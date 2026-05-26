Channel 4 News: Írán obvinil USA z hrubého porušení příměří
26. 5. 2026
Reportérka: Ukotvené lodě, zdánlivě klidná scéna. Včera v noci Američané zaútočili na íránské lodě, které podle nich kladly námořní miny, aby zajistily, že 2000 lodí a 20 000 námořníků uvízlých v Hormuzském průlivu a jeho okolí se nikam nedostane.
Írán dnes předvedl to, co označil za zbytky amerického bezpilotního letounu Reaper, který sestřelili v odvetě. Arash the Archer, postava z íránské mytologie, údajně vystřelil na dron své šípy a naložil ho na loď jako šrot. Pro Írán byl americký útok porušením příměří, i když prezident Trump záhadně opakuje, že dohoda s Islámskou republikou je téměř hotová. Není to poprvé, co jsme svědky těchto rozporů.
Jedním z problémů při jednáních jsou právě tyto nesrovnalosti a rozpory v jejich chování. Nejedná se o nový problém. Katar hostí jednání mezi delegacemi USA a Íránu a podle zpráv se strany dohodly na zmrazených íránských aktivech. Íránský nejvyšší vůdce, který se stále neobjevil na veřejnosti, však v mimořádném prohlášení ostře kritizoval muslimské země, jako je Katar, které hostí americké základny.
"Čas nelze vrátit zpět a národy a země regionu již nebudou štítem pro americké základny. Navíc Amerika již nebude mít v regionu bezpečné místo pro své intriky."
To vše se nelíbí izraelskému premiérovi, který se dnes setkal se svými šéfy obrany. Jeho sen o svržení Islámské republiky silou se rozplynul a USA se zdají být neochotné vrátit se k plnohodnotné válce. Proto zdvojnásobuje svou kampaň proti Hizballáhu v Libanonu.
Útočí na jižní libanonské přístavní město Tir, kde obvykle žije asi 200 000 lidí, z nichž většina již uprchla. Írán tvrdí, že Libanon musí být zahrnut do jakékoli mírové dohody. Izraelci se tedy obávají, že jim Američané brzy řeknou, aby přestali, a proto rozšiřují svůj záběr.
Zveřejnili záběry z kokpitu z nočních útoků na Mashkaru, město v údolí Bekar, které leží daleko za částí jižního Libanonu, kterou vymezili jako nárazníkovou zónu.
Hizballáh ze své strany také ignoruje dočasné příměří a za posledních osm dní vypustil až 1000 dronů, které míří na severní Izrael a izraelskou techniku v Libanonu. V dnešní době může dron za 300 dolarů zničit tank, který stojí miliony. Libanonci jsou s takovou destrukcí až příliš dobře seznámeni. Zkušenost jim říká, že když se jedna válka vyřeší, z trosek vyroste další.
Moedrátorka: Lindsay Hilson na místě. A nyní se ke mně z Washingtonu, DC připojuje Barbara Slavin, významná spolupracovnice amerického think tanku Stimson Center a bývalá ředitelka iniciativy Future of Iran Initiative v Atlantic Council. Moc děkuji, že jste si dnes udělala čas. Írán obvinil Ameriku, že těmito novými leteckými údery hrubě porušila příměří. Myslíte si, že to naruší jednání?
Barbara Slavin: Ne, to si nemyslím. Myslím, že tato jednání mají stále silnou logiku. Prezident Trump velmi chce, aby se Hormuzský průliv znovu otevřel. Chce, aby ceny ropy klesly. Chce, aby klesly ceny benzínu, protože ve Washingtonu a ve Spojených státech nastávají letní měsíce a lidé budou cestovat. Takže k takovým věcem dochází. USA pravděpodobně skutečně zaznamenaly, že některé íránské lodě kladou miny. A je opravdu klíčové, aby byl průliv znovu otevřen. To je nyní hlavní cíl, i když samozřejmě válka, kterou zahájily USA a Izrael, měla mnohem ambicióznější cíle než tento.
Moderátorka: Myslím tím, jaké jsou šance na dohodu? Protože jak říkáte, Trump a velká část regionu potřebují, aby byl Hormuzský průliv znovu otevřen, ale Íráncům to také neuniklo, že? Že se to ukázalo být možná jejich největší zbraní.
Barbara Slavin: Ano, ale Íránci ten průliv také potřebují využívat. Posílají část ropy jinými cestami, ale potřebují začít posílat ropu přes ten průliv. Potřebují získat zpět svá zmrazená aktiva, jak již bylo zmíněno. Katar na tom zřejmě nyní pracuje. Myslím si tedy, že dohoda, alespoň předběžná dohoda, vyhovuje prakticky všem.
Moderátorka: Mám na mysli tu předběžnou dohodu – není zcela jasné, zda bude její součástí jaderná otázka, nebo zda bude odsunuta na později. Jaký je váš názor?
Barbara Slavin: Myslím, že to bude z velké části odloženo na později, i když jsme viděli některé komentáře prezidenta Trumpa o tom, co nazývá uranovým prachem. Ve skutečnosti se jedná o plyn. Je to vysoce obohacený uran, který je pohřben pod troskami předchozích útoků v Íránu. A objevila se některá prohlášení naznačující, že Íránci by byli ochotni tento materiál předat Mezinárodní agentuře pro atomovou energii. To není úplně to, co Trump požadoval. Chtěl, aby byl odeslán do Spojených států. Nemyslím si, že k tomu dojde. Ale pokud bude tento materiál získán, pokud bude zředěn tak, aby již nebyl tak blízko zbrojní kvalitě, a pokud se to vše stane pod dohledem MAAE, byla by to velmi dobrá zpráva.
Moderátorka: Bylo by to dost dobré na to, aby se dosáhlo dohody, která by se příliš nepodobala Obamově dohodě z před několika lety, kterou pravidelně kritizuje?
Barbara Slavin: Bohužel, ať už získá cokoli, je nepravděpodobné, že to bude stejně dobré jako to, co získal Obama, a je nepravděpodobné, že to bude stejně dobré jako to, co mohl získat, kdyby se USA během jednání nerozhodly dvakrát jít do války s Íránem. Myslím si, že Íránci se díky této válce cítí povzbuzeni, protože režim přežil a samozřejmě prokázal svou schopnost způsobit obrovské utrpení svým sousedům i celé mezinárodní ekonomice. Nemyslím si tedy, že Trump dosáhne toho, co chce, ale ať už dosáhne čehokoli, bude to označovat za vítězství, protože tak to Donald Trump dělá.
Moderátorka: A mezitím izraelský premiér zdvojnásobil své útoky na Hizballáh v jižním Libanonu. Vzhledem k tomu, že Hizballáh reaguje, jaký to má dopad na šance na mír?
Barbara Slavin: No, to naznačuje, že Netanjahu se obává, že dojde k dohodě a že mu Trump řekne, že musí přestat bombardovat Libanon. A proto chce Netanjahu provést co nejvíce úderů a způsobit co největší škody, než mu Trump řekne, aby přestal.
Moderátorka: Barbaro Slavinová, moc děkujeme za rozhovor. Děkuji. Děkuji. Kromě rozšíření ofenzívy v Libanonu Izrael pokračuje v útocích na cíle v Gaze navzdory údajnému příměří s Hamásem.
Dnes bylo zabito nejméně sedm Palestinců, dva při útoku na auto v Khan Yunis poté, co pět lidí zahynulo v uprchlickém táboře Magazi. Izraelská armáda se k prvnímu útoku nevyjádřila a tvrdila, že druhý byl namířen proti teroristovi z Hamásu. Od vstupu příměří v platnost loni v říjnu bylo při izraelských útocích zabito nejméně 900 Palestinců.
