Trumpova loutka v televizi CBS pokračuje ve svém ničivém díle
28. 5. 2026 / Fabiano Golgo
čas čtení 6 minut
To je v teorii novinařiny krásná věc: vyslechnout druhou stranu. V praxi se ovšem někdy z druhé strany stává nouzový východ, kterým pravda potichu opouští budovu. Když vláda může zabránit odvysílání reportáže o vlastním jednání tím, že odmítne rozhovor, pak už nejde o vyváženost. Jde o právo moci vetovat realitu.
Alfonsiová to řekla nahlas. V interním e-mailu označila rozhodnutí za politické. V americké televizi je to skoro obscénní gesto. Člověk může mít pochybnosti, může trpět, může být zdrcen v soukromí. Ale nemá vyslovit větu, kterou všichni slyší v hlavě a nikdo ji nechce vidět vytištěnou: stanice se bojí prezidenta, jeho lidí, svých nových vlastníků, svých právníků, svého budoucího přístupu k moci — nebo všeho dohromady.
Reportáž byla nakonec v lednu odvysílána, téměř celá, pouze doplněná o reakce Trumpovy administrativy. Tím se celý příběh stal ještě odpornějším. Kdyby byla reportáž falešná, špatně ověřená, profesně nepoužitelná, Bari Weissová by mohla být představena jako statečná editorka, která zabránila novinářskému selhání. Jenže materiál obstál. Nezhroutil se. Nebyl stažen proto, že by neunesl světlo. Byl stažen proto, že někomu v nové CBS připadalo nebezpečné rozsvítit.
Minulou sobotu Alfonsiové vypršela smlouva. CBS ji neobnovila. Podle reportérky se její agent během předchozích týdnů snažil získat od stanice odpověď a dostalo se mu oné nejsofistikovanější formy americké firemní komunikace: ticha.
Každý mladý reportér v CBS tomu rozumí. Nemusí dostat žádné memorandum. Příště, až bude mít v ruce příběh, který může rozzuřit Bílý dům, nového majitele, generálního ředitele nebo redakčního mesiáše zaměstnaného proto, aby přetvořil značku, nebude uvažovat jen o pravdě. Bude také myslet na nájem, děti, zdravotní pojištění, příští smlouvu. Tak se ničí žurnalistika. Nikoli vždy příkazem. Často stačí zavést do redakce malý, téměř neviditelný elektřinový proud strachu.
Bari Weissová je v tomto příběhu téměř dokonale současná postava. Nebývala terčem pravice, nýbrž její milovanou mučednicí: žena, která odešla z New York Times s tvrzením, že progresivní klima dusí svobodnou diskusi. Postavila si kariéru na představě, že americké instituce potřebují více odvahy říkat nepopulární věci. Byla profesionální ochránkyní heretiků proti údajně zbabělému establishmentu.
A jakmile dostala do rukou skutečnou instituci, začala být nesmírně citlivá na to, co by se mohlo nelíbit skutečné moci.
To je jedna z velkých komedií naší epochy. Lidé, kteří roky plakali nad „cancel culture" na univerzitách a v kulturních rubrikách, náhle ztrácejí citlivost, když je zrušen televizní moderátor kritický k prezidentovi nebo když reportérce, která se postavila politickému zásahu do své práce, není obnovena smlouva. V jejich pojetí je umlčování skandál jen tehdy, když postihne člověka, který si chce stěžovat na genderové zájmeno na fakultní nástěnce. Když však veřejnoprávní či komerční médium začne obrušovat hrany reportáží, které zlobí nejmocnějšího člověka v zemi, najednou se tomu říká rozumné vedení, obnovení důvěry, přiblížení se širšímu publiku.
CBS kdysi věděla, proč existuje. Edward R. Murrow se nepostavil Josephu McCarthymu proto, že by zbožňoval profesní sebevraždy. Udělal to proto, že médium, které neumí v rozhodující chvíli riskovat svou přízeň, nemá žádný zvláštní důvod být respektováno. Walter Cronkite nepřišel o svou autoritu tím, že veřejně zpochybnil iluzi vítězství ve Vietnamu. Právě tím ji získal. Skutečná důvěra nevzniká tím, že nikoho neurazíte. Vzniká tím, že veřejnost časem pochopí, že jste ochotni urazit i člověka, jehož hněv vás může něco stát.
60 Minutes je poslední velký chrám této staré CBS. Je to pořad, který od roku 1968 přežil všechny módní revoluce amerických médií právě proto, že se nikdy příliš nezajímal o módu. Nepotřeboval se převlékat za digitální platformu, pořádat festival vlastních hvězd ani vysvětlovat divákům, že právě prochází kreativní transformací. Dělal něco mnohem radikálnějšího: reportáže. Dlouhé, drahé, nepříjemné reportáže o lidech, kteří by byli raději, kdyby kamera nepřijela.
Nyní Bari Weissová podle New York Times přemýšlí o přestavbě pořadu: více nových přispěvatelů, kratší digitální segmenty, živé akce, na nichž by se publikum setkávalo s hvězdnými reportéry. Člověk skoro čeká obchod se suvenýry, hrnek s logem oka CBS a fotografický koutek, kde se divák může na třicet sekund cítit jako Mike Wallace. To je choroba dnešních správců kulturních institucí: dostanou do rukou něco velkého a okamžitě začnou přemýšlet, jak to proměnit v zážitek, značku, komunitu, festival, předplatitelský balíček. Mají před sebou katedrálu a jejich první otázka zní, zda by se do boční lodi nevešel espresso bar.
A tak oko CBS bude dál otevřené. Jen už nebude vidět.
