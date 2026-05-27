Nové čínské špehování nedává cizincům možnost se schovat
27. 5. 2026
Když nedávno výzkumník kybernetické bezpečnosti známý pod pseudonymem NetAskari klikl na záložku označenou "Dotaz na novinářské soubory" na nezabezpečeném čínském webovém panelu, očekával změť automaticky generovaných simulovaných dat.
Místo toho se na obrazovce objevily známé tváře. Šlo o komplexní databázi téměř všech zahraničních novinářů sídlících v Pekingu kolem roku 2021, včetně oficiálních pasových fotografií pořízených na celnici, soukromých mobilních čísel, údajů o vízech a dat narození. Také na tomto sledovacím seznamu čínské policie našel své vlastní osobní údaje.
"Bylo to víc zajímavé než šokující," řekl NetAskari pro DW. "Když pracujete jako novinář v Číně, v podstatě předpokládáte, že jste vždy na jejich radaru. Ale co mě překvapilo bylo jednoduše to, jak snadné bylo přistupovat k tomuto vysoce citlivému systému."
Detailní čínský systém sociální kontroly
Na co NetAskari narazil je částečně součástí moderního čínského systému "holografických profilů".
Nevědomky se dostal k demonstrační verzi dálkového sledovacího systému navrženého pro Úřad veřejné bezpečnosti v Čang-ťia-kchou, městě provincie Che-pej, které hostilo Zimní olympijské hry v roce 2022.
Ačkoliv šlo pouze o testovací panel, byl naplněn skutečnými datovými sadami, které jasně naznačovaly směr čínského státního sledovacího aparátu, jenž se rychle vyvíjí ze sítě jednoduchých pouličních kamer v datově propojený, 24/7, prediktivní kolos sociální kontroly.
Čína již léta provozuje nejrozsáhlejší síť CCTV na světě. Masivní iniciativa známá jako "Süe-liang" (Jasné oči) si klade za cíl spojit tyto izolované ostrovy sledování rozprostřené po celé zemi.
Data na policejním panelu v Čang-ťia-kchou však ukazují podrobně detaily, jaké mohou úřady u jednotlivce sledovat.
Tento systém již nespoléhá pouze na policejní kamery na rozích ulic; přesně zaznamenává konkrétní číslo vozu a sedadla, které cíl obsadí při příjezdu z Pekingu nebo Šanghaje.
Dokonce synchronizuje fotografie pořízené z bran pro rozpoznávání vstupenek v místních lyžařských střediscích přímo do svého sledovacího mechanismu. Pohyby známých výzkumníka, kteří nedávno lyžovali v Čang-ťia-kchou, byly přesně označeny a zmapovány s podrobnými trajektoriemi v systému.
"Myšlenka je jednoduše zpracovat co nejvíce dat z co největšího množství senzorů v reálném čase," poznamenal výzkumník.
Systém zaznamenává denní chování jako spotřebu benzínu, běžná nákupní místa a to, zda jednotlivec často navštěvuje "petiční oblasti".
Tento masivní projekt fúze dat se snaží spojit fyzické místo pobytu, spotřebitelské návyky a digitální stopy člověka do bezchybného "holistického personálního archivu".
Sledování zahraničních novinářů
V této stále neprůstřelnější síti jsou cizinci — zejména novináři a další občané ze západních zemí — více sledováni úřady.
Statistiky systému o "chytrých zprávách" ukazují, že čínské bezpečnostní agentury se nepřiměřeně zaměřují na občany zemí "Pěti očí", mezi které patří USA, Velká Británie, Austrálie, Nový Zéland a Kanada.
Hluboko v pozadí je některým zahraničním novinářům přidělen speciální tag pro sledování v reálném čase nazývaný "trackable". Jakmile vstoupí do jurisdikce, systém může automaticky vydat včasná varování policii.
Pro nezávislou žurnalistiku v Číně je to existenční hrozba.
V minulosti zahraniční reportéři cestující do citlivých oblastí, jako je Sin-ťiang, často spoléhali na zkušenosti, aby se zbavili policie v civilu, která je sledovala. Nyní algoritmické vylepšení policejního systému činí tuto tradiční hru na kočku a myš zastaralou.
"Už nemusí posílat dvě nebo tři auta, aby tě sledovala," řekl NetAskari.
Protože systém má přístup k vašim mobilním platbám, nákupům letenek a sociálním sítím, úřady mohou dokonale předvídat váš itinerář a zajistit, že uvidíte jen to, co chtějí, abyste po příjezdu viděli.
Pokud datová síť zjistí, že komunikujete s určitými osobami, policie může jednoduše zavolat a v zákulisí zastrašit vaše zdroje. V tomto dokonale uzavřeném sledovacím cyklu je koncept "neviditelného vyšetřování" systematicky likvidován.
Systém ví, kde budete
To, co tento dohled skutečně transformuje, je schopnost systému pro skupinovou analýzu a modelování vztahů.
Tradiční sledování vyžaduje obrovské policejní zdroje. Moderní "chytrá policie" se však snaží vizualizovat mezilidské vztahy pomocí algoritmů.
V jádru dashboardu systém automaticky generuje složité síťové grafy založené na tom, jak často jsou cíle zachyceny při interakci na kameru, čímž přesně odhaluje, kdo koho zná a kolik času spolu tráví.
Tato technologie se vyvíjí již několik let. V roce 2019 čínský technologický gigant Hisense podal patent na "holistické modely vztahů pro osoby zapojené do případů", které měly za cíl mapovat cestování, záznamy hovorů a používání vozidel. V roce 2025 udělil Šanghajský úřad veřejné bezpečnosti Putuo zakázku v hodnotě 200 000 dolarů na "Holistický systém personálního archivu".
Vysoké chybovosti a úzká místa v oblasti personálu z minulých manuálních sledovacích metod jsou rychle nahrazovány chladnými, vysoce efektivními a neúnavnými automatizovanými algoritmy.
Je pravda, že západní demokracie se také potýkají s kontroverzí ohledně zneužívání sledovacích technologií, jako je Palantir.
Ale jak poukazuje výzkumník NetAskari, srovnání s čínským autoritářským systémem má své hranice.
"V západních demokraciích probíhají debaty... V Číně tato debata vůbec neexistuje. Policie a Ministerstvo státní bezpečnosti si dělají, co chtějí, s relativně malým dohledem."
Ať už jde o zahraničního novináře, který se kvůli příběhu pohybuje úzkými uličkami Pekingu, nebo o obyčejného turistu na dovolené v lyžařském středisku, nakonec se všichni rozplynou do studeného kódu na obrovském datovém dashboardu.
NetAskari řekl, že v tomto systému jsou lidé redukováni na čísla, vzory a vektorové operace. Stávají se "'datovou masou', kterou lze ovládat, tvarovat a vnucovat ji svou vůli podle potřeby".
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse