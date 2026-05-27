Nový matematický scénář připouští pád globální populace po roce 2064
27. 5. 2026
Na rozdíl od klasických demografických modelů, které považují růst buď za exponenciální, nebo logistický, nový rámec může přirozeně přepínat mezi více historickými režimy pomocí jednoho parametru. V některých obdobích se lidská populace rozšiřovala pomalu a stále; v jiných se růst explozivně zrychloval. Podle autorů studie mohou tyto posuny všechny vzniknout ze stejné základní nelineární dynamiky.
Nová studie tedy mj. tvrdí, že základní matematika nekontrolovaného růstu diagnostikovaného v roce 1960 se může za určitých podmínek znovu objevit.
Autorský model úspěšně reprodukuje jak "komprimované exponenciální" fáze růstu, jako je rychlá expanze v průmyslové éře, tak pomalejší "natažený exponenciální" režim, který charakterizuje globální populační růst od roku 1970.
Nejprovokativnější část článku zkoumá hypotetické budoucí scénáře. V základní analýze současný globální trend nevytváří katastrofickou singularitu, jakou předpověděli von Foerster a jeho spolupracovníci, protože řídící parametr zůstává ve stabilizačním režimu.
Nicméně autoři také modelovali, co by se mohlo stát, kdyby velké environmentální krize náhle uvalily na Zemi přísná omezení nosné kapacity, a to prostřednictvím klimatického kolapsu, pandemií, konfliktů nebo nedostatku zdrojů.
Na základě záměrně konzervativního předpokladu pro nejhorší možný případ, že udržitelná nosná kapacita Země náhle klesla na přibližně 2 miliardy lidí, model předpovídá rychlý pokles globální populace, přičemž lidstvo by se mohlo do roku 2064 potenciálně zmenšit na polovinu.
Nejde o předpověď, ale spíše o ilustrativní matematický scénář, který má ukázat, jak citlivá na náhlé environmentální nebo společenské změny může být populační dynamika. Současná trajektorie zůstává relativně stabilní a neznamená bezprostřední kolaps.
