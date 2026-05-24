Channel 4 News: Trump tlumí opatrný optimismus ohledně Íránu
24. 5. 2026
čas čtení 10 minut
Moderátorka, Channel 4 News, neděle 24. května 2026: Donald Trump tlumí opatrný optimismus ohledně potenciální mírové dohody, která by ukončila válku mezi USA a Íránem, a říká, že není kam spěchat a blokáda zůstane v platnosti. Dobrý večer.
Před 11 týdny prezident Trump prohlásil, že výsledek války mezi USA a Íránem bude jednoduchý. Žádná dohoda, pokud nedojde k bezpodmínečné kapitulaci.
Od té doby je to poněkud složitější, což dokazují i poslední 24 hodin. Přestože americký ministr zahraničí tvrdil, že bylo dosaženo významného pokroku, prezident Trump v posledních několika hodinách řekl svým diplomatům, aby se do dohody nehrnuli.
Co tedy teď? I přes náznak dohody byla reakce některých politiků v USA přinejlepším vlažná. Jeden republikánský senátor kritizoval jakékoli jaderné materiály, které by v Íránu zůstaly. A jeden demokratický senátor řekl, že s Trumpem si někdo pohrává jako s hlupákem.
Jak to ovlivní jednání?
Čas je na naší straně, řekl prezident Trump, když nařídil svým diplomatům, aby se nepouštěli do dohody s Íránem. Nyní se však zdá, že se objevují první náznaky, že dohoda je na dosah. Íránská vláda však stále trvá na tom, že kontrola nad Hormuzským průlivem je jejím zákonným právem. Harry Fawcett přináší nejnovější informace o dnešním vývoji.
Reportér: Přes všechny falešné začátky ohledně ukončení této války přišlo dnes ráno od amerického ministra zahraničí něco definitivnějšího, i když stále opatrného.
"Pokud jde o průliv a proces, který nás nakonec může dovést tam, kde nás prezident chce mít. A to je svět, který se již nemusí bát ani obávat íránské jaderné zbraně. A tak si myslím, že na této frontě jsou nějaké dobré zprávy, ale ne konečné zprávy."
Ještě silnější je příspěvek prezidenta Trumpa, podle kterého byla dohoda z velké části vyjednána. Konečné aspekty a podrobnosti dohody se v současné době projednávají a budou brzy oznámeny. Kromě mnoha dalších prvků dohody bude otevřen Hormuzský průliv.
Dnes odpoledne však Trump zdánlivě opět zabrzdil a uvedl, že blokáda íránských přístavů ze strany USA zůstane v platnosti a že si obě strany musí dát na čas, aby vše vyřešily správně. Pokud bude dohoda podepsána, úžina by podle zpráv měla být znovu otevřena pro lodní dopravu bez íránských poplatků, potenciálně na dobu 30 dnů. Vysoký íránský úředník však dnes uvedl, že Írán bude úžinu i nadále spravovat, což označil za své zákonné právo.
"Jsme připraveni ujistit svět, že neusilujeme o jaderné zbraně. Neusilujeme o nestabilitu v regionu. Zdrojem nestability v regionu je Izrael. My i ti, kdo se účastní jednání, rozhodně v žádném případě neohrozíme důstojnost a čest naší země."
V proměnlivých válečných cílech USA bylo snad nejstálejší právě zabránění Íránu v získání jaderné zbraně. Írán se však k tomu již zavázal v rámci JCPOA, jaderné dohody, od které prezident Trump v roce 2018 odstoupil.
Klíčem k finální dohodě je osud současných íránských zásob vysoce obohaceného uranu, v Trumpově terminologii „jaderného prachu“, který podle něj musí být ze země odstraněn. Írán údajně poskytl ústní závazek ohledně rozsahu svých potenciálních ústupků během nadcházejících 60 dnů jednání.
Mezitím by americké síly zůstaly v regionu, což by signalizovalo jejich připravenost znovu zahájit válku, přičemž prezident se možná snaží dnes naznačit svou skutečnou sociální platformu.
Pokud by to však měla být jeho páka, Teherán si je dobře vědom toho, že Trump bude o 60 dní blíže listopadovým volbám do Kongresu, což zvýší náklady na obnovení již tak nepopulární války. Jeho hlavní ekonomický poradce již prodává výhody.
"Nechám na prezidentovi, aby rozhodl, zda si myslí, že dohoda je tento týden připravena k podpisu, či nikoli. Ale podstatné je, že jakmile se průlivy otevřou, tankery se vrátí a téměř okamžitě doplní zásoby rafinérií."
Dalším mužem, který letos čelí volbám, je Benjamin Netanjahu, pro něhož je výsledek války, za kterou tak dlouho bojoval, ještě kritičtější. Dnes na X zveřejnil, že se s prezidentem Trumpem shodli, že jakákoli konečná dohoda s Íránem musí eliminovat jaderné nebezpečí, včetně odstranění obohaceného jaderného materiálu z jeho území.
Prezident Trump také znovu potvrdil právo Izraele bránit se proti hrozbám na všech frontách, včetně Libanonu. Teherán však podle všeho trvá na tom, že jakákoli dohoda s USA by měla také okamžitě ukončit boje v Libanonu. To je jen jeden z několika bodů, ve kterých i přes všechny řeči o blížící se dohodě přetrvávají klíčové rozdíly.
Moderátorka: Nyní se ke mně živě z Houstonu v Texasu připojuje Benham Ben Tablebu, vedoucí íránského programu v Nadaci pro obranu demokracií. Moc vám děkuji, že jste se k nám připojil. Jak vnímáte události posledních 24 hodin? Donald Trump nejprve prohlásil, že dohoda je z velké části vyjednána. Pak před několika hodinami řekl svým diplomatům, aby nespěchali. Co se děje?
Benham Ben Tablebu: Obě tyto věci mohou být pravdivé zároveň, ale rozdíly mezi nimi jsou ve skutečnosti podstatně menší než dříve. Pokud si vzpomínáte na poměr 50:50 mezi tím, co Donald Trump dříve říkal, a tím, co by se stalo – buď dohoda, nebo válka –, nyní je to buď dohoda brzy, nebo dohoda později. Věci se tedy rozhodně ubírají směrem, který si prezident přeje, a to k nějakému diplomatickému řešení této krize.
Otázkou skutečně je, jaká je podstata tohoto diplomatického řešení tady ve Spojených státech. Nazývají to memorandem o porozumění. Není to oficiálně odsouhlaseno. A kvůli tomu napínavému procesu, který vede k tomu, než se nám podaří tuto věc dotáhnout do cíle, mi to připomíná větu z íránských jaderných jednání z roku 2015, jednání a dohody, proti které se prezident tehdy postavil. A ta věta nebo mantra ohledně těchto rozhovorů zněla: nic není dohodnuto, dokud není dohodnuto všechno. A myslím, že to dnes doslova prožíváme v titulcích.
Moderátorka: A jak říkáte, uvádí se, že zatím nejsou k dispozici téměř žádné podrobnosti. Ale jaké sporné body podle vás v těchto jednáních ještě zůstanou? Například průliv Hormuz.
Benham Ben Tablebu: No, je tu průliv, ale je tu také otázka postupu v průlivu, zda se Íránci stáhnou a umožní okamžitou deminační misi, nebo okamžitou protiminovou a minolovnou misi. A kdo bude tvořit tu minolovnou misi? Jsou to jen USA? Jsou to USA a jejich mezinárodní partneři? To jsou některé z menších nebo jemnějších sporných bodů, protože se zdá, že se obě strany údajně v zásadě dohodly na výměně vlivu za vliv v Hormuzském průlivu, Íránci ustoupí, Američané zruší blokádu a pak se pokusí získat čas nebo vytvořit politický prostor pro 30 až 60 dní jaderných jednání.
Američané tvrdí, že Íránci slíbili vzdát se vysoce obohaceného uranu. Některé novější zprávy hovoří o celkových zásobách obohaceného uranu. To tedy zahrnuje i nízko obohacený uran, nejen ten 60% a dokonce i 20%; Íránci se k tomu ve svých médiích vyjádřili selektivně. Naopak Íránci dnes ve dvou polooficiálních médiích zastávajících tvrdou linii bagatelizují dohody administrativy ohledně zmírnění sankcí a toho, jak rychle, pokud vůbec, mohou získat zmrazené aktiva. Takže tato věc ještě zdaleka není u konce, navzdory včerejšímu mediálnímu humbuku.
Moderátorka: A co v tom všem Libanon? Netanjahu chce svobodu útočit na cíle v Libanonu. Írán chce, aby byly zastaveny vojenské akce proti jeho spojencům. Myslíte si, že se tato propast v těchto jednáních dá překlenout?
Benham Ben Tablebu: Myslím si, že to je, řekněme, na pořadu dne. Minule to byl íránský tlak. Vím, že mám ve Washingtonu přátele a kolegy, kteří se mnou nesouhlasí, ale minule to byl tlak Íránu, který dostal libanonskou otázku s Hizballáhem na pořad jednání, což vedlo k tomu, že USA a Izraelci změnili svůj postoj k Hizballáhu a Íránu a snažili se prosadit nějaké setkání, dokonce i setkání na úrovni velvyslanců mezi Izraelci a Libanoncemi ve Washingtonu, které pořádal Marco Rubio. Takže jistě, publikum na to bude znovu tlačit. Myslím si, že Trumpova administrativa bude chtít propojit fronty, spojit vazby mezi různými frontami bojů. Co tím dosáhne, si nejsem zcela jistý.
Moderátorka: Na závěr se jen zeptám, jak dlouho podle vás to potrvá?
Benham Ben Tablebu: Myslím, že by to mohlo být už tento týden, pokud dojde k dohodě. Ale pokud ne, USA by měly být schopny bez problémů udržet blokádu. Jedná se o jediný největší nevojenský zdroj vlivu na Islámskou republiku. Víte, koalice CENTCOM zadržela přes 100 plavidel směřujících do a z íránských přístavů. Pokud se USA chtějí pustit do tvrdých jednání s tímto režimem o věcech, které bylo dosud velmi obtížné řešit, nevím, jak by to bez této blokády dokázaly.
689
Diskuse