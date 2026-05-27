Jarní vlna veder zasáhla západní Evropu. Hrozí další teplotní rekordy
27. 5. 2026
Takzvaná "tepelná kopule" teplého vzduchu ze severní Afriky uvězněná pod tlakovou výší nad západní Evropou stojí za vlnou horka, jaká obvykle není k vidění až do vrcholného léta.
Francouzská meteorologická agentura uvedla, že pondělí bylo nejteplejším květnovým dnem v historii, přičemž úterý bude ještě teplejší, zatímco Spojené království zaznamenalo bezprecedentní maxima a Itálie zavedla omezení venkovních prací.
Francouzské úřady v úterý také oznámily nejméně sedm úmrtí spojených s vlnou veder – z toho pět utonutí, protože mnoho lidí hledalo pomoc na plážích a dalších vodních plochách.
Vědci říkají, že lidmi způsobená změna klimatu tyto extrémy zesiluje, přičemž povětrnostní jevy jako vlny veder, sucha a povodně jsou čím dál intenzivnější a častější.
Britská meteorologická agentura Met Office uvedla, že pondělí byl nejteplejším květnovým dnem v historii, s teplotami dosahujícími 34,8 °C v Kew Gardens, jihozápadním Londýně – o celé dva stupně více než předchozí maximum.
Met Office předpověděl pokles později v týdnu.
Meteorolog z Met Office Greg Dewhurst řekl AFP, že nárůst extrémních teplot je "dobrým ukazatelem změny klimatu v praxi" a pravděpodobně se stane "novou normou".
Během současného přívalu veder byla zaznamenána rekordní květnová teplota 28,8 °C na dvou irských meteorologických stanicích, ukázala data Met Éireann.
Požár trávy vypukl poblíž kopce Arthur's Seat u Edinburghu, který vyvolal kouř nad skotským městem, přičemž teploty vystoupaly až na 25 °C, uvedli hasiči a BBC.
Smrtící obrat
Na druhé straně Lamanšského průlivu uvedla francouzská meteorologická agentura, že "pondělí bylo nejteplejším dnem zaznamenaným za květen od začátku měření", přičemž tenisoví fanoušci v hlavním městě Paříže se užili v teplotách 33 °C na Roland Garros.
V úterý se v některých regionech očekávala maxima 36 °C, uvedla Meteo-France a dodala, že období pravděpodobně potrvá minimálně do konce týdne.
Vládní úřady také poznamenaly, že teplo nabralo smrtící směr.
"Co mohu dnes říct je, že bylo sedm úmrtí přímo či nepřímo souvisejících s tímto vedrem," řekla vládní mluvčí Maud Bregeon televiznímu vysílání TF1 v úterý.
Horko přimělo mnoho lidí vyrazit na pláže, aby se ochladili ve vodě, i když dohled nad plavčíky má v mnoha oblastech začít až v červenci.
"Dnes ráno jsme se jen chtěli zeptat, jestli je pláž pod dohledem," řekl Thomas Dupuy pro agenturu AFP při návštěvě pláže v jihozápadním městě Anglet se svými dvěma malými dětmi.
"Jsem extrémně opatrný na sebe, na své děti, které ještě neumí plavat," dodal. "Víme, že proudy vás mohou stáhnout do moře, atlantické pláže jsou nebezpečné."
V pondělí zaznamenalo západní město Bergerac maximální teplotu 34,7 °C, přičemž města Nantes a Angers nebyla daleko za nimi.
Omezená práce venku
Španělská státní meteorologická agentura (Aemet) varovala, že "mimořádně vysoké teploty pro toto roční období" budou pokračovat po celé zemi celý týden, kromě Kanárských ostrovů v Atlantském oceánu.
"Rozšířené tropické noci" jsou také předpovězeny od středy v jihozápadním Španělsku, přičemž teploty vyvrcholí od středy do pátku mezi 36 °C a 38 °C, napsala na X.
Dále na východ v italském regionu Lazio, který zahrnuje Řím, v pondělí schválili pravidla omezující práci za podmínek "s dlouhodobým vystavením slunci" mezi 12:30 a 16:00.
Dubnová zpráva Evropské služby pro změnu klimatu Copernicus a Světové meteorologické organizace uvádí, že od 80. let 20. století se "Evropa oteplila dvakrát rychleji než je globální průměr" a "vlny veder se stávají stále častějšími a závažnějšími" na alespoň 95 % území kontinentu.
