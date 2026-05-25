Evropská komise a Babiš

25. 5. 2026

čas čtení < 1 minuta

 
❗️A je to tady. Evropská komise právě Česku explicitně napsala, že firmám spjatým s Andrejem Babišem pozastavuje všechny evropské dotace, píše Lukáš Valášek
❗️Miliardy, které Agrofert začal čerpat, tak aktuálně dopadají na český státní rozpočet.
❗️Aby se to změnilo, vláda musí EU dokázat, že Andrej Babiš skutečně vyřešil svůj střet zájmů.
❗️Jen s proklamacemi si ale už premiér nevystačí. EU žádá doklady a podložené analýzy.
❗️A také úřední kopii statutu svěřenského fondu, který premiér tají a my ho zveřejnili.
❗️Dle mnohých expertů z něj přitom plyne, že Babišovo řešení je stále v konfliktu s právem EU.


