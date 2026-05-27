Další děsivý izraelský masakr v jižním Libanonu
27. 5. 2026
BREAKING:— sarah (@sahouraxo) May 26, 2026
Israel just carried out a horrific massacre in Maarakeh, South Lebanon.
Dropping bombs on residential buildings.
Children are being pulled from under the rubble of their own homes.
Entire families wiped out.
The scenes are devastating.
Izrael právě bombardoval přehradu Qaraoun v libanonském údolí Bekaa – klíčovou vodní nádrž zásobující civilní obyvatelstvo v okolních vesnicích. Nejedná se o vojenský cíl. Jde o zásadní vodohospodářskou infrastrukturu. Jedná se o akt genocidy.
Gaza před několika minutami: Izrael zaútočil na město Gaza a podle zpráv zabil a zranil několik lidí. V pozadí jsou slyšet bolestné výkřiky. Výkřiky mužů, žen a dětí. Zítra měli slavit svátek Íd. Izrael je právě bombardoval.
BREAKING:— sarah (@sahouraxo) May 26, 2026
Israel just dropped bombs on the Qaraoun Dam in Lebanon’s Beqaa Valley — a key water reservoir serving civilian populations across surrounding villages.
This is not a battlefield target.
It is a critical water infrastructure.
This is an act of genocide.
Na videozáznamu je zachyceno, jak izraelští vojáci zatýkají staršího palestinského muže s amputovanou končetinou, kterého loni v obci Masafer Yatta na Západním břehu postřelil izraelský osadník a který přišel o nohu. Zabavili mu také berle.
🚨Gaza just minutes ago: Israel struck Gaza city, reportedly killing and wounding several people.— Abubaker Abed (@AbubakerAbedW) May 26, 2026
You can hear the painful screams in the background. Those of men, women, and children.
They were supposed to celebrate Eid tomorrow. Israel just bombed them. pic.twitter.com/gIG2QA1ZFu
Palestinské dítě se třese strachy poté, co bylo zachráněno z trosek svého domu, který v Gaze zničila izraelská letadla.
HORRIFIC: A video shows Israeli soldiers arresting an elderly Palestinian amputee who had previously been shot by an Israeli settler last year and lost his leg in Masafer Yatta in the West Bank.— Ihab Hassan (@IhabHassane) May 26, 2026
His crutches were confiscated, too.
Většinu obětí v #Gaza tvoří děti, které si na trhu kupovaly oblečení na svátek Íd.
A Palestinian child is shaking of fear after being rescued from the rubble of his home that destroyed by Israeli warplanes in Gaza.— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) May 26, 2026

Izraelské údery zabily v předvečer svátku Íd al-Fitr nejméně 9 lidí v Maarakehu a Habúši
Most of the casualties in #Gaza are children who were shopping for Eid clothes at the market. 💔🇵🇸 pic.twitter.com/gczc3wrZ0B— Sameh Ahmed 𓂆 🇵🇸 (@PalPress24) May 26, 2026
Podle prvních zpráv z dnešního dne, kdy Izrael neúnavně bombardoval jižní a východní Libanon, bylo v Maarakehu, pobřežním městě nedaleko Tyru na jihu země, zabito nejméně 5 lidí…
Izrael páchá v Gaze MASAKR jen několik hodin před svátkem Íd al-Adhá.
💢 Israeli strikes kill at least 9 in Maarakeh and Haboush on eve of Eid holiday— Drop Site (@DropSiteNews) May 26, 2026
In the latest in a day of relentless Israeli bombardment across southern and eastern Lebanon, initial reports indicate at least 5 people were killed in Maarakeh, a coastal town near Tyre in southern… pic.twitter.com/kWgyskDpEX
Při pondělních izraelských útocích na město Mašghara v západní části libanonského údolí Bekaa zahynulo nejméně 12 lidí a desítky dalších, včetně dětí, zraněno; záchranáři pracovali celou noc na vyprošťování lidí z trosek.
🚨🇮🇱🇵🇸BREAKING: Israel carries out a MASSACRE in Gaza just hours before Eid al-Adha. pic.twitter.com/uK88yoToT0— The Saviour (@TheSaviour) May 26, 2026
Během „příměří“ bylo zabito 890 lidí.
At least 12 people were killed and dozens wounded, including children, in Israeli strikes on the town of Mashghara in Lebanon’s western Beqaa Valley on Monday, with rescue crews working overnight to pull people out from beneath the rubble. pic.twitter.com/HM8Rg0klws— Middle East Eye (@MiddleEastEye) May 26, 2026
Okamžik, kdy bylo při bombardování zabito malé dítě nesoucí džbán s vodou své obléhané a žíznivé rodině a jeho tělo bylo rozmetáno na kusy. Video, na které svět nesmí nikdy zapomenout.
890 killed during a 'ceasefire'. https://t.co/97KWFzg80s— Michael Rosen 💙💙🎓🎓 NICE 爷爷 (@MichaelRosenYes) May 26, 2026
Izrael zasáhl obytný dům ve čtvrti al-Rimal v Gaze, přičemž zabil nejméně dva Palestince a více než dvacet dalších zranil. Nemocnice Al-Shifa tyto ztráty na životech potvrdila. Al-Rimal je hustě osídlená čtvrť. Útoky na obytné budovy jsou stále stejným smutným scénářem…
One of the most horrific scenes in human history has been revealed.— Muhammad Mazen (@mhmd_s09) May 26, 2026
The moment a small child carrying a water jug to her besieged and thirsty family was bombed, killing her and shattering her body.
A video the world must never forget.
🇮🇱🇵🇸 Israel hit a residential building in al-Rimal, Gaza City, killing at least 2 Palestinians and wounding more than 20 others.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 26, 2026
Al-Shifa Hospital confirmed the casualties.
Al-Rimal is a densely populated neighbourhood. Strikes on residential buildings are the same sad playbook… pic.twitter.com/NDZtyrGchI
