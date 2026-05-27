Nejvyšší vůdce Íránu se ukrývá na neznámém místě, uvádí americká rozvědka
27. 5. 2026
Íránští představitelé oprávnění spolupracovat s Trumpovou administrativou mají potíže s komunikací uvnitř vlastního vládního systému — a to je hlavní důvod, proč se detaily možné dohody s Íránem a minulých dohod objevují pomalu.
Když USA zašlou navrhované podrobnosti, obtížnost s kontaktováním nejvyššího vůdce znamená, že může nastat dlouhé zpoždění, než USA obdrží odpověď, uvedli dva představitelé.
Mluvčí Bílého domu odmítla komentovat zpravodajské informace o pobytu nejvyššího vůdce nebo íránské komunikační metody.
Vysoký představitel administrativy v neděli uvedl, že nejvyšší vůdce souhlasil s konturami současného návrhu dohody a prezident Trump na Truth Social zveřejnil, že očekává konečné slovo v následujících dnech.
Nejvyšší vůdce Íránu Mudžtába Chameneí, který byl zraněn při úderech USA a Izraele v rámci operace Epická zuřivost, přijímá extrémní opatření, aby zabránil úderům podobným těm, které zabily jeho otce, ajatolláha Alího Chameneího, který vládl Íránu od roku 1989 do 28. února. Mudžtába Chameneí nebyl oficiálně viděn ani slyšen na veřejnosti od doby před začátkem války.
Americké a izraelské zpravodajské informace získané zevnitř íránské vlády umožnily lokalizovat a eliminovat velkou část íránského vrcholného vedení během války, uvedl jeden z představitelů.
V tuto chvíli většina íránských vůdců nevidí denní světlo, tráví týdny v silně opevněných bunkrech a vyhýbají se rozhovorům, pokud to není naprosto nutné, uvedly zdroje.
"Sledovat, jak se snaží přijít na to, jak spolu mluvit, je skoro jako sledovat sitcom. Jsou naprosto otrávení," řekl jeden úředník.
Nejopatrnější opatření přijímá nejvyšší vůdce.
Záměrně ani úředníci na nejvyšších úrovních íránské vlády nevědí, kde se nachází, a nemají možnost ho přímo kontaktovat.
Místo toho jsou zprávy předávány sítí kurýrů, kteří mají zakrýt polohu nejvyššího vůdce.
"Proto vidíte, že lidé říkají věci jako: 'Nejvyšší vůdce souhlasil s rámcem' nebo 'Čekáme na odpovědi ke konečným bodům dohody'. Každá informace, kterou obdrží, je zastaralá a jeho odpovědi mají velké zpoždění," řekl jeden představitel.
Nejvyšší vůdce komunikoval se svými podřízenými v obecných termínech, dával jim pokyny, o kterých otázkách mohou jednat a o kterých nemluvit.
