Armáda spásy: Obyčejné věci mohou znamenat nový začátek
27. 5. 2026
čas čtení 4 minuty
Každý den míjíme věci, nad kterými se ani nezastavíme. Otevřeme kohoutek s teplou vodou, převlékneme si čisté oblečení, sedneme si v klidu k jídlu. Pro člověka, který žije na ulici, mohou být právě tyto obyčejné momenty nedosažitelné celé dny i týdny.
Lidé bez domova často ztrácí nejen střechu nad hlavou, ale také pocit bezpečí, jistoty a někdy i víru, že se jejich situace může změnit. Právě proto jsou služby, které poskytuje Armáda spásy, tak důležité. Nabízejí místo, kde se člověk může alespoň na chvíli schovat před ulicí, zahřát se nebo naopak ochladit, osprchovat nebo dostat teplé jídlo. Místo, kde není neviditelný.
Velkou roli hraje i obyčejný lidský zájem. Někdy stačí první rozhovor, podaná ruka nebo vědomí, že na svou situaci člověk není úplně sám. Sociální pracovníci pomáhají lidem postupně řešit dluhy, doklady, hledání práce i cestu zpět k bydlení. Každý malý krok může znamenat začátek změny.
Mnoho lidí v nouzi si ale o pomoc samo neřekne. Někteří mají za sebou těžké zkušenosti, jiní ztratili důvěru v okolí i sami v sebe. Proto pracovníci Armády spásy vyrážejí přímo do ulic, parků nebo opuštěných míst, kde lidé bez domova přežívají. Přinášejí základní pomoc, lidský kontakt a hlavně dávají najevo, že na těchto lidech stále záleží.
Terénní pracovníci bývají často prvními, kdo po dlouhé době člověka vyslechne bez odsuzování. Právě pravidelný kontakt a trpělivost mohou postupně otevřít cestu k další pomoci i návratu do běžného života.
Děkujeme vám, všem dárcům, kteří pomáhají vracet lidem nejen základní jistoty, ale také důstojnost, naději a pocit, že pro ně stále existuje cesta dál.
Ilustrační foto
Druhá šance pro pana Martina
Pan Martin, 23letý mladý muž, si neodnesl z dětství mnoho hezkých vzpomínek. Matka jeho i bratra zanedbávala, až je jednou opustila definitivně – odcestovala do zahraničí. Zůstal po ní jen pocit, že hoši nebyli dost dobří, aby zůstala.
Chlapců se ujal otec a zpočátku to vypadalo jako nový začátek. Otec se dětem věnoval, pak ale přišlo období dospívání. Časem se mezi ně vkradlo napětí a vztah se zhoršoval. Dnes jsou v kontaktu jen sporadicky.
Po dosažení dospělosti se pan Martin odstěhoval ke kamarádovi. Začal brigádně pracovat v různých oborech.
Pocit nově získané svobody ho vedl k experimentům s alkoholem i jinými návykovými látkami. To ho postupně připravilo o pracovní příležitosti i bydlení. Asi půl roku se protloukal, jak se dalo.
Najednou zůstal sám. Bez jistoty a střechy nad hlavou, bez příjmu a bez pevného bodu. Ztratil i osobní doklady.
V té době začal využívat nízkoprahové denní centrum Armády spásy, kde našel nejen teplý čaj a možnost sprchy, ale i lidi, kteří se na něj nedívali skrz prsty kvůli jeho životnímu příběhu. Naopak ho někdo vyslechl. Tam se dozvěděl i o dalších službách pro lidi bez přístřeší.
Nebylo to snadné, ale skončil také s experimenty s návykovými látkami.
Pan Martin si zařídil nové doklady, zaregistroval se na Úřadu práce a začal opět brigádně pracovat. Aktuálně si hledá zaměstnání na hlavní pracovní poměr.
Postupně začal docházet i do centra pro mladé, kde s pracovníky nyní řeší program bydlení pro mladé.
„Pan Martin dnes stojí na začátku nové životní kapitoly a my mu přejeme hodně štěstí. U mladých lidí je často klíčové, že někdo jejich situaci nepodcení a nabídne jim konkrétní kroky, jak ji řešit. Když dostanou podporu, dokážou na sobě pracovat a postupně si věci srovnat," říká Jaroslava Frolíková z Armády spásy.
Velice děkujeme za Váš zájem, který je pro nás velkou podporou v naší práci.
Za Armádu spásy
Kateřina
Armáda spásy v České republice, z.s.
Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5
IČ 40613411
328
Diskuse