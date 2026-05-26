Slova plynou a koalice jedná chytře, efektivně podle logiky krajní pravice
26. 5. 2026
Není to tak dávno, co pan Lipavský označil v České televizi Babišovu vládu za levicovou, ba socialistickou. Je to zvláštní mýtus už jen proto, že premiér této vlády je oligarcha a jeho koaliční partneři patří ke krajní pravici.
Nota bene jejich hlavní shoda je nezvyšovat daně, což dokonce i Fialova vláda udělala, i když je zvedla hlavně chudým (podle PAQ Research jako zvýšení daní z nemovistostí, taj zvýšení odvodů OSVČ dopadlo nejvíce na chudé, což je podle mě mimořádná ohavnost).
Úžasnou levicovost Babišovy vlády můžeme vidět i z aktuálního vývoje v Agentuře pro sociální začleňování. Chystá se tam stávka, protože ji údajná levicová vláda chce zničit. Na co sociální začleňování v levicové vládě, že? Cituji ze zprávy na Seznamu:
„„Stávkujeme proto, že se pod záminkou běžných reorganizací rozbíjejí fungující týmy, ruší celé agendy a oslabují odborné kapacity státu bez skutečné debaty o dopadech. Odbory ve veřejné službě nemohou mlčet ve chvíli, kdy stát přichází o odbornost, kontinuitu a kapacity, bez nichž nemůže lidem sloužit nezávisle a ve veřejném zájmu,“ uvedl předseda odborů agentury Václav Nikl. Dodal, že vyhlášení stávky odboráři vnímají jako krajní možnost, kdy se zaměstnanci cítí zaměstnavatelem „opakovaně zahnáni do bezvýchodné situace.“ To je podle Nikla nyní děje napříč veřejnou správou.“
Ano, je to typický recept krajní pravice. A stejně je tomu u postupu vládnoucí koalice ve věci České televize a Českého rozhlasu. Postupují ze svého pohledu efektivně, chytře a brutálně. Je to logické. Sázejí na totální neschopnost demokratů a utopení všeho ve žvástech.
A pokud jde o tu levicovost Babišovy vlády: další a další sociální frustrace se krajní pravici bude jen hodit, hodí lidem vlajku a nezvyšování daní. Fialova vláda už lidem na jejich vlastní kůže dala poučení, že „zvyšovat daně“ rovná se ždímat chudé. Tak chudí budou rádi, že Babiš daně nezvyšuje.
Odkaz na zprávu na Seznamu:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-odborari-v-agenture-pro-socialni-zaclenovani-vyhlasily-stavku-307032
