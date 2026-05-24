Izraelské údery bombardují Libanon den poté, co při jediném náletu zahynulo 11 lidí
24. 5. 2026
Státní média informují o několika obětech po nedělních útocích na několik míst na jihu a východě země
Izraelské údery zasáhly jižní a východní Libanon, den poté, co při jediném náletu na jihu zahynulo 11 lidí, a to navzdory příměří ve válce mezi Izraelem a Hizballáhem a tvrzením, že USA a Írán se chystají uzavřít mírovou dohodu.
Sobotní útok v Sir al-Gharbiyeh „vyústil v masakr, jehož konečná bilance je 11 mrtvých, včetně jednoho dítěte a šesti žen, a devět zraněných, včetně čtyř dětí a jedné ženy,“ uvedlo libanonské ministerstvo zdravotnictví.
Izraelská armáda pokračuje v útocích na cíle, o nichž tvrdí, že patří Hizballáhu v Libanonu, a to navzdory příměří, které začalo 17. dubna a které bylo nedávno prodlouženo o několik týdnů.
Skupina podporovaná Íránem rovněž pokračuje v útocích na izraelské cíle v jižním Libanonu a za hranicemi, včetně nedělního ostřelování raketami izraelských vojáků operujících na libanonském území.
Oficiální libanonská agentura National News Agency informovala o izraelských útocích na několik míst v jižním a východním Libanonu v neděli, které v některých případech způsobily oběti.
Některé z těchto útoků přišly ještě předtím, než izraelská armáda vydala dvě evakuační varování týkající se více než tuctu vesnic na jihu Libanonu a ve východní části údolí Bekaa.
Korespondent AFP viděl stoupat velké oblaky kouře po útocích na Nabatieh a Zawtar al-Sharqiyah na jihu.
Libanonská agentura civilní obrany v neděli brzy ráno oznámila, že její regionální zařízení v Nabatiehu bylo zničeno nočním izraelským útokem.
Fotograf agentury AFP viděl, jak pracovníci civilní obrany zachraňují vybavení a pomocí nosítek vynášejí z trosek kyslíkové lahve.
Hassan Fadlallah, poslanec za Hizballáh, na kterého byly tento týden uvaleny sankce USA, v neděli uvedl, že „v regionu dochází k zásadním změnám“, a to v souvislosti s očekáváním, že dohoda mezi USA a Íránem o ukončení války na Blízkém východě je na dosah.
Írán „podmínil svou dohodu se Spojenými státy zastavením války v Libanonu“, uvedl podle prohlášení.
V sobotu Hizballáh oznámil, že jeho šéf Naim Qassem obdržel zprávu od íránského ministra zahraničí Abbáse Araghčího, v níž se uvádí, že nejnovější návrh Íránu předložený prostřednictvím pákistánských zprostředkovatelů klade důraz na „požadavek zahrnout Libanon“ do širšího příměří.
Fadlallah uvedl, že „válka neskončí jen v Íránu, ale v celém regionu, zejména v Libanonu“, a vyzval libanonské úřady, aby „využily tohoto regionálního zastřešení..., které bude mít dopad i na nás“.
Libanonské úřady nedávno zahájily přímá jednání s Izraelem pod záštitou USA a trvají na tom, že diskuse musí být nezávislé na jednáních mezi Íránem a USA.
Hizballáh vtáhl Libanon do války na Blízkém východě 2. března raketovým útokem na Izrael jako odvetou za zabití nejvyššího íránského vůdce.
Podle podmínek příměří zveřejněných Washingtonem si Izrael vyhrazuje právo zasáhnout proti „plánovaným, bezprostředním nebo probíhajícím útokům“.
Izraelské jednotky, které vtrhly do Libanonu, operují také uvnitř Izraelem vyhlášené „žluté linie“, která se táhne v hloubce asi šesti mil (10 km) podél jižní hranice Libanonu.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse