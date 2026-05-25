BBC: Jak si Izrael mezinárodně zničil svou dobrou pověst
25. 5. 2026
Poté, co vyvolalo obrovské mezinárodní rozhořčení chování izraelského ministra bezpečnosti Itamara Ben Gvira, který se vysmíval terorizovaným aktivistům, kteří se snažili přivést hladovějícím Gazanům jídlo, věnovala v neděli celý svůj pořad The World This Weekend rozhlasová stanice BBC Radio 4 analýze toho, jak postupně Izrael zničil svou mezinárodní dobrou pověst. Kdy bude takový pořad vysílat Česká televize?
Moderátor: Vítejte v pořadu „World This Weekend“. U mikrofonu je Johnny Diamond. Obvinění z ponižujícího zacházení v Izraeli vůči zadrženým z flotily směřující do Gazy:
"Svlékli nás donaha, fotili nás, vysmívali se nám, plivali na nás, absolutně žádný řádný proces, žádná úcta, žádné mezinárodní právo."
Moderátor: Video, na kterém ministr národní bezpečnosti této země skupinu provokuje, vyvolalo mezinárodní odsouzení. Podpora Izraele ze strany veřejnosti klesá i mezi jeho nejbližšími spojenci.
"Myslím, že Izraelci obecně vědí, že Západ a USA právě změnily svůj názor na Izrael a že éra bezpodmínečné podpory ze strany USA definitivně skončila, nebo brzy skončí."
Moderátor: Vzhledem k tomu, že armáda této země bojuje na několika frontách, bývalý premiér nám říká, že se obává o duši svého národa.
"Toto je moje země. Miluji tuto zemi. Před svýma očima vidím, jak se hroutí, a to do takové míry, že to ohrožuje základní pilíře toho, čím Izrael byl."
Moderátor: "Vítejte v Izraeli. My jsme tu pánové."
Slova izraelského ministra národní bezpečnosti, který se posmíval, svázal a pokořil členy mezinárodní flotily, kterou izraelská armáda zadržela na moři. Ben-Gvir je odsuzován na mezinárodní úrovni i v Izraeli. Pro mnohé za hranicemi země to potvrzuje dojem o zemi, která se málo nebo vůbec nestará o mezinárodní názor, mezinárodní právo nebo běžnou slušnost.
Ben-Gvir již čelí sankcím zde v Británii. V sobotu Francie oznámila, že má zákaz vstupu na francouzské území. Izraelský ministr zahraničí svého kolegu z kabinetu odsoudil. Premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že jednání pana Ben-Gvira nebylo v souladu s izraelskými hodnotami.
Katie Davidsonová byla jednou z britských občanek v mezinárodní flotile, která se pokoušela dopravit zásoby do Gazy a byla zadržena izraelskou armádou. Mluvil jsem s ní pár hodin poté, co přistála zpět ve Velké Británii.
Katie Davidson: "Nakonec jsme byli rukojmí. Neměli proti nám žádné skutečné obvinění. Byli jsme odvedeni pod namířenými zbraněmi a jeden muž mi řekl, že porušuji jejich zákony tím, že se nelegálně pokouším překročit jejich barikádu nebo jak tomu chtěli říkat. Absolutně žádný řádný proces, žádné mezinárodní právo. A pak nás jen zpracovávali a zpracovávali a zpracovávali, svlékli do naha, fotografovali, vysmívali se nám, plivali na nás. Vedli mě davem v přístavu Ašdod a plivali mi na hlavu a smáli se. Jedna věc, kterou považuji za opravdu důležitou sdílet, je, že tam byla ženská vojákyně, která mi držela hlavu, krk, a byla ke mně opravdu jízlivá a nepříjemná a najednou řekla: „Král je tady.“ A já byla velmi zmatená, protože si říkám: „Nevěřím, že Izrael má krále.“ A tak jsem se zeptala: „Který král?“ A ona řekla: „Můj král a tvůj král.“ Podíval jsem se a byl to Ben-Gvir."
Moderátor: To je Itmar Ben-Gvir, ten ministr, který byl v centru toho videa, které zveřejnil na sociálních sítích a které vyvolalo takovou bouři. A když jste ho viděl, jak se choval?
Katie Davidson: "Ach, skvěle se bavil. Víte, usmíval se, smál se. Bylo to, jako by byl celebritou, zatímco my jsme doslova leželi u jeho nohou s hlavami stlačenými k zemi. Přímo před ním s námi zacházeli jako s naprostými nečlověky. Ale zjevně se mu to vymstilo."
Moderátor: A pak nám prosím řekněte něco o propuštění, Katie. Myslím tím, jak dlouho vás drželi v Ašdodu a jakým způsobem jste opustili Izrael?
Katie Davidson: "No, Ašdod byla vlastně jen první etapa. Poté, co jsme prošli všemi těmi procedurami, nás odvezli do takových docela archaických mobilních cel a spoutali nám kotníky a ruce. Nakonec se ukázalo, že nás vezou do vězení v poušti Negev, a tam pro nás, abych byla upřímná, začala ta skutečná hrůza. Byli jsme podrobeni formalitám a zdálo se, že to bylo provedeno svévolně, jen aby nás znovu zmátli, rozdělili, a nasadili nám pouta s rukama za zády a utáhli je tak pevně, že jsme měli velké bolesti a upřímně řečeno, byli jsme v velkém nebezpečí. V mé cele byla lékařka a kontrolovala mi puls, protože mi otekla ruka. Když jsme se snažili, aby nám ty pouta uvolnili, protože to bylo tak nebezpečné, přerušil se mi krevní oběh v horní části ruky. Hodiny to odmítali, smáli se a říkali, že je to můj problém, ne jejich. O lidská práva se nestarali. Lékařka říkala, že je tu riziko, protože jsem se cítila slabá. Tak jsem řekla, že mám pocit, že omdlím. A ona řekla, že to není to, čeho se musíš bát. Musíš se bát, že přijdeš o ruce."
Moderátor: Řada lidí, které zadrželi Izraelci, tvrdí, že se stali oběťmi sexuálního násilí. Slyšela jste o takových obviněních?
Katie Davidson: "Ano, několik obvinění. Mně se nic vážného nestalo, ale když vás prohledávají a dělají tělesnou prohlídku, ponižují vás, třeba tím, jak vám sahají na prsa a samozřejmě vás svlékají donaha před lidmi. A jedna z mých kamarádek mi řekla, že ji svlékli donaha a otevřeli závěs, aby se Ben Gvir mohli podívat."
Moderátor: Celá ta věc zní naprosto děsivě.
Katie Davidson: " Jediný moment, který mě opravdu vyděsil, byl ten, kdy mi došlo, že mi můžou trvale poškodit ruku. Bylo to náhlé uvědomění, že jim to je opravdu jedno.
Moderátor: To byla Katie Davidson. Předložili jsme její obvinění Izraelským obranným silám, které nám sdělily, že odmítají obvinění z týrání ze strany vojáků IDF během operací na ochranu legální námořní bezpečnostní blokády a že jakékoli konkrétní stížnosti, které jim v této věci budou předloženy, budou důkladně prošetřeny.
Izraelští představitelé vám řeknou, že Izrael je jiný a že již téměř 80 let existuje v náročném sousedství. Musel bojovat o své přežití a bezpečnost svých občanů. Války, které vedl, byly obecně krátké, ale ne nyní. Plnohodnotné nepřátelské akce v Gaze trvaly téměř 2 roky na zemi i ve vzduchu, zatímco Izrael se snažil zničit Hamás, který stál za útokem ze 7. října 2023. V Gaze by nyní mělo být klidně po příměří zorganizovaném prezidentem Trumpem. Gada al-Hurd je novinářka v Gaze a zeptal jsem se jí, zda v pásmu panuje pocit zotavení.
Gada al-Hurd: "Dva miliony lidí jsou uvězněny a 30 až 35 % pásma Gazy stále žije bez jakékoli ochrany. Na místě zatím nebyl zahájen žádný proces obnovy. Pokud jde o nemocnice, přístup ke zdravotní péči je stále omezený. Stále trpíme leteckými údery. Tyto drony tu létají nepřetržitě. Stále tedy není žádná stabilita, žádný mír. Lidé ztratili víru v jakoukoli mírovou dohodu, která by mohla ukončit jejich utrpení."
Moderátor: Gaza však není jediným konfliktem, do kterého je Izrael zapojen. Izrael pokračuje v bombardování jižního Libanonu v reakci na útoky Hizballáhu na severní Izrael a izraelské jednotky drží pás země zasahující až 10 km do Libanonu. Izraelská armáda také okupuje pás Sýrie podél hranice. Vojenská okupace Západního břehu pokračuje a izraelské letectvo teprve nedávno zastavilo svou rozsáhlou operaci v Íránu. Izrael je již roky ve válce na několika frontách a mezinárodní kritika neutichá.
Uprostřed záplavy kritiky a odsouzení, bojkotů a sankcí může být těžké si vzpomenout, že Izrael vznikl v záři naděje jako domov pro národ, který byl po staletí utlačován a jen těsně unikl vyhlazení z rukou nacistů.
Deklaraci nezávislosti vyhlásil David Ben-Gurion, budoucí premiér nového státu, což samozřejmě pro mnoho Palestinců, kteří uprchli nebo byli vyhnáni ze svých domovů, poněkud zastínil ten záblesk naděje.
Izrael však přežil útok pěti arabských armád a postupně přilákal židy z Evropy a Blízkého východu. Byl to nový stát postavený na břehu třpytivého Středozemního moře, nejistý, chudý a regionálně izolovaný, ale konečně vlast, s novými způsoby společného života, zaznamenanými britskou tiksovou agenturou Pathé, a po určitou dobu také majákem pro mezinárodní levici.
Pathé: Gershon se narodil v Give Up Brenna, stejně jako jeho žena Esther. Život v kibucu je vše, co kdy poznali. Plnohodnotný a uspokojivý život v komunitě, jejíž motto zní: „Od každého podle jeho schopností, každému podle jeho potřeb.“
Moderátor: Když v roce 1967 přišel další útok, Izrael porazil své nepřátele a dobyl staré město Jeruzalém, včetně zbytků Druhého chrámu a Západní zdi, nejposvátnějšího místa judaismu. To léto se po celém Izraeli v každém rádiu ozývala jedna píseň, „Jerusalem of Gold“, a radost byla veliká.
Osud Palestinců přitahoval mezinárodní pozornost, ale Izrael měl na Západě mnoho příznivců. V 70. letech se Amerika zavázala k jeho obraně. Skupiny jako Černé září se snažily prostřednictvím mezinárodních teroristických činů upozornit na tíživou situaci Palestinců.
"Dnes brzy ráno se skupina palestinských teroristů probojovala do olympijské vesnice a do ubytování izraelského týmu."
Moderátor: Masakr izraelských sportovců na olympijských hrách v Mnichově však zděsil svět, který to sledoval v přímém televizním přenosu. Teprve když Izrael na počátku 80. let vyslal své tanky a vojáky hluboko do Libanonu, začal se názor Západu měnit. Nešlo o obrannou válku. Šlo o mocenskou hru s křehkým sousedem. A masakry v palestinských uprchlických táborech, které spáchali izraelští libanonští spojenci v hlavním městě Bejrútu, mnoho lidí zděsily.
"V zdevastovaných táborech, v bočních uličkách, v domech a na dvorech leželi muži, ženy, děti a matky s miminky v náručí. Leželi v groteskních pozicích smrti. Napočítali jsme 50 těl. Většina z nich byla seřazena a poté zblízka postřílena křesťanskými bojovníky nebo zastřelena při útěku ze svých domovů."
Moderátor: Jak se Izrael stával prosperujícím a mocným, jeho kritici našli svůj hlas a palestinská věc si získávala stále větší sympatie. Okupace Západního břehu a Gazy v roce 1967 se stala téměř trvalou. Dvakrát otřásly Izraelem a světem povstání, intifády. První s praky a kameny, druhá se zbraněmi a sebevražednými bombami. Izraelská reakce byla tvrdá a odcizila mnoho lidí za jeho hranicemi.
"Izraelský premiér Ehud Barak vyzval palestinského vůdce Jásira Arafata, aby zasáhl a zabránil dalším střetům mezi izraelskými vojáky a palestinskými demonstranty. Během tří dnů násilností na Západním břehu a v pásmu Gazy zahynulo nejméně 22 Palestinců. Stovky lidí byly zraněny."
Moderátor: Stažení Izraele z Gazy uspokojilo jen málokterého z kritiků Izraele, ani se Izraeli nepodařilo udržet svého nepřítele, militantní skupinu Hamás, uvnitř hranic Gazy. 7. října zažil Izrael největší jednorázovou ztrátu židovských životů od druhé světové války, když Hamás a další bojovníci řádili na jihu.
"Stál nade mnou s železnou trubkou a chystal se mě uhodit. Tak jsem předstírala, že omdlím, a předstírala slabost. Dám ti, co chceš, všechno, co mám u sebe, ale prosím, nezabíjej mě."
Moderátor: Podpora a soucit s Izraelem byly téměř všeobecné. To však rychle zmírnil nepříjemný pocit z jeho reakce.
"Shazovali letáky, ve kterých nám říkali, abychom se evakuovali. Ale kam máme jít? Jih je už přeplněný vysídlenými lidmi. Nebezpečí je všude, ať už tady, nebo tam."
"Přišla jsem o děti, o domov a o manžela. Přišla jsem o všechno. Co nám ještě mohou udělat? Zabít nás? Už jsme přišli o všechny své blízké."
Kritika ze strany mnoha evropských zemí Izrael je zvyklý na kritiku. ale kritika ze strany USA, zejména ze strany republikánů a trumpovců, je nová.
"Netanjahuova vláda je otřesná a v Jeruzalémě by mělo dojít ke změně režimu, a to okamžitě."
"Nemyslím si, že Amerika musí Izrael nadále financovat v rámci jeho obrany."
"Izrael definitivně ztratil svou morálku. O tom není pochyb."
Moderátor: Tři hlasy, které dříve byly oddanými příznivci prezidenta Trumpa a Izraele. Pravicový komentátor Tucker Carlson, bývalá republikánská kongresmanka Marjorie Taylor Greeneová, bývalý vysoký poradce Trumpa Steve Bannon.
K obavám o Izrael přispívá i prudká změna v postoji americké veřejnosti. Před čtyřmi lety 55 % Američanů uvedlo, že mají k Izraeli velmi nebo spíše příznivý vztah. Nyní je to 37 %. A zatímco starší Američané stále inklinují k Izraeli, ti mladší do 50 let nikoli, a to ani republikáni.
"V postoji k Izraeli dochází k jasnému posunu jak na pravici, tak na levici. Je to opravdu překvapivý fakt, když uvážíme, jak proizraelští Američané, a zejména republikáni, dříve bývali."
Moderátor: Andrew Day je vedoucím redaktorem časopisu American Conservative, vlivného pravicového magazínu zabývajícího se zahraniční politikou v USA. Zeptal jsem se ho, zda v Americe panují obavy, pokud jde o její vztah k Izraeli a zapojení do války v Íránu, kdy ocas vrtí psem.
"To je rozhodně důvod k obavám. A je opravdu zajímavé a docela překvapivé, jak mainstreamový je tento názor. Můžete si přečíst v New York Times, jak Benjamin Netanjahu, izraelský premiér, neúnavně prosazoval válku a tlačil na Trumpovu administrativu, setkával se s Trumpovými úředníky a snažil se je přimět k válce s Íránem. Dělá to už desítky let. Každý prezident až do Trumpa mu řekl ne, Trump mu řekl ano a zahájil tuto válku, která skončila katastrofou."
Moderátor: Mimo administrativu se ozývalo mnoho kritiky, a to i od příznivců, kteří se nyní stali kritiky. Uvnitř administrativy byla situace stabilnější, s výjimkou Joea Kenta, ředitele Národního centra pro boj proti terorismu, který kvůli rozhodnutí jít do války rezignoval. Myslíte si, že mluvil za ostatní uvnitř administrativy, kteří si nechali své názory pro sebe, nebo si myslíte, že byl spíše výjimkou?
"Myslím, že mluvil za ostatní. Bylo to zcela bezprecedentní, jak vysoký post zastával, že nejen rezignoval, ale při rezignaci tak veřejně kritizoval válku. A myslím, že ani ostatní členové administrativy, a mám na mysli hlavně Tulsi Gabbardovou a tehdejšího viceprezidenta J. D. Vance, z této války nebyli příliš nadšení. A zdá se, že JD Vance radil Trumpovi, aby do toho nešel, a varoval ho před nebezpečím, stejně jako to dělal předseda Sboru náčelníků štábů Dan Cain."
Moderátor: Myslíte si, že se podpora Izraele zase zotaví?
"Myslím, že je možné, že dojde k určitému oživení. Nečekal bych ale žádné zásadní. Celkově stále existuje rozdělení podle stran. Republikáni jsou celkově stále proizraelští, zatímco demokraté již ne. Myslím, že skutečnost, že existuje generační rozdělení, zejména na pravici, je zde nesmírně důležitá, protože politické povědomí mladých Američanů se formovalo v kontextu války v Gaze, kde na sociálních médiích mladí lidé vidí, co Izrael dělá. V Gaze mají hluboké humanitární obavy. A pak, zejména u mladých pravicových lidí, si začínají klást otázku, zda má jejich vlastní vláda kontrolu nad svou zahraniční politikou, protože se jedná v podstatě o nejméně populární válku v americké historii. Když začala, byla asi stejně populární jako válka ve Vietnamu, když skončila. Budou z toho plynout přetrvávající a skutečně narůstající ekonomické důsledky. Vzhledem k tomu, jak ústřední roli hraje Izrael v tomto příběhu, nemyslím si, že by Izrael měl v dohledné době očekávat oživení proizraelského veřejného mínění. A myslím si, že Izraelci obecně vědí, že Západ a USA právě změnily svůj názor na Izrael a že éra bezpodmínečné podpory USA definitivně skončila nebo brzy skončí."
Moderátor: To byl Andrew Day z časopisu American Conservative. Letos se v Izraeli budou konat volby, které mohou předznamenat změnu směru. V průběhu let bylo napsáno mnoho politických nekrologů pro Benjamina Netanjahua. Žádný z nich zatím nespatřil světlo světa. A i kdyby se vláda změnila, vyvstává otázka, do jaké míry by se posunul směr politiky. Izraelští představitelé tvrdí, že masakr ze 7. října všechno změnil. Říkají, že Izrael už nikdy nebude praktikovat zadržování. Místo toho bude bojovat se svými nepřáteli, než oni zaútočí na něj. Nivo Cohen je bývalý hlavní strategický poradce izraelského ministra národní bezpečnosti Itmara Ben-Gvira. Zeptal jsem se ho, zda se vzhledem k izraelským akcím v Libanonu, Sýrii a Íránu změnilo něco zásadního ve státě Izrael.
"Myslím si, že se něco zásadního změnilo. Narodil jsem se v roce 1973. A když jsem byl dítě, jednou z nejoblíbenějších dětských písniček byla „I Was Born to the Peace“. To byla víra skutečně zakořeněná v izraelské společnosti. A téměř 50 let to bylo víc než jen naděje. Bylo to zakotveno v DNA národa. Ale bohužel, 7. října, tyto podvody skončily."
Moderátor: Jak moc vás znepokojuje, jak je Izrael vnímán? Před 60, 70 lety byl Izrael vnímán možná jako oběť, která se stala hrdinou, schopnou přežít a prosperovat. Nyní je Izrael pro mnohé vnímán jako tyran. Znepokojuje vás, že právě takový dojem má mnoho lidí?
"To samozřejmě znepokojuje nejen mě, ale i většinu izraelské veřejnosti. Existuje však ještě jedna veřejnost, která by se tím měla velmi znepokojovat, a tou je západní svět, protože Izrael je v dnešní době vnímán jako, řekněme, ti zlí, kvůli zlé propagandě. A tento druh propagandy úspěšně rozděluje Izrael a většinu demokracií ve Velké Británii, v Evropě, dokonce i ve Spojených státech. A díky tomu se skutečným padouchům daří dobře. Prohrávají kinetickou válku, ale vyhrávají válku o vliv. Takže se tím nemusí znepokojovat jen Izraelci, ale měla by se tím velmi znepokojovat i většina Evropy."
Moderátor: Mluvíte o propagandě. Jste si vědom reakce na video, které zveřejnil, myslím, váš bývalý šéf, Itamar Ben-Gvir.
"No, je to můj šéf? Byl to můj bývalý klient."
Moderátor: Promiňte, klient. Omlouvám se. Pro jeho kritiky je to opět ztělesněný Izrael, tyran.
"Tento druh chování neschvaluji, ale podívejme se na to z jiného úhlu, z jiné perspektivy. Řekněme, že teroristé z Birminghamu ve Velké Británii jedou do Londýna a povraždí více než 1 200 nevinných kojenců a dětí, a vy budete mít flotilu plující do Birminghamu, která podpoří ty, kdo spáchali tento masakr. Byli byste tak rozrušení, kdyby jeden z vašich ministrů řekl těm lidem, aby opustili zemi, a kdyby to trochu urazilo ty, kdo podporují tento druh teroristů? Nejsem si jistý, že byste byli."
(Pozn. red. To je brutální izraleská demagogie. Flotila Sumud vezla potraviny do Gazy hladovějícím civilistům a dětem, ne Hamásu.)
Moderátor: V tomto pořadu jsme se zaměřili zejména na pokles podpory Izraele ve Spojených státech, zejména mezi lidmi mladšími 50 let, tedy těmi, kteří převezmou moc a budou volit v příštích 20, 30 letech. Znepokojuje vás to?
"Znepokojuje. Nacházíme se uprostřed války o vliv v celém západním světě a v celém svobodném světě. Nikdo by neměl být naivní a myslet si, že jejich cílem je pouze Izrael, protože tomu tak není. Jde o globální nadvládu."
Moderátor: To byl Nivo Cohen. Ehud Olmert byl izraelským premiérem v letech 2006 až 2009 a je kritikem premiéra Benjamina Netanjahua. Zeptal jsem se ho, zda ho znepokojuje posun v mezinárodní podpoře směrem od Izraele.
Ehud Olmert: Samozřejmě si uvědomuji tuto vlnu negativních názorů na Izrael, která se šíří po různých částech světa, v Americe i v Evropě. Přál bych si, aby byla zaměřena hlavně proti izraelské vládě, ale myslím, že toto rozlišení je pro mě zřejmé, ale pro většinu ostatních lidí to zřejmé není. Nemohu si však stěžovat. Upřímně řečeno, sám jsem pobouřen tím, co předvádíme. A když se podívám na to, co se děje s účastníky flotily, je to trestuhodně pobuřující a je to trapné. Myslím tím, že je to hanebné. A já to tak cítím, tak proč by to tak necítil někdo v Americe? Ne, tohle je jen jedna událost, která se stala v posledních několika dnech, ale mluvíme o událostech, které se odehrály v posledních několika letech, téměř opakovaně.
Moderátor: Pokud to tak mohu říct, zníte v tuto chvíli docela emocionálně. Zníte tím docela sklesle.
Ehud Olmert: Nejsem skleslý, ale jsem rozrušený. Tohle je moje země. Miluji tuto zemi. Před očima vidím, jak se hroutí a jak se rozpadá. Do takové míry, že to ohrožuje základní pilíře toho, čím Izrael byl. Ve svém pokročilém věku, poté, co jsem byl více než 50 let v centru národního rozhodování, nemohu být jinak než rozrušený.
Moderátor: Jako někdo, kdo svou zemi nejen vedl, ale také prožil její celou historii, máte skutečně privilegovaný pohled. Když přemýšlíte o stavu Izraele, myslíte si, že je stabilní? Myslíte si, že je v dobré kondici? Máte obavy o jeho duši?
Ehud Olmert: Rozhodně. Izrael je velmi silná země, vojensky velmi mocná, a jsme schopni zvládnout všechny hrozby. V Izraeli je mnoho věcí, na které můžeme být hrdí, ale v současné době převládá nad vším ostatním chování této vlády složené z teroristů nebo násilníků, z kriminálních mesiášů. A to není něco, co lze vymazat politickými prohlášeními.
Moderátor: Vím, že vláda by se samozřejmě bránila popisu, který jste právě o ní podal. Otázka, kterou si asi klade mnoho lidí za hranicemi Izraele a podle toho, co jste říkal, i vy sám, je, zda Izrael, zapletený do všech těchto válek a do dlouhotrvajícího konfliktu, nejdelšího konfliktu, který je stále tak daleko od řešení, zda si myslíte, že tato země může žít v míru.
Ehud Olmert: Měl by žít v míru. Musí žít v míru. A pravdou je, že se ani nesnažím tvrdit, že něco není objektivní. Ale vnímání Izraele skrze slova a chování Ben-Gvira, Smotricha a Netanjahua rozhodně není reprezentativní pro podstatu toho, čím Izrael je, byl, může být a bude. Věřím, že se to, doufejme, změní v nadcházejících volbách. Vláda, která bude, doufejme, zvolena, možná nebude v souladu s mými přáními a očekáváními, pokud jde o možnost uzavření míru s Palestinci. Ale bude jiná. Nebude polarizující. Nebude provokativní. Nebude mesiášská. Nebude agresivní. Bude poněkud mírnější, zdrženlivější a slušnější. Změna bude nějakou dobu trvat.
Moderátor: To byl bývalý premiér Ehud Omer. Producentem tohoto týdne byl Guy Emanuel, redaktorem Scott Adam a Johnny Diamond. Poslouchali jste pořad The World This Weekend. Toto je BBC Radio 4.
