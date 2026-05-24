Rusko zasáhlo Kyjev hypersonickou balistickou raketou v rámci „nepříčetného“ útoku
24. 5. 2026
Útok zasáhl vodárnu, tržiště, obytné budovy a školy; zabil nejméně čtyři lidi a desítky jich zranil
Rusko použilo svou výkonnou hypersonickou balistickou raketu Orešnik již potřetí na Ukrajině v rámci masivního útoku na Kyjev a jeho okolí, při kterém zahynuly nejméně čtyři osoby a asi 100 bylo zraněno.
Rusko zasáhlo touto raketou město Bila Cerkva v Kyjevské oblasti, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Popisoval silný ruský útok, který zasáhl také vodárnu, vypálil tržiště a poškodil desítky obytných budov a několik škol.
„Jsou opravdu pomatení,“ uvedl Zelenskyj na Telegramu.
V neděli Zelenskyj na X doplnil další podrobnosti a napsal, že v důsledku ruského útoku, který podle něj nejvíce zasáhl Kyjev, bylo po celé zemi zraněno asi 100 lidí a čtyři zemřeli.
Ruské ministerstvo obrany potvrdilo použití rakety Orešnik, která je schopná nést jaderné nebo konvenční hlavice, což znamená, že tato zbraň byla v konfliktu použita již potřetí.
Ruské ministerstvo obrany, citované místními zpravodajskými agenturami, uvedlo, že pomocí raket Orešnik, Iskander, Kinžal a Zircon provedlo úspěšné útoky na ukrajinská vojenská velitelská zařízení, letecké základny a další vojenské objekty.
Uvedlo, že útok byl odvetou za ukrajinské údery na „civilní objekty na ruském území“.
Zelenskyj popsal „těžký útok“ namířený na Kyjev, při kterém bylo nasazeno 600 dronů a 90 raket různých typů, z nichž 36 byly balistické.
„Bohužel ne všechny balistické rakety byly zachyceny – nejvíce zásahů bylo v Kyjevě. Kyjev byl primárním cílem tohoto ruského útoku,“ napsal na X.
„Je důležité, aby to pro Rusko nezůstalo bez následků.“
Vitalij Kličko, starosta Kyjeva, uvedl, že v hlavním městě zahynuly dvě osoby a 56 bylo zraněno, zatímco šéf okolní Kyjevské oblasti uvedl, že podle předběžných odhadů tam také zahynuly dvě osoby a devět bylo zraněno.
Kličko uvedl, že škody byly zaznamenány ve všech kyjevských obvodech, a dodal, že útok na školu způsobil požár a další útok na obchodní centrum vedl k uvěznění lidí v úkrytu.
Svitlana Onofryjčuková, obyvatelka Kyjeva, která 22 let pracovala na trhu, který byl zasažen, řekla agentuře Associated Press: „Byla to hrozná noc a za celou válku se nic podobného nestalo.
„Je mi velmi líto, že se teď musím s Kyjevem rozloučit, už tam nezůstanu, není to možné,“ dodala. „Přišla jsem o práci, všechno je pryč, všechno shořelo.“
74letý Jevhen Zosin, který byl svědkem útoku v Kyjevě, řekl agentuře AP, že když uslyšel výbuch, spěchal zachránit svou fenku.
„Pak přišel další výbuch a mě i ji odhodila tlaková vlna jako špendlík. Oba jsme to přežili, ona i já. Můj byt byl rozmetán na kusy,“ řekl.
Ukrajinské Národní muzeum umění, které má jednu z největších a nejdůležitějších sbírek v zemi, bylo při výbuchu také poškozeno, uvedlo ministerstvo kultury a zveřejnilo snímky poškozených stropů, rozbitých oken, roztříštěného skla a trosek rozházených po podlahách a schodištích.
Pracovníci a služby budovu prohlíželi, aby posoudili rozsah škod. Kyiv Independent informoval, že sbírka nebyla poškozena.
„Rusko systematicky útočí na civilní infrastrukturu a kulturní instituce. Každý takový útok je pokusem zastrašit a zničit naši identitu,“ napsala na Instagramu ukrajinská ministryně kultury Tetjana Berežna.
Ukrajinské ministerstvo zahraničí bylo poškozeno poprvé od druhé světové války, uvedl ministr zahraničí Andrii Sybiha. Historická budova s „jedinečným architektonickým dědictvím“ byla lehce poškozena v důsledku výbuchů v okolí, řekl.
Ruské údery „mířily na historickou oblast“, dodal Sybiha. „Další důkaz, že máme co do činění s hordami barbarů, nikoli s dědici civilizace.“
Vladimir Putin již dlouho tvrdí, že Ukrajina je součástí historických území Ruska, aby podpořil své ospravedlnění nelegální invaze.
Poškozeno bylo také sídlo ukrajinské vlády, kde vyletěla okna, ale nikdo nebyl zraněn, uvedla premiérka Julia Svyrydenko.
Intenzivní palba na Kyjev přišla poté, co Putin vyhrožoval Ukrajině pomstou, když obvinil její síly ze smrtícího dronového útoku na studentskou kolej v Luhansku, regionu na východě Ukrajiny kontrolovaném Ruskem.
Ukrajina ruská obvinění popřela a uvedla, že v této oblasti zasáhla elitní jednotku pro řízení dronů.
Ruská vláda uvedla, že při útoku ve Starobilsku zahynulo 21 lidí a dalších 42 bylo zraněno, a Putin prohlásil, že nařídil armádě připravit možnosti odvetných opatření.
Na mimořádném zasedání Rady bezpečnosti OSN, které svolalo Rusko, ukrajinský velvyslanec odmítl ruská obvinění z válečných zločinů a označil je za „čistou propagandistickou show“.
Francouzský prezident Emmanuel Macron útoky odsoudil, včetně použití rakety Orešnik, což podle něj signalizuje „slepou uličku ruské agresivní války“, zatímco německý kancléř Friedrich Merz označil použití této zbraně za „bezohlednou eskalaci“.
Kaja Kallasová, šéfka zahraniční politiky EU, uvedla: „Rusko se na bojišti dostalo do slepé uličky, a tak terorizuje Ukrajinu cílenými údery na centra měst. Jedná se o odporné teroristické činy, jejichž cílem je zabít co nejvíce civilistů.“
Použití rakety Orešnik popsala jako „politickou zastrašovací taktiku a bezohledné hrátky s ohněm“, přičemž dodala, že příští týden budou ministři zahraničí EU diskutovat o tom, „jak zvýšit mezinárodní tlak na Rusko“.
Beate Meinl-Reisingerová, rakouská ministryně zahraničí, stejně jako další evropští lídři, nabídla Ukrajině podporu a uvedla, že je „hluboce zděšena“ obrovským ruským útokem na Kyjev.
„Tyto útoky jen potvrzují, o co jde: o svobodu Ukrajiny, bezpečnost Evropy, naše společné hodnoty,“ napsala na X.
Její britská kolegyně Yvette Cooperová řekla: „Eskalující útoky Moskvy na ukrajinské civilisty prozrazují její slabost.“
Několik hodin před nejnovějšími útoky Zelenskyj napsal na sociálních sítích, že partneři z USA a Evropy varovali Ukrajinu, že Rusko připravuje úder raketou Orešnik.
Rusko poprvé použilo Orešnik na ukrajinské město Dněpropetrovsk v listopadu 2024, poté podruhé v lednu v západní oblasti Lvova.
Putin dříve tvrdil, že raketu Orešnik nelze zachytit, protože letí desetinásobnou rychlostí zvuku – a že její ničivá síla se vyrovná síle jaderné zbraně, i když je vybavena konvenční hlavicí.
Ačkoli někteří západní analytici vyjádřili skepticismus ohledně těchto tvrzení, Ukrajina nemá žádné systémy protivzdušné obrany schopné tuto raketu zachytit.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse