika zprávách soukromě uznali vůči Íránu, že Trumpovy příspěvky na sociálních médiích jsou primárně určeny pro domácí média, a doporučili Íránu, aby jim nevěnoval pozornost.
Ano, tvrdí, že naši vlastní úředníci zřejmě říkají Íránu, aby prezidenta ignoroval, protože se jen předvádí před svou voličskou základnou.
Íránská agentura Tasnim dnes ráno dodala, že USA stále brání plnění některých ustanovení dohody, včetně uvolnění zablokovaných íránských aktiv, a že stále existuje reálná možnost, že by dohoda mohla být zcela zrušena. Mezitím íránští vojenští představitelé, kteří zdaleka nezní jako národ, který prohrál, mluví jako vítězové. Vysocí velitelé IRGC prohlašují, že Amerika po ramadánské válce se už nikdy nevrátí k tomu, jaká byla dříve. Předseda městské rady v Teheránu říká, že Írán je připraven na další vojenskou konfrontaci. Íránská ambasáda v Sierra Leone zveřejnila obrázek vygenerovaný umělou inteligencí, na kterém jsou americké vlajky smeteny z mapy Blízkého východu do popelnice s popiskem „Oni říkají sbohem, my říkáme, že je dobře, že jsou pryč.“ A íránská ambasáda v Jižní Africe reagovala na Trumpův příspěvek s mapou Íránu překrytou americkou vlajkou zveřejněním mapy Spojených států překryté íránskou vlajkou s popiskem „Islámská republika Dálného západu“.
Trumpova vlastní strana je v otevřené vzpouře
Mike Pompeo, Trumpův bývalý ministr zahraničí, označil uváděné podmínky za rámec přímo z příručky íránské dohody z Obamovy éry, tedy té dohody, na kterou Trump deset let útočil. Trump by si přál, aby mohl uzavřít dohodu stejně dobrou, jako tu, kterou vyjednal Obama. Víte, tu, která k podpisu nevyžadovala válku ani narušení globální ekonomiky. Tu, která skutečně stavěla Ameriku na první místo.
Steven Cheung, mluvčí Bílého domu za Trumpa, na to reagoval tím, že Pompeovi řekl, ať „zavře tu svou pitomou hubu“.
Cheung: „Mike Pompeo nemá ani ponětí, o čem to sakra mluví. Měl by zavřít tu svou pitomou hubu a nechat skutečnou práci na profesionálech.“
Mohli by tito lidé konečně dospět? Proto vždy říkám, že tuto komunitu nepovažuji za politickou. Lidé jako Trump a Cheung nejsou hodni důstojnosti Bílého domu. Toto by neměla být stranická záležitost. Jedná se o vládu Spojených států. Přestaňte se chovat jako dvanáctiletí trollové na Xbox Live. Projevte trochu slušnosti.
Ted Cruz vydal dlouhé prohlášení, v němž vyjádřil hluboké znepokojení a poznamenal, že pokud Írán z tohoto konfliktu vyjde s miliardami aktiv, schopností obohacovat uran a účinnou kontrolou nad průlivem, bude celá operace katastrofálním neúspěchem.
Trumpův zástupce Alex Brusewitz pak Cruzovi řekl: „Klid, Tede. Nikdo se tě neptal, kámo. Přestaň se snažit podkopávat prezidenta a jeho administrativu.“
Cruz tomu chlápkovi řekl, ať zmlkne a nechá mluvit dospělé.
Republikánský senátor Roger Wicker označil údajnou dohodu za „neuváženou“ a řekl, že Trump je veden špatným směrem. Lindsey Graham napsal několik dlouhých příspěvků, v nichž varoval, že dohoda, která ponechá Írán v pozici regionální dominance, by dala Hizballáhu a íránem podporovaným milicím „steroidy“. Ben Rhodes, úředník z Obamovy éry, který pomáhal vyjednávat původní JCPOA, to vyjádřil jasně: operace Epic Fury ničeho nedosáhla, kromě toho, že dala IRGC kontrolu nad Íránem a Hormuzským průlivem.
A pak je tu Benjamin Netanjahu, který přímo zavolal Trumpovi, zveřejnil obrázek vygenerovaný umělou inteligencí, na kterém jsou oba společně a prohlašují, že Írán nikdy nebude mít jadernou zbraň, a dal velmi jasně najevo, že jakákoli konečná dohoda musí zahrnovat demontáž íránských zařízení na obohacování uranu a odstranění obohaceného materiálu ze země. Krátce po tomto hovoru začal Trump couvat. Řekl stanici ABC, že „nemůže o dohodě mluvit“, že je to „zcela na něm“ a že „neuzavírá špatné dohody“. Blokáda, jak nyní tvrdí, zůstává v plné platnosti, dokud nebude dohoda „ověřena a podepsána“.
Na rozdíl od Trumpových tvrzení agentura Fars News již dříve informovala, že v uplynulém dni proplulo průlivem 33 lodí, a napsala: „V uplynulém dni proplulo s povolením IRGC 33 lodí. Námořnictvo IRGC: V uplynulém dni proplulo Hormuzským průlivem po získání povolení 33 lodí, včetně ropných tankerů, kontejnerových lodí a dalších obchodních plavidel, přičemž koordinaci a bezpečnost zajišťovalo námořnictvo IRGC.“
Takže shrnutí: Trump oznámil podmínky, nechal si vynadat od Netanjahua a své vlastní strany a nyní tvrdí, že od začátku nespěchal. Svým zástupcům řekl, „aby se do dohody nehrnuli“. Čas je na naší straně, říká.
Memy, taneční sál a kolaps
Zatímco se toto vše odehrávalo, Trump také vynechal svatbu svého vlastního syna Dona Jr., aby mohl mnohokrát přispívat na sociálních médiích.
Zveřejnil obrázky generované umělou inteligencí, na nichž americká letadla bombardují íránské lodě, s popiskem „Adios“. Zveřejnil fotografie sebe sama s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem s popisky „Čína miluje Trumpa“ a „Prezident Trump mládne“. K jedné fotce sebe a Si Ťin-pchinga napsal popisek: „Prezident Si a prezident Trump jsou ÚŽASNÍ!“
Zveřejnil mřížku ve stylu Brady Bunch s obrázky Baracka Obamy, Jamese Comeyho, Jamese Clappera, Valerie Jarrettové, Susan Riceové, Samanthy Powerové a dalších, které vytvořila umělá inteligence, a nazval je „The Shady Bunch“ (Pochybná parta).
Mezitím včerejší střelba poblíž Bílého domu, do které byl zapleten 21letý mladík s dokumentovanými psychickými problémy, který se již dříve pokoušel vstoupit do Bílého domu a věřil, že je Ježíš Kristus, opět vedla k tomu, že Trump prosazuje svůj zlatý taneční sál za 1 miliardu dolarů financovaný z peněz daňových poplatníků. Kevin Hassett vystoupil v televizi a snažil se tvrdit, že taneční sál daňové poplatníky nic nebude stát, protože ho hradí Trump a jeho dárci. Když byl tázán na cenu v řádu miliard dolarů, Hassett řekl, že se to týká pouze „bezpečnosti“, nikoli samotného sálu. Ron Johnson uvedl, že „podporuje složku národní bezpečnosti“.
Hassett také tvrdil, že Trumpova válka s Íránem ekonomice vůbec neublížila. Naznačil, že údaje o spotřebitelské důvěře, které klesly na historické minimum, by se již neměly nazývat „spotřebitelskou důvěrou“.
Měla by se nazývat „politická důvěra“, říká, protože je to ve skutečnosti jen „politická proměnná“. Jinými slovy, když Američané říkají, že se cítí špatně ohledně ekonomiky, je to jen stranická zaujatost. To je manipulace na olympijské úrovni.
Ukrajina stále čeká na slib do 24 hodin
Uprostřed toho všeho Rusko spustilo jeden z nejničivějších raketových útoků na Kyjev od začátku války. 90 raket. 36 balistických. 600 dronů. Zničené obytné budovy. Zasaženo vodárenské zařízení. Vyhořelý trh. Poškozené školy.
Slova prezidenta Zelenského byla nekompromisní: Putin už ani nedokáže správně vyslovovat slova, koktá, a přesto stále srovnáva bytové domy se zemí raketami.
Trump slíbil, že ukončí válku na Ukrajině do 24 hodin – ne 24 hodin po nástupu do úřadu, pozor, ale 24 hodin po vítězství ve volbách. Nyní jsme již v plném proudu jeho druhého funkčního období a Rusko provádí své největší útoky za poslední roky. Opakovaně lhal o pokroku v těchto jednáních. A americký lid neslyšel nic věrohodného o cestě k míru.
Závěr
To, co sledujeme v reálném čase, je muž, který nemá ponětí, co dělá. Oznámí dohodu, pak od ní ustoupí a poté tvrdí, že se od začátku nikam nehrnul. Vynechá svatbu svého syna, aby zveřejnil memy s umělou inteligencí. Využívá střelbu k prosbě o taneční sál. Jeho vlastní úředníci říkají zahraničním protivníkům, aby ignorovali jeho veřejná prohlášení, protože jsou jen na oko.
To není vedení. Toto je podvodník, který se propadl až k prezidentskému úřadu, celý život byl zachraňován a nyní zjišťuje, že prezidentský úřad není něco, u čeho stačí vyhlásit bankrot a odejít.
Vedení vyžaduje kompetenci. Vyžaduje obklopit se odborníky, číst briefingy, rozumět tomu, co podepisujete, a mít disciplínu činit těžká rozhodnutí pod tlakem. Donald Trump opakovaně ukázal, že není schopen ničeho z toho.
