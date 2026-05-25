Prezident Trump vynechal svatbu svého syna, aby se zúčastnil svého nejnovějšího zinscenovaného pokusu o atentát
25. 5. 2026
(Ironický komentář britské autorky Laury K., který je jako obvykle až děsivě blízko faktům)
Prezident Trump vysvětlil, že se bohužel nemohl zúčastnit svatby svého syna na Bahamách, protože se termín kryl s jeho nejnovějším zinscenovaným pokusem o atentát. Je zřejmé, že pro prezidenta je velká PR událost důležitější než velký den syna, o kterém je si docela jistý, že se s ním již několikrát setkal.
Teď jste pravděpodobně stejně zmatení jako já ohledně svatby Barrona, ale mohu potvrdit, že tento 14letý chlapec vysoký přes dva metry se ve skutečnosti neoženil. Byl to Donald Trump Jr., kdo se oženil podruhé poté, co jeho první manželka v roce 2018 úspěšně uprchla a připojila se k útočišti pro přeživší Epsteina.
Nejnovější obětí Donalda Trumpa ml. je Bettina Andersonová, která je náhodou milovanou dcerou Harryho Loye Andersona ml., který Epsteinovi pomáhal. Jejich svatba měla být pedofilní událostí století, Epstein se však nemohl zúčastnit, protože stále předstírá svou vlastní smrt, a Trump st. se nemohl zúčastnit, protože předstíral své vlastní přežití.
Trump Jr. je údajně naštvaný, že je jediným dítětem, kvůli kterému jeho otec nepojede na ostrov, ale měl si zkontrolovat vstupní podmínky na Bahamy, protože do té země nepouštějí odsouzené násilníky. Jsem si jistý, že to bylo neúmyslné opomenutí…
Svatební obřad se konal v útulném chrámu Ba’ala a zahrnoval vyvolání démona, který měl alarmující podobu s Kidem Rockem, a pochutnání si na lahodném dortu z dětského masa. Trumpovi staršímu by se to líbilo, ale alespoň zažil nějaké vzrušení, když letos již posedmé hrdinsky uhýbal falešným kulkám jako Neo.
Vše, co potřebujete vědět, je, že zinscenovaný pokus o atentát ve Washingtonu DC byl nádhernou událostí. Odvážný rekrut MK Ultra byl tak oddaný Epsteinově věci, že obětoval svůj život tím, že zahájil palbu na bezpečnostní strážce poblíž Bílého domu. Stejně jako každý, kdo se pokouší zabít prezidenta, postrádal přesnost průměrného střelce ze střední školy a minul každý výstřel, než byl zabit. Očekává se, že prezident tento pokus o atentát přišije Raulu Castrovi, aby ospravedlnil jaderný útok na Havanu.
