Válka na Ukrajině si vyžádala téměř půl milionu ruských obětí, konstatuje šéfka britské tajné služby
28. 5. 2026
Anne Keast-Butlerová říká, že ruské síly se poprvé od konce roku 2022 „stahují z bojiště“
Podle nového odhadu šéfky britské zpravodajské agentury GCHQ bylo na Ukrajině od začátku invaze Vladimira Putina před více než čtyřmi lety zabito téměř půl milionu ruských vojáků.
Anne Keast-Butlerová, šéfka agentury pro elektronický průzkum, ve svém prvním projevu v této funkci uvedla, že ruské síly na Ukrajině poprvé od konce roku 2022 „ustupují na bojišti“.
Následně představila nový odhad počtu ruských obětí, který byl vyšší než nedávný odhad 352 000, vypočítaný exilovými médii Meduza a Mediazona, která svůj celkový počet odvodila z oficiálních záznamů o dědictví.
Keast-Butlerová uvedla, že existují „nové zpravodajské informace, které ukazují, že od začátku konfliktu bylo zabito téměř půl milionu ruských vojáků“. Přesný počet nebyl uveden, odhad se však podle všeho blíží tomuto celkovému číslu.
Ukrajina se snaží zvýšit počet ruských vojáků, které zabije nebo vážně zraní, nad schopnost Moskvy získávat nové rekruty, a to ve snaze zastavit více než tři roky pomalého úbytku území na východě země.
Západ odhaduje, že ruské ztráty, včetně zabitých a zraněných, se v dubnu pohybovaly kolem 30 000 měsíčně. Tento měsíc americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že z tohoto počtu bylo měsíčně zabito 15 000 až 20 000 vojáků.
Vysoké počty obětí odrážejí pokračující pokusy Ruska o dobytí východní oblasti Donbasu, jak požaduje prezident Vladimir Putin. Přesné údaje o náboru je těžké získat, ale ekonom Janis Kluge odhadl, že Rusko verbuje asi 800 až 1 000 lidí denně, tedy 25 000 až 31 000 měsíčně.
Keast-Butler řekla publiku v Bletchley Parku, že GCHQ „neúnavně pracuje“ na oslabení a snížení ruské hrozby pro Spojené království a Evropu, a varovala, jak naznačila o den dříve, že Rusko neúnavně útočí na britskou infrastrukturu a demokracii.
„Jednou z oblastí, na kterou se intenzivně zaměřujeme, je ochrana dat a energie proudících kritickými kabely a potrubími v britských vodách a jejich okolí – činíme tak odhalováním záměrů, motivů a podvodních kapacit Ruska,“ uvedla Keast-Butlerová.
V dubnu ministr obrany John Healey uvedl, že britská válečná loď a letadlo sledovaly v rámci měsíční operace ruské ponorky Akula a Gugi, které se pokoušely zmapovat podmořskou infrastrukturu v severním Atlantiku.
Keast-Butlerová řekla, že „žádná země nemůže těmto hrozbám čelit sama“, a poté se zastala 80 let trvajícího vztahu mezi Spojeným královstvím a USA v oblasti sdílení zpravodajských informací v době, kdy je transatlantická aliance pod silným politickým tlakem.
Jedná se podle jejích slov o „silné a pevné partnerství, které zůstává zásadní pro bezpečnost obou našich zemí“, a o „nejsilnější zpravodajskou alianci na světě“, která připravila půdu pro alianci Five Eyes s přibytím Austrálie, Kanady a Nového Zélandu.
Během jara Donald Trump opakovaně vyjadřoval svou nespokojenost s Keirem Starmerem za to, že nebyl ochoten připojit se k americko-izraelské válce proti Íránu, která byla zahájena na konci února.
Mezi GCHQ a jeho americkým protějškem, Národní bezpečnostní agenturou (NSA), pokračuje úzká spolupráce. Agentury společně pracují na vývoji bezpečnostních algoritmů schopných odolat útokům ultrarychlých kvantových počítačů, které by měly být uvedeny do provozu za několik let.
„Kvantové počítače budou schopny během několika sekund dokončit úkoly, které dnes trvají roky,“ řekla Keast-Butler. „To zahrnuje prolomení kódů a šifrování, které dnes chrání naše tajemství. Musíme tedy chránit naše nejdůležitější systémy před budoucími kvantovými útoky.“
