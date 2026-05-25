Šíření eboly v Konžské demokratické republice předstihuje opatření na její zastavení, varuje WHO
25. 5. 2026
Generální ředitel Světové zdravotnické organizace vyzývá sousední země k okamžitému zásahu
Světová zdravotnická organizace varovala, že epidemie eboly předstihuje snahy o její zvládnutí a že sousední země Demokratické republiky Kongo (DRK) jsou vystaveny vysokému riziku nákazy.
„Naléhavě rozšiřujeme naše operace, ale v tuto chvíli nás epidemie předstihuje,“ řekl generální ředitel WHO, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, a vyzval sousední země k okamžitému jednání.
Ve svém projevu na online zasedání Africké unie věnovaném epidemii také oznámil, že v souvislosti s aktuální epidemií eboly bylo dosud zaznamenáno 220 podezřelých úmrtí a že v úterý odcestuje do KDR spolu s Chikwe Ihekweazuem, výkonným ředitelem programu WHO pro zdravotní mimořádné situace.
Tedrosovo oznámení přišlo v době, kdy reakci na epidemii brzdily útoky obyvatel na zdravotnická zařízení v provincii Ituri, která je centrem epidemie.
Nejprve v sobotu a poté znovu v neděli zaútočili obyvatelé města Mongbwalu v Konžské demokratické republice na všeobecnou nemocnici v Mongbwalu.
Dr. Richard Lokodu, lékařský ředitel tohoto zařízení, sdělil agentuře Reuters, že v sobotu uprchlo 18 pacientů s ebolou poté, co „neidentifikované osoby“ zapálily stany postavené organizací Lékaři bez hranic, v nichž byli pacienti izolováni.
V neděli byla nemocnice podle jeho slov čtyřikrát napadena mladými lidmi, které zmobilizovali příbuzní náboženského vůdce, který zemřel na ebolu. Dalších sedm pacientů uprchlo a konžská policie a vojáci museli zasáhnout, aby obnovili pořádek.
Při druhém útoku zemřel podezřelý pacient, který byl v kritickém stavu s krvácením, když se pokoušel uprchnout ze své postele.
Pachatelé útoků chtěli, aby jim byla vydána těla obětí eboly k pohřbu, dodal Lokodu.
Při podobném incidentu zapálil ve čtvrtek dav léčebné centrum v Rwampara poblíž Bunia poté, co jim úřady odmítly vydat tělo oběti, kterou chtěli pohřbít sami.
Pohřeb těl, která mohou být vysoce nakažlivá, zajišťují úřady za účelem zabránění šíření nemoci, ale některé rodiny dávají přednost tradičním pohřbům, které zahrnují omývání a dotýkání se těla. Při předchozích epidemiích se ukázalo, že to je klíčovým faktorem šíření nemoci.
Na začátku tohoto měsíce Tedros vyhlásil tuto epidemii za „mimořádnou událost v oblasti veřejného zdraví mezinárodního významu“ poté, co bylo v Konžské demokratické republice hlášeno více než 300 podezřelých případů a 88 úmrtí a v sousední Ugandě dvě úmrtí.
V pondělí Uganda oznámila další dva případy eboly, čímž se celkový počet potvrzených případů v zemi zvýšil na sedm. Nové případy se týkají dvou ugandských zdravotnických pracovníků v soukromém zdravotnickém zařízení v hlavním městě Kampale, uvedlo ministerstvo zdravotnictví v prohlášení.
Vypuknutí epidemie je způsobeno vzácným ebolavirem Bundibugyo, na který neexistuje schválená léčba ani vakcína.
Ohniska nákazy se nacházejí v oblastech Rwampara, Mongbwalu, Nyankunde a Bunia v severovýchodní provincii Ituri v Konžské demokratické republice, která je obchodním a migračním uzlem a regionem bohatým na zlato, kde konflikt mezi milicemi spojenými s etnickými skupinami Hema a Lendu, které bojují o půdu a nerostné suroviny, si od roku 1999 vyžádal více než 50 000 obětí.
Případy byly hlášeny také v Butembu a v Gomě, které jsou pod kontrolou rebelů, obě v provincii Severní Kivu, a ve městě Bukavu, rovněž pod kontrolou rebelů, v provincii Jižní Kivu.
V pondělí Tedros uvedl, že zvládnutí epidemie komplikuje nejistá bezpečnostní situace v Ituri a Severním Kivu a absence schválené vakcíny.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse