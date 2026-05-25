Steve Rosenberg, BBC z Moskvy: Článek, který bych v ruských novinách nečekal
25. 5. 2026
Všechny vás zdravím z Moskvy v pondělí 25. května, říká reportér BBC Steve Rosenberg. Za chvíli se podíváme na článek, který bych v tuto chvíli v ruských novinách nečekal.
Nejprve však ruské noviny dnes ráno ovládají snímky ze Starobilsku, z vysoké školy a studentské koleje, které byly na konci minulého týdne napadeny, což si podle zprávy Komsomolskoj pravdy vyžádalo 21 mrtvých a 42 zraněných. Noviny zveřejňují fotografie studentů, kteří přišli o život. Moskovskij komsomolec označuje událost za cílený teroristický útok ukrajinských dronů. Podle prohlášení Ukrajiny byl cílem útoku údajně vojenský objekt v oblasti Starobilsku. Vysoká škola však sotva odpovídá definici vojenského objektu. Bylo by velmi obtížné si je splést. Starobilsk leží na ruskou okupované východní Ukrajině v Luhanské oblasti, kterou Rusko prohlašuje za anektovanou.
Moskva z toho obviňuje nejen Ukrajinu, ale i Evropu kvůli její podpoře Kyjeva. Jedna z dnešních hlavních zpráv v moskevském deníku zněla: Ukrajinský teroristický útok na Evropu. Byly k ní připojeny i snímky masivního útoku Ruska na Ukrajinu v noci ze soboty na neděli, při kterém byly použity stovky dronů a desítky raket, včetně hypersonické rakety Orešnik. A to vše čtyři roky a tři měsíce od masivní invaze Ruska na Ukrajinu a začátku toho, co Kreml stále nazývá speciální vojenskou operací. Vyhlídky na mír se zdají vzdálené.
Takto shrnuje Izvestia současné diplomatické úsilí. Je to paradoxní situace. Zatímco USA tvrdí, že se dostaly do slepé uličky, Evropa vstoupila do zavírajících se dveří a připustila nutnost jednat. Rusko zůstává připraveno k jednání, ale za svých podmínek. Čas na předstírání diplomatické aktivity skončil. Prozatím není žádná strana připravena zaplatit politickou cenu za kompromis. V této situaci hrozí, že nejistota se stane novou normou.
V ruských novinách se nyní velmi často objevují triumfalistické články předpovídající ruské vítězství ve válce. Koncept vítězství, Ruska jako národa vítězů, se stal nedílnou součástí národní ideologie, a proto je tento článek v dnešním Moskevském komsomolci tak překvapivý.
Nese název: „Mimořádné porážky a velké geopolitické neúspěchy mohou být užitečnější než brilantní vítězství.“ Pro společnost je příjemnější být hrdá na vítězství a na porážky nevzpomínat. A pokud se na ně vzpomíná, pak s přirozenou hořkostí. V Rusku však právě prohrané války a ponižující příměří pravidelně vedly k novým průlomům, reformám a překvapivě i k novým vítězstvím. Velké geopolitické ztráty byly někdy užitečnější než brilantní vítězství. Každá vojenská porážka, každý hanebný mír Rusko nezničily, ale posílily a vedly k rozšíření hranic a upevnění ruské pozice. A autor dále uvádí příklady z několika staletí ruské historie, až po krymskou válku a Pařížskou smlouvu z roku 1856, která Rusko připravila o černomořskou flotilu.
Jak říkám, tento druh článku je nečekaný. Nečekal bych, že se s ním setkám v ruských novinách. A zajímalo by mě, zda se jedná o pokus naznačit nebo prozkoumat potenciální reakci veřejnosti na myšlenku, že Rusko ukončí svou současnou válku na Ukrajině, a to nikoli za svých maximalistických podmínek.
V dnešním vydání Nezavisimoj gazety se nachází úvodník s názvem Proč se úřady uchylují k zákazu nových zákazů. Nedávný pokles popularity úřadů a blížící se volební cyklus tlačí systém k tomu, aby alespoň projevily zdrženlivost. Autor zde tedy naznačuje, že nová omezení a zákazy v Rusku byly pozastaveny, protože si úřady uvědomují, že jejich popularita klesá před parlamentními volbami na podzim tohoto roku.
Například v Tomsku několik škol v regionu na příkaz ministerstva školství zakázalo studentům nosit oblečení s cizími slovy. Uvedeným důvodem bylo potlačení propagandy nelegálního chování, radikalizace a antisociálních myšlenek. Po negativní publicitě však okamžitě ustoupily.
Dalším příkladem je zábavní web Yaplakl, jehož blokování nedávno nařídil moskevský soud. Federální mediální regulátor jej však nezablokoval a zákaz byl relativně rychle zrušen. Dalším příkladem je odložení zavedení poplatků za mezinárodní internetový provoz, což je další potenciálně významný zdroj podráždění, který by byl vnímán jako další omezení obvyklého přístupu k globální síti.
Zdá se, že úřady konečně vyslyšely tiché reptání zdola způsobené únavou a nahromaděným rozhořčením. Nedávný pokles popularity politických sil a blížící se volební cyklus tlačí systém alespoň k umírněnosti a opatrnosti. Je však důležité to správně pochopit. Nejde, alespoň v této fázi, o uvolnění nebo obrat kurzu. Systémově se nic nemění. Prozatím je společnost pouze ujišťována, že se situace nezhorší.
