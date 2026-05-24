Izrael vraždí další zdravotníky

24. 5. 2026

 Lámou ruce palestinským dětem před kamerou

Při izraelských útocích zahynulo během 24 hodin při dvou incidentech v jižním Libanonu šest záchranářů. V rámci tohoto posledního konfliktu bylo zabito více než 120 zdravotníků.

Izrael právě popravil Aliho v Arab Salimu v jižním Libanonu. Nebyl to bojovník. Ani nebyl ozbrojený. Byl to zdravotník. Na frontové linii zachraňoval životy. Izrael ho bombardoval. Poté ho bombardoval znovu – v rámci dvojitého úderu – aby to dotáhl do konce. Která část toho všeho je přesně ta „sebeobrana“?



V tuto chvíli probíhají masivní izraelské letecké údery na Gazu.

Hlavní silnice do libanonského města Nabatieh.„Viděl jsem spoustu zranění na hlavě, žebrech, nohách a také v oblasti genitálií.“ Aktivisté, kteří pluli s flotilou Global Sumud, dorazili do Velké Británie z Istanbulu poté, co byli zadrženi Izraelem. Dítě propuklo v pláč poté, co jeho otec byl zabit v Gaze. Na Kypru byl zadržen Izraelec poté, co mu v zavazadlech našli živá embrya. Izraelští sionističtí teroristé z IDF zabili čtrnáctiletého palestinského chlapce.  Zdravotnické zdroje v nemocnicích v Gaze uvedly, že od dnešního rána bylo v pásmu Gazy při střelbě izraelských okupačních sil zabito 5 Palestinců, včetně 2 dětí.

Izrael nadále porušuje dohodu o příměří a každý den útočí na civilisty. Odsouzení izraelských osad a násilí ze strany osadníků ze strany Spojeného království, Francie, Německa, Itálie, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Norska, Nizozemska, Španělska a Belgie: „Mezinárodní právo je jasné: izraelské osady na Západním břehu Jordánu jsou nelegální.“ Jakou máš výmluvu?

