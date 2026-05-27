Jak teplo ochromuje mozky
27. 5. 2026
Experiment je součástí rostoucího souboru výzkumů, které ukazují, že zvířatům během vln veder přestává sloužit mysl. Když je venku horko, ptáci se těžko učí, psi častěji kousají a kamzíci se perou. To jsou špatné zprávy nejen pro ty, kteří Fida vytočí. Pokud zvířata nedokážou zůstat dostatečně bdělá, aby našla potravu nebo se vyhnula predátorům, jejich šance na přežití klesají, říká Amanda Ridley, behaviorální ekoložka z University of Western Australia, která byla spoluautorkou studie o timálii stračí (Turdoides bicolor).
S klimatickou změnou, která činí vlny veder častějšími, by se takové kognitivní poruchy v živočišné říši mohly rozšířit do celých ekosystémů a vystavit již tak křehké druhy většímu riziku. Pokud opylovači zapomenou, které květiny navštívit, mohou plodiny a plané rostliny selhat. Pokud ptáci nenajdou potravu tak snadno, jejich mláďata nemusí přežít. A na oteplující se planetě je bystrá mysl obzvlášť důležitá. "Měnící se klima znamená, že vaše schopnost přizpůsobit chování je ještě důležitější," říká Ridley.
Horkokrevní
Existuje mnoho důkazů, že zvířata jsou ovlivněna teplem. Ptáci například tráví méně času hledáním potravy a krmením svých mláďat; dokonce zpívají méně. Místo toho sedí hodiny s roztaženými křídly, aby rozptýlili teplo, a funí s rozevřenými zobáky. Některá zvířata se schovávají do stínu nebo do chladných nor—opět vynechávají jídlo. Včely si mezitím, když je horké počasí, během letu stříkají obličej kapkami vody. Tímto způsobem "získávají konvektivní chlazení pro svůj mozek," říká Emily Baird, neurovědkyně ze Stockholmské univerzity.
Některé z prvních náznaků, že vysoké teploty mohou ovlivnit mysl, však pocházely ze studií na lidech. Už v 19. století si belgický astronom Adolphe Quetelet všiml, že násilná kriminalita ve Francii vrcholí právě v létě. Pozdější studie spojily vysoké teploty s ozbrojeným násilím, hospitalizacemi souvisejícími s duševními problémy, sebevraždami a hazardem. Když je horko, lidé mají potíže s rozhodováním a jejich paměť tím trpí. U studentů ve školách bez klimatizace školní rok chladnější o jeden stupeň Fahrenheita přináší výsledky testů lepší o 1 %, zjistila studie.
Stále častěji se objevují důkazy, že i jiné druhy mohou být agresivnější, když rtuť prudce stoupá. Studie z roku 2023, která prozkoumala téměř 70 000 hlášení o psech kousajících lidi v osmi amerických městech, od Chicaga po Baltimore, zjistila, že takové incidenty se častěji vyskytují v horkých, slunečných a smogových dnech. Riziko bylo o 10 % vyšší v den s teplotou 32 stupňů Celsia než při 16 stupních – a to nejen proto, že lidé mají větší tendenci chodit na procházky, když svítí slunce (výzkumníci ve svých datech kontrolovali sezónní efekty).
Přesto se vědcům nepodařilo určit, zda se psi s horkým počasím stávají agresivnějšími, nebo zda protivní lidé vyvolávají více útoků. "Je pravděpodobné, že lidé i psi jsou při vyšších teplotách ve stresu a více podrážděni," říká Clas Linnman, neurovědec z Miami University a spoluautor studie.
A nejde jen o psy: studie z roku 2025 z Číny ukázala, že mnoho zvířat, včetně hadů a koček, má větší sklony kousat lidi, když je horko.
Zvířata také ztrácejí nervy mezi sebou navzájem, zvlášť pokud je v tom jídlo. Vědci používali dalekohledy k pozorování divokých kamzíků, kteří se živí na bílkoviny bohatými rostlinami na svazích italských Apenin. Více než 1 600 hodin pozorování během dvou letních období ukázalo, že když teploty stouply z 12 na 18 stupňů Celsia, vegetace se zmenšovala a agresivita kamzíků následně prudce vzrostla. Zvířata se stala teritoriálními kvůli potravním plochám, zaujala hrozivé postoje, pronásledovala se navzájem – útoky se občas stupňovaly. Autoři studie předpovídají, že agrese kamzíků kvůli změně klimatu vzroste do roku 2080 o 50 %.
Malá tropická rybka zvaná cichlidka rvavá (Julidochromis ornatus) je v horku také konfrontační. Obvykle, když je cichlidka postavena před zrcadlo, vidí svůj odražený obraz jako cizince a projevuje určitou nepřátelskost například zvednutím ploutve. Pokud se však normálně šestadvacetistupňová voda oteplí na devětadvacet stupňů, ryba je náchylnější k agresivní reakci a může kousnout a plácnout ocasem o zrcadlo, aby se snažila vyděsit nebo napadnout odražený obraz.
Kognitivní problémy
Vlny veder mohou také bránit schopnosti zvířat učit se, jak Ridley a její kolegové pozorovali u timálií stračích. V jednom z jejich experimentů byli ptáci vystaveni jednoduchému dřevěnému bloku se dvěma otvory, každý zakrytý víkem. Pokud pták kloval víčko, otočilo se a odhalilo buď prázdnou díru, nebo chutného moučného červa (timálie, říká Ridley, "jsou silně motivováni moučnými červy"). Jedno víčko bylo tmavé a druhé světlejší, obě stejné barvy. Během vln veder ptáci potřebovali dvakrát tolik zkoušek, aby zjistili, že moučný červ je vždy schovaný pod víkem stejného odstínu.
Další skupina vědců testovala zebřičky, krásné australské pěvce, a zjistila, že pokud jsou teploty vysoké, i ony mají kognitivní problémy. Když se snažily dostat moučného červa z průhledné trubice s otvorem na jednom konci, pokračovaly v klování do trubice, říká spoluautorka studie Elizabeth Derryberry, evoluční bioložka z University of Tennessee v Knoxville. Je to ptačí ekvivalent "bouchání hlavou do zdi", říká.
K tomu přispělo i to, že před několika lety výzkumníci ukázali, že když je vedro, myši mají problém najít cestu v bludišti a zapomínají předměty, které viděly předchozí den. Nedávno výzkumníci zjistili, že samci gupky, oblíbené akvarijní ryby, mají také potíže projít bludištěm poté, co stráví několik dní ve vodě připomínající vlnu veder o teplotě 32 stupňů, i když je za to odměnou panenská samice – kterou obvykle považují za obzvlášť atraktivní.
Pro zvířata jako ryby a hmyz, která nemohou ovládat tělesnou teplotu, mohou být vlny veder obzvlášť škodlivé. "Změny teploty vzduchu ovlivní teplotu mozku," říká Baird. Teplejší mozek by mohl bránit fungování nervů, a to, jak říká, "by mohlo ovlivnit vnímání, paměť a učení".
Když se Baird a kolegové snažili naučit čmeláky spojovat sladkou sacharózu s modrou barvou a hořký chinin se žlutou, většina čmeláků se tento trik naučila při 25 stupních, ale při 32 stupních to zvládla méně než polovina. Takto narušené kognitivní schopnosti by mohly znamenat problémy v terénu: pokud hmyz zapomene, které květy by měl opylovat (v případě čmeláků patří mezi ně rajčata a borůvky) nebo jak se vrátit domů s nektarem, utrpí nejen opylovači, ale i lidské zemědělství, říká Baird.
Horko také nebezpečně snižuje ostražitost zvířat. V nedávných experimentech Ridley jakmile teplota rtuti v poušti Kalahari dosáhla 36 stupňů Celsia, ztratily timálie stračí schopnost správně reagovat na predátory. Ve svých studiích vědci lákali ptáky k záhadnému tvaru zahalenému pískově zbarvenou dekou, přičemž jako návnadu používali červy. Jakmile se přiblížila timálie, vědci odhalili, co je pod ní skryto: buď vypreparovaného masožravce podobného kočce zvaného ženetka, nebo dřevěnou krabici podobné velikosti a barvy. Ptáci se v chladnějších teplotách báli ženetky – volali na poplach, skenovali okolí nebo prostě utíkali. Ale jakmile se začalo oteplovat, chovali se podobně, ať už čelily masožravci nebo bedně. Ridley naznačuje, že to by mohlo znamenat vyšší pravděpodobnost smrtelných útoků predátorů při oteplování, což by mohlo poškodit populace timálií a dalších kořistních druhů.
Tyto studie nejsou jen abstrakce. V Kalahari, kde timálie stračí používají svůj důvtip k hledání červů, teploty stoupají dvakrát rychleji než světový průměr. V tropických řekách, kde samci živorodky duhové hledají partnerky, se vlny veder prodlužují a jsou intenzivnější. Stejný příběh platí na většině planety – teploty stoupají a myšlení zvířat je napjaté, což může druhy ohrožovat. Účinky mohou být v některých oblastech, například ve městech, ještě výraznější, protože teploty jsou často ještě vyšší než mimo městské oblasti. Pokud vůbec, říká Ridley, "pravděpodobně podceňujeme dopady zvýšeného tepla na mozky zvířat".
Zdroj v angličtině: ZDE
