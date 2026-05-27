Putin podepsal zákon o použití armády k "ochraně" Rusů v zahraničí

27. 5. 2026

čas čtení 2 minuty
Ruský prezident Vladimir Putin podepsal zákon, který výrazně rozšiřuje jeho pravomoci k využívání ozbrojených sil v zahraničí.

Podle dokumentu, který byl schválen Dumou 13. května a Radou federace 20. května, bude prezident moci od nynějška zapojit armádu k "ochraně občanů Ruské federace" v případě "jejich zatčení, zadržení, trestního a jiného stíhání v zahraničí".

Řeč je o případech, kdy jsou Rusové zatýkáni v zahraničí soudy, které jsou "obdařeny pravomocemi bez účasti Ruské federace", stejně jako mezinárodními soudními orgány, které Rusko podle vysvětlující poznámky k zákonu neuznává.

Příslušné změny jsou prováděny ve federálních zákonech "O občanství" a "O obraně". V současné verzi má prezident právo vyslat vojáky do zahraničí, pokud země nebo mezinárodní orgány přijmou rozhodnutí, která "odporují zájmům Ruské federace" nebo "základům veřejného pořádku" v Rusku.

Ruské úřady se rozhodly rozšířit Putinovy pravomoci pro použití armády v zahraničí po sérii varování od předních států NATO, že Kreml se připravuje na válku s jednou nebo více evropskými zeměmi.

V létě varoval šéf německé rozvědky BND před rizikem ruské provokace v baltských státech na způson anexe Krymu a v únoru dánská rozvědka uvedla, že Rusko je schopno zahájit rozsáhlou válku v Evropě během pěti let.

Americké zpravodajské služby varovaly v březnu 2026, že Putin by mohl usilovat o "úmyslnou eskalaci" konfliktu na Ukrajině, až po přímý střet s NATO, včetně hrozby použití jaderných zbraní.

Podle nizozemské zpravodajské služby (MIVD) bude Kremlu trvat asi rok, než shromáždí dostatek sil pro "regionální konflikt" s NATO. Podle MIVD by cílem možného ruského útoku nebyla vojenská porážka NATO, ale "politické rozdělení prostřednictvím omezených územních zisků". Zpravodajci nevylučují, že Moskva k dosažení tohoto výsledku použije jaderné vydírání.

"Nulová fáze" příprav na takovou válku v Rusku již začala, napsali v říjnu odborníci z Institutu pro studium války (ISW). Podle ISW je to doloženo reorganizací vojenských okruhů na západní hranici země, vznikem vojenských základen na hranici s Finskem, stejně jako sabotážemi, vedením elektronického boje, rušením GPS, žhářstvím a provokacemi ve vzduchu.

