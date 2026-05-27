V DR Kongo zapáleno druhé léčebné centrum proti ebole. 18 pacientů znamená riziko možného úniku viru
27. 5. 2026
Při požáru nebyl nikdo zraněn. Vedení instituce tento zločin odsoudilo s tím, že způsobil paniku mezi zaměstnanci a zároveň vedl k útěku pravděpodobně nakažených.
V regionu je to druhý případ žhářství spáchaný na léčebném centru pro ebolu za posledních několik dní. 21. května ve městě Rwampara místní zařízení zapálili poté, co jim nebylo dovoleno vyzvednout tělo zemřelého. Podle policistů chtěli příbuzní a přátelé tělo odnést domů k pohřbu, ale během epidemie úřady vyžadují, aby byli nakažení pohřbeni podle zvláštních pravidel, která mohou odporovat místním zvykům.
Červený kříž informoval, že 23. května byl v Rwamparu uspořádán společný pohřeb pacientů s ebolou. Na pozadí značného napětí mezi lékaři a komunitou se konala pod přísnou ochranou a za účasti armády a policie, přičemž zarmoucení příbuzní stáli stranou. Také nedávno, ve snaze omezit šíření viru, úřady na severovýchodě země zakázaly vzpomínkové shromáždění za účasti více než půl stovky lidí.
Nyní je známo 750 podezřelých virových infekcí a 177 pravděpodobných úmrtí, ale toto číslo se může s rozšířením sledování zvýšit.
