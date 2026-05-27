Channel 4 News: Rodiče mrtvých dětí naléhají na britského premiéra, aby zakázal sociální sítě pro děti mladší 16 let
27. 5. 2026
Moderátorka, Channel 4 News, úterý 26. května 2026, 19 hodin: Zarmoucení rodiče vyzývají britského premiéra, aby upřednostnil děti před velkými technologickými firmami, a naléhají na něj, aby zakázal sociální sítě pro osoby mladší 16 let.
Lékaři varují, že škody způsobené nadměrným vystavením sociálním sítím představují krizi veřejného zdraví.
Dobrý večer. Rodiče stáli před Downing Street a drželi fotografie svých dětí, které všechny zemřely. Všechny rodiny uvedly, že úmrtí souvisela se sociálními sítěmi. Sebevraždy vyvolané ponurými online zprávami, které bombardovaly feedy dětí, nebo strašlivé nehody, když mladí lidé zkoušeli smrtelné internetové výzvy. Po setkání s nimi premiér řekl, že otázkou není, zda budeme jednat, ale jak, a slíbil zásadní opatření. To „jak“ bude klíčové. Zatímco mnoho rodin chce úplný zákaz sociálních médií pro osoby mladší 16 let, vyvstává mnoho otázek, v neposlední řadě, zda by to skutečně fungovalo k lepší ochraně dětí?
Pokud jde o bezpečnost dětí na internetu, je třeba zásadní změna, uznal v úterý britský premiér. Keir Starmerse setkal s rodiči, kteří přišli o své děti a kteří vedou kampaň za zákaz sociálních médií pro osoby mladší 16 let. Vládní konzultace k této otázce končí dnes večer a vyvolala druhou největší odezvu ze všech konzultací v britské historii. Ministři slíbili přijetí opatření do konce roku. Informuje naše redaktorka pro technologie a vědu Siobhan Kennedy.
Reportérka: Trvalo to téměř tři měsíce, ale dnes se skupině rodičů, kteří viní sociální sítě ze smrti svých dětí, konečně dostalo audience u premiéra. Stalo se tak v tento poslední den vládní konzultace o bezpečnosti dětí na internetu, která by mohla během několika týdnů vést k zákazu aplikací jako TikTok a Instagram pro děti mladší 16 let.
"Kdyby někdo řekl, že si moje dítě úmyslně vzalo život, tak to není pravda. Vzala mu ho velká technologická společnost."
Pro Lisu to byl dlouhý a bolestivý boj. Její syn Isaac měl 13 let, když zemřel po pokusu o „blackout challenge“ na sociálních médiích v roce 2022.
"Přišel ze školy domů a šel jako obvykle do svého pokoje. Zavolala jsem ho na večeři. Nebyl ve svém pokoji. Dveře do koupelny byly zamčené. A pak jsem ho v podstatě našla v bezvědomí. Nepřetržitě se o něj snažili, ale druhý den ráno jsme ho ztratili. Takže během 24 hodin jsme ztratili našeho krásného chlapce, který neměl v úmyslu odejít."
Tragicky se případy jako ten Isaacův stávají stále častějšími. A to natolik, že přední britští lékaři nyní nazývají závislost na sociálních médiích stavem ohrožujícím veřejné zdraví. A ve své odpovědi na konzultaci odhalili, že téměř polovina praktických lékařů uvádí, že několikrát týdně léčí mladé lidi s zdravotními problémy spojenými s používáním obrazovek. V průzkumu zjistili, že průměrný věk, ve kterém dítě ve Velké Británii poprvé uvidí pornografii, je 13 let a téměř 60 % ji uvidí náhodou. Polovina všech 13- až 14letých viděla online video useknutí hlavy a téměř 1/3 všech dětských sebevražd za posledních sedm let zmiňovala online aktivitu mladého člověka. Setkali jsme se s ministryní pro technologie Liz Kendallovou v jedné londýnské škole, abychom si vyslechli názory přímo od teenagerů.
Ministryně: Nebojte se toho, co řeknete. Můžete říct cokoliv. Opravdu to chci slyšet.
Reportérka: Není překvapením, že zákaz sociálních médií u nich nenašel velký ohlas, i když vědí, jak návyková tato technologie je.
Studentka: Závislost většiny mladých lidí je dnes jako vymknutá z rukou. Je to příliš a dokonce i ve škole, o obědě a o přestávce mají pocit, že si musí zkontrolovat sociální sítě.
Student: Stává se to něčím, na co se dnes všichni spoléhají. Je to tedy něco jako únik od všeho a od vašich problémů.
Studentka: Myslím si, že zákaz by vedl k tomu, že by si teenageři hledali nebezpečné způsoby, jak se dostat na sociální sítě. Mám tedy pocit, že zákaz by byl nebezpečnější.
Reportérka: Liz Kendallová však slyšela od mnoha dalších lidí, kteří si myslí, že zákaz je jedinou možností, a k tomu ještě omezení návykových funkcí, jako jsou algoritmy a doom scrolling.
Blížíte se k rozhodnutí? Víte už, jakým směrem se vydáte?
Ministryně: Podívejte, konzultace právě skončila a já musím dělat svou práci. Kdybych se už rozhodla, konzultaci bych nepořádala. S našimi návrhy přijdeme ještě před létem a pokud bude zapotřebí legislativa, zajistíme ji do konce roku.
Reportérka: Co říkáte lidem, kteří se obávají, že na vás mají technologičtí giganti příliš velký vliv? Tito lidé mají spoustu peněz, velký vliv a silnou lobbistickou moc.
Ministryně: Jak by řekly sufražetky: „Žádné činy, žádná slova.“ A pokud se podíváte na opatření, která jsem osobně přijala od svého nástupu do funkce ministryně, uvidíte, že jsem vždy připravena jednat a vždy jsem říkala, že půjdu ještě dál, pokud to bude nutné, a to je nutné.
Reportérka: Možná není překvapením, že technologický průmysl tvrdí, že plošný zákaz by přinesl více škody než užitku:
Mluvčí Tech UK: "Myslím, že pokud začnete regulovat platformy, vláda by mohla skončit v situaci, kdy bude hrát hru, kdy se objeví další služby a vláda je bude muset regulovat a zakazovat. A to je reaktivní přístup ze strany vlády. Vláda musí být proaktivní, spolupracovat s technologickými společnostmi, s rodiči i s dětmi, aby pochopila, které funkce způsobují největší škody, a ty pak regulovala."
Reportérka: Keir Starmer dnes rodinám sdělil, že návrhy budou předloženy během několika týdnů. Ale po letech lobování, věří mu teď, že bude jednat?
Firmy provozující sociální sítě tvrdí, že provádějí změny, aby jejich platformy byly bezpečnější. Stále více se však zdá, že tyto změny jsou příliš malé a přicházejí příliš pozdě.
Moderátorka: To byla Siobhan Kennedy. Nyní se ke mně připojí baronka Kidronová, která se zasazuje o digitální regulaci a odpovědnost, a Silky Carlo, ředitelka organizace Big Brother Watch. Moc vám oběma děkuji, že jste přišly. Beeban Kidron, premiér slíbil zásadní kroky. Jaké by měly být? Jaké budou?
Beeban Kidron: Myslím, že je trochu pozdě, aby mluvil o zásadních změnách. A trochu mě zklamalo, když jsem slyšela ministryni Liz Kendallovou říkat: „Soudě mě podle mých činů.“ No, kdybychom to udělali, soudili bychom ji velmi přísně. Myslím si tedy, že je pod velkým tlakem. Myslím si, že někteří další lidé, někteří další představitelé, vystoupili a řekli: „Ach, zavedou zákaz, podporují zákaz.“ Ale myslím si, že jsou zde tři věci, které musíme opravdu vidět. Ano, musíme okamžitě přestat dávat toxické produkty do rukou dětí. To chápu. Naprosto to chápu. Ale to je začátek, ne konec. A opravdu, je tak cynické ze strany Tech UK sedět a říkat: „No, měli by se s námi posadit a spolupracovat na zastavení našich velmi záměrně návykových produktů, které dětem na základě algoritmů doručují videa s popravami stětím.“ Ne. Potřebujeme bezpečnost už ve fázi návrhu a musíme zkontrolovat pravomoci Ofcomu, a to dnes, ne v budoucnosti.
Moderátorka: Ale v krátkodobém horizontu zákaz, ano, pro osoby mladší 16 let?
Beeban Kidron: Myslím, že zákaz je v pořádku, protože jsme selhali. Ale chci jen jasně říci, že jsme selhali v zajištění bezpečnosti dětí.
Moderátorka: Silky Carlo, polovina všech 13- až 14letých viděla video s popravou stětím. 13 let je průměrný věk, kdy vidí pornografii. Není zákaz nejbezpečnějším způsobem, jak se s tím vypořádat?
Silky Carlo: Za prvé, žádný mladý člověk by neměl na internetu narážet na násilná videa s popravami stětím. Existuje skutečný problém, který je třeba vyřešit. Ale zákaz sociálních médií je špatná odpověď na správnou otázku. A hlavním důvodem je to, že to nebude účinné. Viděli jsme to v Austrálii, kde má většina mladých lidí stále přístup k sociálním médiím, i přes to, že byl zaveden zákaz. Existuje mnoho skupin hájících zájmy mladých lidí, které proti zákazu vedou kampaň. A já chci jen jasně říci, co přesně vláda tím zákazem myslí. Ve skutečnosti to znamená proměnit webové stránky sociálních médií v digitální kontrolní stanoviště pro ověřování totožnosti celé populace. Nikdo o tom nemluví, ale je to opravdu důležité, protože to znamená, že jediný způsob, jak můžete při přístupu na tyto stránky určit, kdo je mladý člověk, je vyžadovat digitální identifikační doklad od všech.
Moderátorka: Ale pro všechny ty rodiče, kteří stáli venku na ulici s fotografií svého zemřelého dítěte, přičemž se vše, co řekli, týkalo sociálních médií, když slyší lidi mluvit o soukromí, si pravděpodobně myslí: „To je mi jedno. Chci jen, aby se tohle nestalo nikomu jinému.“
Silky Carlo: Soukromí je součástí bezpečnosti online již od samého počátku. Myslím, že v tom se všichni shodneme. A myslím si, že je důležité, aby diskuse nebyla zjednodušující a aby byla komplexní. Řešení musí být komplexní. A tito rodiče si zaslouží odpovědi a zaslouží si, aby se něco dělo. Ale zákaz sociálních médií uložený vládou není správná věc. Myslím si, že by se moc měla vrátit do rukou rodičů a technologické společnosti mohou s rodiči spolupracovat, aby toho dosáhly. A existuje spousta softwarových nástrojů, které mohou rodiče použít.
Moderátorka: Víme, jak je pro rodiče obtížné tuto kontrolu vykonávat.
Beeban Kidron: Naprosto souhlasím. A v jednom bodě souhlasím, v jiném však zásadně nesouhlasím. Pokud jde o soukromí, ve skutečnosti by děti byly mnohem bezpečnější, kdyby jim firmy neshromažďovaly data, kdyby je nepoužívaly k profilování dětí, kdyby nevyužívaly naše děti, děti celé země, k pohánění ekonomiky pozornosti. A vláda již má v zásobě nástroje, jak na tom trvat, a naše regulační orgány selhávají, ICO, Ofcom a tak dále, a měly by být mnohem tvrdší.
V čem s vámi nesouhlasím, je to, že to nemůžete svádět na rodiče. Máte tu technologické firmy s tržní hodnotou bilionů dolarů a dítě ve svém pokoji a rodiče, kteří musí spát nebo pracovat nebo vařit večeři a tak dále a tak dále. Co si ale rozhodně myslím, je, že zákaz je primitivní a je to jen malá část celkového obrazu. Pokud vydají zákaz a předají ho Ofcomu a stále se nebudou zabývat jeho prosazováním, pak se nic nezmění. Takže vlastně si myslím, že se shodujeme v tom, že by se to mělo vrátit zpět na firmy a říct jim: „Jste produkt. Nevydávejte nebezpečný produkt.“ Myslím, že to je spravedlivé.
Moderátorka: To dnes zdůraznily rodiny. Víte, pokud se vyrobí nové auto a je nebezpečné, je na výrobci, aby auto vzal zpět a zajistil jeho bezpečnost. Proč by to nemělo platit i pro technologické společnosti?
Silky Carlo: Ano, částečně to na technologických společnostech leží, ale také nedáte desetileté dítě za volant. A problém, který momentálně máme, je, že rodiče kupují dětem telefony a často je používají jako dudlíky pro své děti.
Je mi opravdu líto, pokud to někoho uráží, ale každé páté dítě mladší pěti let už má vlastní zařízení, vlastní smartphone. A asi 40 % dětí mladších pěti let používá sociální sítě. Takže kromě legislativní změny, ke které by potenciálně mohlo dojít, se musíme také zabývat kulturní změnou a podporovat rodiče v tom, aby měli takový dohled a kontrolu, které zajistí bezpečnost v jejich vlastních čtyřech stěnách, kde na tom opravdu záleží.
Beeban Kidron: Právě jsem zveřejnila zprávu o regulaci a v podstatě v ní stojí, že nástroje nefungují, ale design ano. Když tedy firma změní výchozí nastavení tak, aby upřednostňovalo soukromí a bezpečnost, pak to funguje. Ale věci, které rodiče a děti obcházejí, jsou velmi obtížné.
Moderátorka: To je také problém s tím zákazem, že?
Beeban Kidron: Ale chci zpochybnit jednu věc ohledně toho zákazu. Myslím, že z toho, co se děje v Austrálii, je zcela jasné – a nejsem velký fanoušek zákazu, říkám jen, že je to začátek, pokračujte. Ale ve skutečnosti je opravdu důležité vědět, že firmy nepracují dostatečně tvrdě na tom, aby zákaz skutečně fungoval. Není to v jejich zájmu. Myslím tím, že to je jeden z hlavních argumentů, že jsme to nechali na technologických společnostech a nechali jsme to na vládě. Vláda měla dát Ofcomu pravomoci k vynucování. A zdá se, že ani jedna z těchto věcí nefunguje.
Silky Carlo: Ne, na technologické společnosti lze vyvinout větší tlak, aby se zajistilo, že se lidé například rozhodně nenarazí na videa s popravami. Ale také se nyní vynakládá spousta energie na diskusi o přímém zákazu. A to, co bychom nedělali, je odebrání moci technologickým společnostem, pokud jim dáme právo požadovat digitální identifikační údaje od každého. Budou shromažďovat stále více dat a všichni budeme vystavovat riziku své nejcitlivější osobní údaje. Takže prosím, lidé, kteří to sledují, mějte na paměti, že to nejsou jen děti, které budou muset poskytnout své identifikační údaje, ale všichni. bě 30 let.
