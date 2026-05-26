USA útočí na íránské raketové základny a minolovky, zatímco Trumpova slíbená mírová dohoda zůstává v nedohlednu
26. 5. 2026
Íránští vyjednavači odcestovali v pondělí do Kataru, kde se diskutuje o osudu jaderného programu země a přístupu k zmrazeným aktivům
USA zahájily útoky na jižní Írán, aby otestovaly sedm týdnů trvající příměří, přičemž obě strany bagatelizovaly naděje na brzkou mírovou dohodu, i když vyjednavači z Teheránu zahájili v Kataru nové rozhovory.
Americké síly se zaměřily na odpalovací rampy raket a lodě, které se pokoušely klást miny, uvedlo v úterý americké centrální velitelství (Centcom), ale zdůraznilo, že útoky neznamenají konec příměří s Íránem.
Centcom „nadále brání naše síly a zároveň zachovává zdrženlivost během trvajícího příměří“, uvedl kapitán námořnictva Tim Hawkins, který akci označil za „obrannou“.
V Íránu zpravodajský web Tabnak, o kterém se předpokládá, že je blízký bývalému šéfovi Revolučních gard Mohsenu Rezaeimu, identifikoval čtyři mrtvé vojáky gardy, kteří podle něj zahynuli při amerických útocích na lodě. Íránská státní televize samostatně informovala o výbuších v okolí Bandar Abbásu, města v Hormuzském průlivu, kde se nachází vojenský přístav a letiště dvojího užití. Íránská státní tisková agentura Mehr později uvedla, že situace je „plně pod kontrolou“ a že obyvatelé nemají důvod k obavám.
Údery – druhé významné útoky, k nimž došlo během sedmitýdenního příměří – přišly v době, kdy Mohammad Bagher Ghalibaf, předseda íránského parlamentu, vedl delegaci vyjednavačů do Kataru. Místní média uvedla, že součástí skupiny byli také íránský ministr zahraničí Abbas Araghči a guvernér centrální banky Abdolnaser Hemmati.
Hemmatiho přítomnost podnítila spekulace, že se jednání zaměří na uvolnění zmrazených íránských aktiv. Dohoda, o které se v současné době jedná s USA, by údajně znamenala, že Washington souhlasí s uvolněním některých íránských aktiv držených v bankách mimo Írán – včetně Kataru.
Trump čelil kritice ze strany loajálních členů své strany kvůli zprávám, že Teheránu by mohly být uvolněny miliardy dolarů v zmrazených aktivech, přičemž vysoký představitel Republikánské strany uvedl, že zveřejněné podrobnosti mírové dohody se zdají být příliš podobné jaderné dohodě vyjednané v roce 2015 Obamovou administrativou, od níž Trump odstoupil.
Memorandum o porozumění, o kterém se jedná, by údajně umožnilo Íránu obnovit komerční lodní dopravu přes Hormuzský průliv, nezahrnovalo by však jednání o jakýchkoli jaderných otázkách. Jednání o íránském jaderném programu by se pak konala v období 30 až 60 dnů po uzavření jakékoli dohody.
Trump uvedl, že jeho hlavním cílem v této válce je zabránit Íránu ve vývoji jaderné zbraně z vysoce obohaceného uranu, a čelí rostoucímu tlaku, aby počáteční dohoda obsahovala závazek Íránu zlikvidovat své zásoby.
V pondělí se zdálo, že Teheránu nabídl ústupek, když v příspěvku na sociálních sítích oznámil, že obohacený uran držený v Íránu by mohl být „zlikvidován“ uvnitř země v procesu pod dohledem mezinárodní jaderné agentury.
Osud íránských zásob vysoce obohaceného uranu byl hlavním kamenem úrazu v různých kolech jednání mezi Washingtonem a Teheránem. V předchozích kolech rozhovorů s USA Írán uvedl, že je ochoten snížit čistotu svého obohaceného uranu, ale nedovolí převoz zásob ani do USA, ani do Ruska.
Odborníci uvedli, že pondělní oznámení prezidenta Trumpa by mohlo představovat významný kompromis ze strany amerického prezidenta, jelikož se zdálo, že se jednání po víkendové vlně diplomatické aktivity zpomalila.
Znovuotevření Hormuzského průlivu se stalo naléhavou záležitostí pro Trumpovu administrativu, která má před sebou několik měsíců do amerických voleb do Kongresu a čelí hněvu voličů kvůli rostoucím nákladům.
V úterý ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že navzdory nejnovějším americkým útokům na Írán je dohoda stále možná, a dodal, že Hormuzský průliv se „tak či onak“ otevře.
„Dnes v Kataru probíhaly nějaké rozhovory, takže uvidíme, zda se nám podaří dosáhnout pokroku. Myslím, že se hodně diskutuje o konkrétním znění úvodního dokumentu,“ řekl Rubio novinářům v Džajpuru během oficiální návštěvy Indie.
Írán uvedl, že budoucí správa průlivu – kterým obvykle proudí asi pětina světové ropy a zkapalněného zemního plynu – bude záležitostí, na které se musí dohodnout Omán a Írán, a že by mohly být zavedeny „poplatky za navigační služby“.
V dlouhém příspěvku na Truth Social Trump uvedl, že jednání s Íránem probíhají „dobře“, ale varoval před novými útoky, pokud selžou. „Bude to buď skvělá dohoda pro všechny, nebo žádná dohoda,“ napsal.
Írán trvá na tom, že do memoranda o porozumění, které by vedlo k otevření Hormuzského průlivu Íránem, musí být zahrnuto příměří v Libanonu.
V pondělí izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že zintenzivní útoky proti milici Hizballáhu podporované Íránem v Libanonu. Izrael a Libanon se v polovině dubna dohodly na příměří, ale Izrael pokračuje v leteckých útocích, které podle něj představují akty sebeobrany proti Hizballáhu, jenž nebyl stranou příměří.
