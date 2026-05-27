JAR: Vláda se potýká se sílícími protiimigračními protesty
27. 5. 2026
Ministři uvedli, že nelegální imigrace je problém, ale varovali před násilnými protesty.
Organizace March and March stanovila termín do 30. června, kdy nelegální imigranti mají opustit zemi, a vláda musí poskytnout jasný akční plán pro řešení tohoto problému. Hnutí slíbilo, že jinak "zavře" zemi.
Vládní ministři v pondělí svolali "vysokoúrovňové" jednání, aby se zabývali vlnou protiimigračních pochodů, které zachvacují zemi.
Protiimigrační hnutí March and March uspořádalo v posledních měsících několik masových protestních akcí ve městech po celé zemi. Byly také iniciovány podobné protesty jiných organizací.
Zatímco organizátoři veřejně odsoudili násilí, došlo k mnoha případům, kdy byli imigranti napadáni a zastrašováni a obchody vlastněné imigranty byly vykrádány.
March and March stanovilo termín do 30. června, kdy všichni nelegální imigranti musí opustit Jihoafrickou republiku. Hnutí slíbilo, že jinak "zavře" zemi. To vyvolalo obavy z opakování červnových nepokojů z roku 2021.
Vládní oddělení pro spravedlnost, prevenci kriminality a bezpečnost pozvalo v pondělí vůdce March aand March, politické strany a neziskové organizace na naléhavé uzavřené "vysokoúrovňové" setkání v budovách Unie v Tshwane.
Oddělení zahrnuje rezorty a agentury odpovědné za policii, vnitřní záležitosti, spravedlnost, nápravné služby, obranu, sociální rozvoj a státní bezpečnost.
Na tiskové konferenci po setkání ministři uvedli, že nelegální imigrace je vážným problémem a vláda vytváří "národní akční plán" na boj proti rasismu, xenofobii a související nesnášenlivosti, přičemž zároveň řeší nelegální migraci.
Ministr spravedlnosti a ústavního rozvoje Mmamoloko Kubayi přiznal veřejné rozčarování nad socioekonomickými podmínkami, ale varoval před nezákonným a násilným jednáním.
"Pochody jsou chráněné. Právo lidí pochodovat je chráněno v ústavě. Svoboda projevu je chráněna," řekl Kubayi. "Nicméně jsme zdůraznili důležitost zajistit, aby tyto pochody proběhly pokojně."
Kubayi uvedl, že některé protestní organizace mohly být infiltrovány lidmi, kteří se snaží podnítit násilí. Vyzvala komunity, aby nehledaly obětní beránky mezi imigranty za problémy jako nezaměstnanost nebo ekonomické potíže.
Náměstek ministra vnitra Njabulo Nzuza řekl, že je důležité, aby se ostatní země zabývaly problémy ve své vlastní zemi, aby migranti nebyli "nuceni" Jihoafričanům.
"Člověk nesmí opustit svou zemi jen proto, že říká, že má hlad, potřebuje si najít práci jinde. Lidé nesmí opustit svou zemi, protože jsou pronásledováni," řekl.
Po setkání lídr March and March Sandile Dube uvedl, že má malou důvěru v jeho výsledek a že nebyl předložen žádný jasný akční plán. Trval na tom, že hnutí je pouze proti nelegální migraci. Ti, kteří jsou v zemi legálně, by se neměli bát, řekl.
Na tiskové konferenci po setkání však zakladatelka March and March Jacinta Ngobese-Zuma vznesla několik požadavků, včetně toho, aby vláda "zastavila... všechny žádosti o azyl". To by mnoha lidem znemožnilo legální vstup do země.
"Naši lidé chtějí 30. června 2026 vyjít do ulic, pokud nebude tento problém správně řešen," řekla.
