V Británii vzniká nový typ politických vězňů, počet trestů za politické protesty roste
25. 5. 2026
Výzkum odhaluje, že v Anglii a Walesu je uvězňováno stále více lidí za to, že se snaží zabránit klimatické katastrofě a válce v Gaze
Británie vytvořila nový druh politických vězňů prostřednictvím systematického uvězňování lidí, kteří se snaží zabránit klimatické katastrofě a zničení Gazy, konstatuje analýza.
Výzkum provedený Queen Mary University of London (QMUL) a protestní skupinou Defend Our Juries uvádí, že tresty odnětí svobody za přímé akce nebo občanskou neposlušnost byly kdysi vzácné, ale nyní jsou ukládány s rostoucí délkou a frekvencí.
Jejich zpráva, která bude zveřejněna v úterý, poukazuje na nárůst protidemonstračních zákonů v Anglii a Walesu, policejních pravomocí a občanskoprávních soudních příkazů podávaných korporacemi a veřejnými orgány, stejně jako na soudce, kteří ruší právní obhajoby a ukládají „mimořádně dlouhé“ tresty.
V rámci první analýzy uvěznění „nových britských politických vězňů“ identifikovali výzkumníci 286 případů aktivistů za klima a solidaritu s Palestinou, kteří byli za protesty odsouzeni k celkovému trestu odnětí svobody v délce 136 let.
Průměrná délka zadržení v 256 případech, pro které byly k dispozici údaje, činila 28 týdnů, přičemž každý třetí protestující byl uvězněn na šest měsíců nebo déle a každý pátý na více než rok.
David Whyte, spoluautor zprávy a profesor klimatické spravedlnosti na QMUL, uvedl: „Jedná se o výjimečné tresty, které se uplatňují na protesty, které jsou samy o sobě hluboce politické.
„Je tedy zřejmé, že extrémní tresty a extrémně dlouhá vazba [před soudem] se používají k reakci na jednu kategorii vězňů, a to vězně, kteří byli zadrženi, protože se zapojili do občanské neposlušnosti a přímých akcí v důsledku politických protestů. Jedná se tedy o něco, co je hluboce politické. Velmi často tito protestující odrážejí názor většiny, nikoli menšiny.“
Zpráva popisuje vazbu jako „první linii útoku“, jejíž účinkem je odrazení od protestů a občanské neposlušnosti. Vědci zjistili, že v 60 % případů byly konečné tresty mírnější než doba, kterou již strávili ve vazbě v očekávání soudu. Zmiňují případ „Filton 24“, kteří byli obviněni z trestných činů souvisejících s protestem přímé akce Palestine Action v továrně poblíž Bristolu provozované izraelským výrobcem zbraní Elbit Systems.
Obvinění strávili ve vězení až 18 měsíců – standardní limit před soudem je šest měsíců – než byli všichni kromě jednoho propuštěni na kauci poté, co byla první skupina šesti obžalovaných zproštěna obvinění z loupeže s přitěžujícími okolnostmi. Dva z těchto šesti byli následně zproštěni obvinění z trestného činu poškození cizí věci. Dalších osmnáct obžalovaných, kteří mají stanout před soudem kvůli událostem ve Filtonu, stále čelí dalším obviněním.
Bylo zjištěno, že pohrdání soudem, kde se nekoná soud s porotou, tvoří 40 % případů uvěznění. Obvinění z pohrdání soudem vyplývají buď z chování obžalovaného v soudní síni, včetně případů porušení příkazu soudce (8 % z celkového počtu případů uvěznění), nebo z porušení občanskoprávního soudního příkazu získaného soukromou společností nebo veřejným orgánem za účelem zabránění protestu (32 % případů).
Whyte řekl: „Skutečným nebezpečím je, že kriminalizujete lidi za porušení něčeho, co je v podstatě občanskoprávní soudní příkaz. Nezačíná to tedy jako trestný čin, ale končí to trestními postihy, a to je velmi znepokojivé, protože to znamená, že soukromé firmy v podstatě ukládají soudní příkazy, které vedou k tomu, že velké množství lidí jde do vězení.“
Zpráva zjistila, že 69 lidí bylo uvězněno, včetně některých za držení transparentů, poté, co městská rada Warwickshire získala v roce 2022 soudní příkaz v reakci na kampaň přímé akce Just Stop Oil v ropném terminálu Kingsbury.
