Izrael za jeden den provedl více než 120 leteckých úderů proti Libanonu
27. 5. 2026
Jeden z nejintenzivnějších dnů bombardování za poslední týdny komplikuje mírová jednání, protože Izrael útočí na cíle spojené s Hizballáhem
Izrael provedl v úterý více než 120 leteckých úderů proti Libanonu v jednom z nejtěžších dnů bombardování za poslední týdny, zatímco izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že jeho armáda eskaluje ofenzívu proti Hizballáhu.
Příměří zprostředkované USA minulý měsíc mezi Izraelem a militantním islamistickým hnutím se nyní zdá být na pokraji úplného kolapsu, což komplikuje jednání o definitivním ukončení války s Íránem.
Teherán, který má úzké vztahy s Hizballáhem, opakovaně naznačil, že ukončení izraelské ofenzívy v Libanonu je podmínkou jakékoli dohody s Washingtonem.
Izraelská armáda uvedla, že zaútočila na 100 míst spojených s Hizballáhem v jižním Libanonu a ve východní části údolí Bekaa, včetně skladovacích zařízení, velitelských center a pozorovacích stanovišť, která jsou podle izraelských úředníků využívána k útokům na vojáky a obyvatele v severním Izraeli.
Libanonská národní tisková agentura uvedla, že při jednom útoku na město Burj al-Shamali v jižním Libanonu zahynulo nejméně 10 lidí, včetně žen a dětí, zatímco při dalším útoku na východní vesnici Mashghara zahynulo 12 lidí, včetně několika členů jedné rodiny.
Netanjahu v prohlášení uvedl, že izraelská armáda „operuje s velkými silami v terénu a dobývá a ovládá území“.
„Posilujeme bezpečnostní pásmo, abychom ochránili severní komunity [v Izraeli],“ řekl Netanjahu s odkazem na samozvanou bezpečnostní zónu obsazenou izraelskými jednotkami několik kilometrů uvnitř jižního Libanonu.
Netanjahu, který čelí těžkému boji o znovuzvolení koncem tohoto měsíce, je pod tlakem, aby předvedl výsledky proti Hizballáhu, zejména proto, že jen málo z očividných cílů války, kterou Izrael zahájil s Íránem v únoru, bylo dosaženo.
Politici a komentátoři v Izraeli v posledních dnech vyzývali Netanjahua, aby ignoroval jakýkoli tlak z Washingtonu na omezení svých vojenských operací v Libanonu.
Avi Ashkenazi v deníku Maariv vyzval k „neustálým vlnám útoků 24 hodin denně za použití stovek letadel současně“.
„Země v Libanonu se musí třást. Obyvatelé Bejrútu, Tyru a Sidonu musí sedět v krytech, stejně jako jsou obyvatelé severu [Izraele] nuceni zůstat uzavřeni ve svých domovech,“ napsal.
Bejrút byl od začátku příměří dosud ušetřen izraelských útoků, ale vyhlídka na eskalaci ofenzívy vyvolala všeobecné obavy.
„Stačí, aby [Netanjahu] pronesl pár slov v televizi, a všichni propadnou panice a prchají ze svých domovů,“ řekl Tony Aboud v rušné bejrútské čtvrti Hamra. „Nevím, co se stane a jak dlouho takhle můžeme žít.“
Ve středu se objevily zprávy o nových bojích v jižním Libanonu mezi izraelskými jednotkami a Hizballáhem. Hizballáh uvedl, že jeho bojovníci se střetli s izraelskými silami ve městě severně od strategické řeky Litani v jižním Libanonu – současné de facto hranice v Libanonu, přičemž rozsáhlé oblasti na jihu jsou pod izraelskou vojenskou kontrolou.
Izraelská armáda nařídila obyvatelům, aby se nevraceli do desítek vesnic v nárazníkové zóně, kterou se snaží vytvořit v hloubce pěti až deseti kilometrů do Libanonu, kde její jednotky ničí domy.
Izraelský vojenský představitel uvedl, že armáda „provádí cílené operace za přední obrannou linií s cílem odstranit přímé hrozby pro občany Státu Izrael [a izraelské vojáky]“.
V posledních týdnech se Hizballáh chlubil, že používá nové drony s optickými vlákny, které izraelské jednotky jen těžko zachycují a které zasahují izraelské síly a severní izraelské vesnice.
Izrael vyzval tamní obyvatele, aby se neshromažďovali ve velkých skupinách. Ve středu byly v oblasti Shlomi v západní Galileji spuštěny sirény po hlášeních o proniknutí dronů.
„To od nás nyní vyžaduje, abychom zesílili údery, zvýšili intenzitu. Zničíme je na prach,“ prohlásil Netanjahu na začátku tohoto týdne.
V poslední vlně nepřátelských akcí mezi Hizballáhem a Izraelem, která začala v březnu, když islamistické hnutí vystřelilo rakety na severní Izrael, dva dny poté, co Izrael zahájil útoky proti Teheránu, při nichž zahynul tehdejší nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí, bylo v Libanonu vysídleno přes 1 milion lidí.
Podle libanonského ministerstva zdravotnictví bylo od začátku války při izraelských útocích zabito nejméně 3 213 lidí a více než 9 700 jich bylo zraněno.
Podle Netanjahuovy kanceláře bylo v jižním Libanonu nebo v jeho blízkosti zabito 23 izraelských vojáků a jeden dodavatel pro obranný průmysl a v severním Izraeli byli zabiti dva civilisté.
Izraelská armáda uvedla, že od příměří z 16. dubna bylo zabito 10 jejích vojáků, z toho šest výbušnými drony Hizballáhu. Hizballáh nezveřejnil údaje o svých vlastních ztrátách.
Izraelský ministr obrany Israel Katz uvedl, že armáda zabila Mohammeda Odeha, nového vůdce vojenského křídla Hamásu, během leteckých úderů v Gaze, méně než dva týdny po zabití jeho předchůdce. Podle místních nemocnic bylo zabito nejméně pět lidí a 12 jich bylo zraněno.
