Další děsivý izraelský masakr v jižním Libanonu

27. 5. 2026

čas čtení 5 minut
Izrael právě spáchal strašlivý masakr v Maarakehu v jižním Libanonu. Bombarduje obytné budovy. Z trosek vlastních domovů vytahují děti. Celé rodiny byly vyhlazeny. Jsou to zdrcující scény.



Izrael právě bombardoval přehradu Qaraoun v libanonském údolí Bekaa – klíčovou vodní nádrž zásobující civilní obyvatelstvo v okolních vesnicích. Nejedná se o vojenský cíl. Jde o zásadní vodohospodářskou infrastrukturu. Jedná se o akt genocidy.

Gaza před několika minutami: Izrael zaútočil na město Gaza a podle zpráv zabil a zranil několik lidí. V pozadí jsou slyšet bolestné výkřiky. Výkřiky mužů, žen a dětí. Zítra měli slavit svátek Íd. Izrael je právě bombardoval. Na videozáznamu je zachyceno, jak izraelští vojáci zatýkají staršího palestinského muže s amputovanou končetinou, kterého loni v obci Masafer Yatta na Západním břehu postřelil izraelský osadník a který přišel o nohu. Zabavili mu také berle. Palestinské dítě se třese strachy poté, co bylo zachráněno z trosek svého domu, který v Gaze zničila izraelská letadla. Většinu obětí v #Gaza tvoří děti, které si na trhu kupovaly oblečení na svátek Íd. Izraelské údery zabily v předvečer svátku Íd al-Fitr nejméně 9 lidí v Maarakehu a Habúši

Podle prvních zpráv z dnešního dne, kdy Izrael neúnavně bombardoval jižní a východní Libanon, bylo v Maarakehu, pobřežním městě nedaleko Tyru na jihu země, zabito nejméně 5 lidí… Izrael páchá v Gaze MASAKR jen několik hodin před svátkem Íd al-Adhá.Při pondělních izraelských útocích na město Mašghara v západní části libanonského údolí Bekaa zahynulo nejméně 12 lidí a desítky dalších, včetně dětí, zraněno; záchranáři pracovali celou noc na vyprošťování lidí z trosek. Během „příměří“ bylo zabito 890 lidí. Okamžik, kdy bylo při bombardování zabito malé dítě nesoucí džbán s vodou své obléhané a žíznivé rodině a jeho tělo bylo rozmetáno na kusy. Video, na které svět nesmí nikdy zapomenout. Izrael zasáhl obytný dům ve čtvrti al-Rimal v Gaze, přičemž zabil nejméně dva Palestince a více než dvacet dalších zranil. Nemocnice Al-Shifa tyto ztráty na životech potvrdila. Al-Rimal je hustě osídlená čtvrť. Útoky na obytné budovy jsou stále stejným smutným scénářem












0
Vytisknout
294

Diskuse

Obsah vydání | 27. 5. 2026