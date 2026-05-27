Antisemitská kandidátka demokratické strany v Texasu

27. 5. 2026

Druhé kolo demokratických voleb v Texasu se stává ohniskem konfliktu v pokračujících bojích strany o antisemitismus, Izrael a hranice politické rétoriky. Jedna z kandidátek na demokratickou kandidátku do Sněmovny reprezentantů, Maureen Galindo, postoupila do druhého kola navzdory proudu antisemitských příspěvků na sociálních sítích.

Příspěvky političky zahrnují sliby, že promění místní detenční centrum pro imigranty "ve vězení pro americké sionisty". Její komentáře vyvolaly odsouzení židovskými demokraty a hlavními stranickými představiteli.

Super PAC, který se zdá být financován republikány, posílil její kandidaturu. Někteří židovští demokraté naznačují, že republikáni mají zájem o to, aby Galindo, sexuální terapeutka s malými politickými zkušenostmi, vyhrála nominaci "protože raději čelí slabšímu soupeři v soubojích, které rozhodnou většinu ve Sněmovně v listopadu," řekl Brian Romick z Demokratické většiny pro Izrael. "Je to cynické a znepokojující."

Demokratický kongresový volební výbor zahájil na poslední chvíli reklamní kampaň proti Galindo kvůli jejím antisemitským výrokům a označil ji za "MAGA Maureen".

"Možná výrazně prohraje. Možná zmizí z politické scény," píše rocker Peter Himmelman o Galindo. "To by nezměnilo fakt, že její výroky nevyvolaly okamžité a všeobecné odsouzení. Každá éra obsahuje extremisty. Ale někdy instituce přestanou považovat extremismus za radioaktivní a začnou ho nejprve vnímat jako výstřednost, pak jako další perspektivu hodnou 'zvážení', pak jako aktivismus a nakonec ortodoxii."

