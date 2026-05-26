Si tacuisses, philosophus mansisses
26. 5. 2026 / Boris Cvek
Tak Petr Pithart prý chce, aby se vzdělanci více angažovali ve veřejném prostoru. No, aby to neskončilo nějakou katastrofou. Jak zní ten slavný latinský citát: kdybys mlčel, zůstal bys filozofem. Ostatně já mám vážné pochybnosti i o těch veřejných intelektuálech „slavné minulosti“, na které Pithart vzpomíná. Vaculík atd.
Ale Petra Pitharta si za jednu věc dlouho vážím. On vyprávěl o tom, jak se chtěli kdysi zbavit Václava Klause tím, že ho poslali kandidovat na Ostravsko. Tam ho přece horníci rozdrtí takového pravičáka. A Klaus tam triumfoval.
Můžeme si myslet o Klausovi, co chceme – a já ho kritizuji veřejně už mnoho let velmi tvrdě – ale demokratickou politiku dělají volební triumfy. Klobouk dolů před Klausem, že to svou arogantní, brutální kampaní zvládl, a klobouk dolů před Pithartem, kterého Klaus převálcoval, že to přiznal.
Chcete demokracii? Hledejte demokratické politiky, kteří budou triumfovat. Bez toho demokracie není možná. Tenhle nefunguje? Tak jiný! Proč ten Klaus vlastně tehdy tak jednoznačně na tom Ostravsku vyhrál? Jak se to dělá?
