Bělorusko viní Ukrajinu ze systematických útoků drony na pohraniční oblasti
27. 5. 2026
Státní tajemník Rady bezpečnosti Běloruska Alexandr Volfovič oznámil "pravidelné pronikání ukrajinských dronů do země". Podle něj bylo jen za poslední týden 116 takových incidentů, z nichž 59 vyžadovalo zásah protivzdušných sil.
"Každý den naše systémy protivzdušné obrany zaznamenávají pravidelné překročení hranice mezi Běloruskem a Ukrajinou bojovými UAV a jejich pád na naše území. V některých případech nejde o náhodné útoky, ale o pokusy zasáhnout prvky hraniční infrastruktury," řekl Volfovič.
Státní pohraniční služba Ukrajiny označila toto tvrzení za "absurdní". "Tak dlouho jsem se musel ovládat, abych o takových "provokacích" Ukrajinců mlčel," řekl mluvčí ministerstva Andrej Demčenko a komentoval číslo, které Volfovič oznámil. Také se ptal, proč protivzdušné obranné síly Běloruska nezaznamenávají útočné drony létající z jeho území na Ukrajinu. Podle Ozbrojených sil Ukrajiny využívá Rusko vzdušný prostor svazové republiky a odpalovací zařízení tam nasazená k provádění útoků pomocí bezpilotních letadel.
Dříve běloruské ministerstvo zahraničí oznámilo detekci ukrajinského dronu Čajka poblíž vesnice Stanislavcy dne 17. května. Rezort tvrdil, že dron letěl z Litvy a mířil k cílům v Rusku. Dne 23. května spadl další dron poblíž vesnice Janovo ve Vitebské oblasti, kde poškodil elektrické vedení. Úřady na incident nereagovaly a místním obyvatelům bylo zakázáno o incidentu mluvit, pravděpodobně proto, že šlo o ruský dron, který vyletěl z kurzu, uvedla Vitsebskaja Vjasna.
Ve dnech 23.–24. května během rozsáhlého útoku na Kyjev monitorovací kanály zaznamenaly nejméně devět letů ruských dronů z území Běloruska. Bezpilotní letouny byly vypouštěny z Brjanské oblasti, létaly podél hranice a opakovaně ji překračovaly.
Velitel jednotek bezpilotních systémů Ozbrojených sil Ukrajiny Robert Brovdi ("Maďar") varoval prezidenta Běloruska Alexandra Lukašenka před odpovědností za poskytování prostoru ruským dronům. "Rovnice je následující: koridor pro vrahy = spoluvina = odplata," napsal.
Dne 20. května svolal prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj mimořádné zasedání štábu kvůli hrozbě ruské ofenzívy směrem na Černihiv a Kyjev a nařídil posílení obrany na hranici s Běloruskem, přičemž uvedl, že Vladimir Putin "opravdu chce" republiku "vtáhnout hlouběji do války". Současně pohrozil Lukašenkovi, že by provedl preventivní úder, kdyby hrozilo nebezpečí pro Ukrajinu, přičemž připomněl, že na začátku invaze v roce 2022 ruská armáda útočila na Kyjev i z území Běloruska.
Lukašenko sám ujistil, že se může připojit k válce proti Ukrajině pouze tehdy, pokud bude proti Bělorusku spáchána "agrese".
