Klimatická krize urychluje rezistenci vůči antibiotikům po celém světě
27. 5. 2026
Odborníci upozorňují, že změna klimatu souvisí s 10% nárůstem genů
Klimatická krize urychluje globální nárůst rezistence vůči antibiotikům, což představuje vážnou hrozbu pro lidské zdraví, uvedli odborníci, zatímco údaje ukazují nárůst genů rezistence salmonely vůči antibiotikům.
Antibiotická rezistence je jednou z nejrychleji rostoucích hrozeb pro globální zdraví. Může postihnout lidi jakéhokoli věku v jakékoli zemi a podle odhadů již zabíjí více než 1 milion lidí ročně.
Nyní studie vedená výzkumníky z Velké Británie, Francie, Austrálie, Švýcarska a Číny odhalila, jak je změna klimatu spojena s rostoucí antibiotickou rezistencí u salmonely, jedné z nejběžnějších bakteriálních nemocí na světě.
Klimatická změna je spojena s 10% globálním nárůstem genů rezistence salmonely vůči antibiotikům v období mezi lety 1940 a 2023, jak vyplývá z této první studie svého druhu, která byla zveřejněna v časopise Lancet Planetary Health.
Hlavními příčinami rezistence vůči antibiotikům je stále nesprávné a nadměrné užívání antibiotik, která se používají k léčbě infekcí. Výzkum však naznačil, že tento problém se zhoršuje v důsledku klimatické změny.
„Nashromážděné důkazy naznačují, že změna klimatu je urychlující silou globálního šíření antimikrobiální rezistence,“ napsali autoři studie.
„Naše zjištění poskytují podpůrné důkazy o tom, že rostoucí teploty a změněné srážkové vzorce nelineárně zesilují výskyt a šíření genů antimikrobiální rezistence u bakteriálních patogenů, jako je salmonela.
„Tyto poznatky posilují myšlenku, že klimatické změny mění mikrobiální ekologickou stabilitu a urychlují vývoj rezistence v lidských, zvířecích a environmentálních rezervoárech.
„Naléhavá integrace politik na zmírnění klimatických změn, zejména těch v souladu s Pařížskou dohodou – spolu s posíleným řízením antimikrobiální léčby a dohledem v rámci iniciativy One Health – je nezbytná k omezení budoucí zátěže antimikrobiální rezistence.“
Antimikrobiální rezistence je způsobena hlavně nadužíváním a nesprávným používáním antibiotik, což umožňuje rezistentním bakteriím přežít a šířit se. Rostoucí teploty a měnící se srážkové vzorce však mohou ovlivnit to, jak bakterie přežívají, mutují a šíří se, což potenciálně zvyšuje výměnu genů antibiotické rezistence, uvedli vědci.
Předchozí studie spojovaly vyšší teploty s vyššími úrovněmi rezistentních bakterií, ale dosud byly globální kvantitativní studie o této souvislosti omezené.
Nová studie analyzovala genomy více než 480 000 vzorků salmonely ze 139 zemí, které byly odebrány v letech 1940 až 2023. Úrovně genů antibiotické rezistence byly porovnány se změnami průměrné teploty a srážek v průběhu času.
Pomocí modelu ke studiu tohoto vztahu vědci zjistili, že antibiotická rezistence se s rostoucími teplotami nezvyšuje pouze postupně, ale že počet genů rezistence se v průběhu času mění složitějším způsobem v závislosti na teplotě i srážkách.
To podle vědců naznačuje, že změny životního prostředí mohou urychlit přizpůsobování bakterií antibiotikům.
Studie zjistila, že v 82 % zkoumaných zemí došlo k nárůstu genů rezistence na antibiotika u salmonely. Nejvýraznější nárůst související s klimatem byl zaznamenán na Blízkém východě a v severní Africe, následovaly jižní Asie a subsaharská Afrika.
Studie prokázala souvislost mezi změnou klimatu a geny rezistence na antibiotika u salmonely, ale neprokázala, že by změna klimatu byla přímou příčinou tohoto nárůstu. Autoři však uvedli, že jejich zjištění zdůrazňují nutnost zohlednit změnu klimatu v rámci globálních snah o řešení rezistence na antibiotika.
Klíčem k omezení budoucího šíření rezistence na antibiotika budou podle nich naléhavá opatření spolu s odpovědným používáním antibiotik a zlepšeným sledováním nemocí.
Jejich studie poskytla „pádné důkazy“ o tom, že změna klimatu je spojena se zvýšeným rizikem antibiotické rezistence, uvedli.
„Zjištění zdůrazňují, že kombinace snah o zmírnění změny klimatu a správného nakládání s antibiotiky, jako je dodržování scénářů s nízkými emisemi, by mohla účinně omezit šíření genů antimikrobiální rezistence a nárůst globální antimikrobiální rezistence.“
