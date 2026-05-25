Evropská komise a Babiš
25. 5. 2026
A je to tady. Evropská komise právě Česku explicitně napsala, že firmám spjatým s Andrejem Babišem pozastavuje všechny evropské dotace, píše Lukáš Valášek
Miliardy, které Agrofert začal čerpat, tak aktuálně dopadají na český státní rozpočet.
Aby se to změnilo, vláda musí EU dokázat, že Andrej Babiš skutečně vyřešil svůj střet zájmů.
Jen s proklamacemi si ale už premiér nevystačí. EU žádá doklady a podložené analýzy.
A také úřední kopii statutu svěřenského fondu, který premiér tají a my ho zveřejnili.
Dle mnohých expertů z něj přitom plyne, že Babišovo řešení je stále v konfliktu s právem EU.
