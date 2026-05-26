Jan Čulík znovu v polské televizi, skepticky o demonstracích na záchranu rozhlasu a televize
26. 5. 2026
Moderátor: Vítám vás u pořadu World Talks na TVP World, jmenuji se Sasha Baba. V neděli odpoledne se v Praze konala další demonstrace na podporu České televize a českého rozhlasu. Vášnivá debata ohledně plánů na reformu financování českých veřejnoprávních médií, konkrétně navrhovaného přechodu z koncesionářských poplatků na přímé financování ze státního rozpočtu, vyvolala varování ohledně ohrožení nezávislosti médií. Nyní se k nám připojil Jan Čulík, docent na Univerzitě v Glasgow, abychom tuto otázku dále prodiskutovali. Jsme rádi, že jste tu opět s námi. Vítejte.
Jan Čulík: Dobrý den, dobré ráno.
Moderátor: Takže, Jane, o tom jsme diskutovali už před nějakou dobou. Tato otázka je zpět. Co se změnilo a proč je to dnes tak významné?
Jan Čulík: Je to významné, ale také problematické. Jak jste správně řekl, včera se konala další demonstrace. Tyto demonstrace na podporu České televize a Českého rozhlasu se však konají opakovaně, a to nejen v Praze, ale i v různých menších městech. Je s tím však spojeno několik problémů. Jedním z nich je samozřejmě to, že to, co Babiš a jeho šílená vláda chtějí těmto veřejnoprávním stanicím udělat, je opravdu problematické, protože v podstatě je chce ovládat.
Na druhou stranu, a to si demonstranti pravděpodobně ani neuvědomují, existují také určité problémy s Českou televizí, protože například Česká republika, nevím, zda to vaši diváci vědí, patří mezi země, které nekriticky podporují Izrael a to, co dělá v Gaze už roky. A v podstatě Česká televize prezentovala pouze názor izraelské vlády na tuto věc. Takže to je možná malý problém, ale přesto je stále velmi špatné, že Babiš se snaží tyto stanice ještě více zničit.
Ale další problém, na který bych chtěl poukázat, je, že poté, co byla Babišova vláda, která nyní vládne s těmito dvěma menšími šílenými stranami, zvolena loni v říjnu, myslím, že jim na těchto demonstracích nezáleží. Demonstrace organizuje hnutí Milion chvilek pro demokracii, což je velmi záslužná iniciativa. Bohužel však jde o vládu, která říká: „Byli jsme zvoleni, máme většinu v parlamentu, a víte co? Je nám to úplně jedno, že demonstrujete.“
A tak zatímco část českého obyvatelstva opakovaně demonstruje na podporu financování veřejnoprávních médií a zachování dosavadního systému, vláda to prostě ignoruje a věnuje se jiným věcem. Například v posledních několika dnech zcela paralyzovala agendu lidských práv, paralyzovala práci v oblasti boje proti drogám, psychoterapie a národnostních menšin. Takže si v podstatě dělají, co chtějí. A já jsem ohledně současné České republiky velmi pesimistický.
Myslím tím, ano, pravděpodobně bychom mohli část viny přičíst předchozí pravicové Fialově vládě, protože zatímco Praha je jedním z nejbohatších měst v Evropě, venkov, zejména severní Čechy, byl poněkud zanedbáván. Lidé měli pocit, že sociální situace není příliš dobrá, a tak hlasovali pro Babiše, a teď máme tento problém. Nevím, jestli víte, že například OSN v posledních dnech hlasovala o rezoluci týkající se globálního oteplování. Česká republika pod vedením Babiše byla jedinou evropskou zemí, která hlasovala proti, která se zdržela hlasování. Takže problémy.
Moderátor: A také zajímavé věci, na které poukazujete. A jedna věc, na kterou bych se vás chtěl zeptat. Viděli jsme docela velké demonstrace, myslím tím několik tisíc lidí v Praze tento víkend. Ale je tu také petice. Myslím, že počet podpisů je zhruba kolem 180 000, což by mělo na vládu vyvinout tlak. Jak významná je ta petice? Jaká je pravděpodobnost, že to nějak ovlivní rozhodnutí vlády?
Jan Čulík: No, jak říkám, je velmi cenné, že lidé skutečně podporují své veřejnoprávní vysílání, jak televizi, tak rozhlas, i když někteří lidé, a to menšina, kritizují některé jejich reportáže, o kterých si většinou myslí, že jsou příliš středostavovské a tak dále. Nicméně je dobré, že to podporují. Ale jak říkám, zdá se, že Babiš to ignoruje. Ozývají se hlasy, že se mu tyto demonstrace zjevně nelíbí a že se snaží vydat nějaká prohlášení, která by je tak nějak neutralizovala a přesvědčila lidi, aby proti němu nedemonstrovali. Ale nevidím, že by ve skutečnosti něco dělali. A opravdu, myslím tím, vláda Babiše a ty menší strany, jako jsou ti motoristé, pan Macinka, ministr zahraničních věcí, myslím tím, strana, jejíž politika podpory benzínových aut je v podstatě šílená. Jsou opravdu, pokud to tak mohu říct, neschopní a destruktivní.
A co se týče Českého rozhlasu, chtějí odebrat financování vysílání v angličtině. Vím, že možná miliony lidí, nevím, neposlouchají vysílání Českého rozhlasu v angličtině, ale existuje v podstatě už 100 let a oni ho chtějí zrušit. Chtějí také zrušit financování různých regionálních studií Českého rozhlasu. V podstatě jsou tedy destruktivní. A jak říkám, jsem opravdu trochu pesimistický, jestli demonstrace může zvítězit, protože Babiš řekne, my, Češi, jsme demokracie a měli jsme volby a tak děláme, co chceme.
Tato představa, myslím, v české politice tak nějak existovala. V 90. letech tu byl takový pravicový premiér, Václav Klaus, možná si to jméno pamatujete. A opět, v demokracii by se normálně dalo předpokládat, že vláda je zvolena na čtyři nebo pět let, ale samozřejmě by měla existovat jakási... debata mezi veřejností a vládou během těch pěti let, kdy vládne, a to, co vláda dělá, by mělo být přizpůsobeno tomu, co lidé chtějí. Ale lidé jako Klaus, a předpokládám, že to přežívá i dnes, v podstatě říkají ne, říkali ne, byli jsme zvoleni a máme mandát, a vy můžete v podstatě sklapnout. A obávám se, a opravdu nemám řešení, že taková je situace a je to opravdu docela znepokojivé. V Maďarsku je Orbán pryč. Je tam nová vláda, doufejme, že velmi pozitivní. Myslím tím, že v Polsku máte jen prezidenta z extrémní pravice, ale jinak je vláda teď víceméně také pozitivní. Ale v České republice a na Slovensku se to nevyvíjí moc dobře. Jsem opravdu pesimistický.
Moderátor: Ale v této souvislosti bych chtěl položit dvojí otázku. Možná je to jednoduchá otázka, ale proč se to teď znovu objevilo? Proč to vláda prosazuje? A zároveň si myslím, že to jsou ministerstva financí a vnitra, která vznesla své pochybnosti a obavy ohledně tohoto návrhu zákona. Znamená to tedy, řekněme, že vůbec pochybují o jeho proveditelnosti? Řekněte nám o tom trochu víc.
Jan Čulík: Je pravda, že neustále říkám, že tyto menšinové strany, které jsou v podstatě hlavním motorem Babišovy vlády, jsou neschopné, a mnoho odborníků, dokonce i odborníků z ministerstva financí, v podstatě řeklo, že tento navrhovaný zákon, který navrhují pro změnu financování těchto veřejných služeb, je naprosto nekompetentní, že je nerealizovatelný. Možná je to tedy jiskřička naděje, že to není možné realizovat, protože to bylo tak špatně napsáno. Právníci říkají, že je to velmi špatně napsané. Je pravda, že to, co tato vláda dělá, je, opakuji, nekompetentní. Možná je v tom tedy nějaká naděje, protože to možná nebude možné prosadit z právních důvodů, protože to prostě nefunguje.
Moderátor: Ale Jane, sám jste zmínil, že to vnímáte jako neschopnost vlády, ale zároveň to prosazují. Co si tedy myslíte? Myslím tím, co si o tom skutečně myslíte, ale jaký je skutečný účel? Proč se do toho pustili? Chci říct, jde jen o větší kontrolu, nebo proč to teď tak prosazují?
Jan Čulík: No, oni a jejich příznivci samozřejmě říkají, že na tom není nic špatného, budeme je financovat ze státních prostředků. A stává se to, je to systém, který existuje v různých jiných evropských zemích, tak o čem to mluvíte. Ale samozřejmě ti lidé, kteří demonstrují, jak ukazují vaše snímky, se ve skutečnosti opravdu obávají, že pokud budou tyto veřejnoprávní stanice financovány přímo vládou, namísto stávajícího poplatku za veřejnoprávní služby, kdy jste v podstatě poslouchali rádio, sledovali televizi a platili poplatek, s čímž vláda neměla nic společného. Takže v první řadě se obávají, že by vláda mohla svévolně snížit platby a v podstatě terorizovat tyto veřejnoprávní stanice, pokud budou vysílat kritiku toho, co tato šílená vláda dělá. Kritici, a vláda to samozřejmě odmítá, tedy kritici říkají, že to děláte proto, abyste ty veřejnoprávní stanice ovládli. A v podstatě to povede k jejich zrušení, což by byl problém, protože pak byste samozřejmě měli jen komerční stanice, které zajímá pouze zisk.
Moderátor: Ano, a to je něco, o čem jsme již dříve informovali, sledujeme to a nyní znovu, a rozhodně to sledujeme, jak se to vyvíjí. Děkujeme vám za to, že jste nám to vysvětlil. Jane Čulíku, přednášející na Univerzitě v Glasgow, moc vám děkujeme.
Jan Čulík: Na shledanou.
