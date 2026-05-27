Lavrov volal americkému ministru zahraničí a vyhrožoval "systémovými údery" na Kyjev
27. 5. 2026
Lavrov uvedl, že "v reakci na teroristické útoky" Ukrajiny "proti civilistům a civilním objektům na ruském území" ruské ozbrojené síly "podnikají systematické a konzistentní útoky" na Kyjev. Cílem budou "zařízení využívaná pro potřeby Ozbrojených sil Ukrajiny" a "rozhodovací centra", uvedl ministr a doporučil, aby Rubio evakuoval diplomatický personál a další občany USA z ukrajinského hlavního města.
Zmínil také summit Putin-Donald Trump v Anchorage v srpnu 2025 a "vyjádřil lítost", že "drzé úsilí evropských elit" a ukrajinského vedení "podkopává" pokrok dosažený během tohoto setkání směrem k udržitelnému dlouhodobému řešení na Ukrajině.
V pondělí ruské ministerstvo zahraničí oznámilo nové ostřelování Kyjeva – k tomu došlo den po masivním útoku na město s použitím stovek dronů a desítek raket, včetně Orešniku. Ministerstvo uvedlo, že cíli budou podniky ukrajinského vojensko-průmyslového komplexu, "rozhodovací centra" a velitelská stanoviště. Ministerstvo zahraničí vysvětlilo, že "pohár trpělivosti" ruských úřadů přetéká po úderu Ozbrojených sil Ukrajiny na Starobilsk v "LPR" dne 22. května, který vedl ke zničení studentské koleje a smrti 21 lidí.
Současně Ministerstvo obrany Ruské federace již prezentovalo masivní ostřelování Kyjeva 24. května jako "reakci na ukrajinské teroristické útoky na civilní cíle" a odvetu za útok na Starobilsk. Zejména potvrdil použití balistické střely středního doletu Orešnik v nejaderné verzi. Předtím byla použita pouze dvakrát.
Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny popírá, že by útočil na studentskou kolej v "LNR". Tvrdí, že zasáhli výhradně ruská vojenská zařízení – muniční sklady, systémy protivzdušné obrany, velitelská stanoviště a velitelství dronové jednotky Rubikon.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse