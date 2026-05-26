TZ: Mezi českými židy roste nesouhlas s Izraelem
26. 5. 2026
I v české židovské komunitě a mezi jejími sympatizanty roste nesouhlas s politikou izraelské vlády na okupovaných územích a v Libanonu. Český spolek Židovský hlas solidarity připravuje na začátku června veřejnou akci na podporu izraelských organizací, které jsou kritické vůči vlastní vládě, které pomáhají palestinským civilistům, postiženým destrukcí Gazy a protestují proti násilí, které páchají ilegální izraelští osadníci na Západním břehu.
Vít Strobach z Židovského hlasu solidarity říká: „Ani po letech okupace, bombardování a každodenního násilí nesmíme přijmout utrpení civilistů jako něco normálního nebo vzdáleného. Ve chvíli, kdy veřejný prostor stále více zaplavuje jazyk militarismu, odvety a dehumanizace, považujeme za důležité vytvářet prostor pro solidaritu, empatii a odpor vůči bezpráví — bez ohledu na národnost nebo původ.“
Benefiční koncert “Židovský hlas pro Palestinu” se uskuteční v úterý 2. června 2026 od 18:30 před holešovickým Cross Clubem.
Hlavní výtěžek z koncertu věnuje Židovský hlas solidarity konkrétním rodinám v Gaze, jejichž životy drtí dlouhodobá vojenská okupace, bombardování a útoky izraelské armády. Část výtěžku bude také předán izraelské organizaci Mesarvot, která podporuje lidi odmítající sloužit v izraelské armádě.
“Pomoc rodinám v Gaze předáme prostřednictvím Gaza Support Network, sítě solidarity budované mezi podporujícími komunitami a rodinami v Gaze,” vysvětluje Carolina Sidon ze Židovského hlasu solidarity. “Tato síť stojí na dlouhodobých vazbách a pravidelné podpoře, každý přispívá podle svých možností, peníze putují přímo rodinám a pomáhají jim pokrýt to nejnutnější, překlenout další dny nejistoty a udržet alespoň kousek stability tam, kde ji ničí vojenská agrese.”
Kromě toho bude z výtěžku symbolická částka věnována také na podporu izraelské lidskoprávní organizace B’Tselem, která dlouhodobě monitoruje násilné útoky izraelských ilegálních radikálních osadníků na okupovaném Západním břehu.
Na koncertě vystoupí indie popová zpěvačka Kvietah, folková hudební skupina Blaho, slam poetrista Tukan a koncert uzavře klezmerová skupina Ganifim, která hraje tradiční židovskou hudbu a balkánský a východoevropský folklór.
