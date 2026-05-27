Antisemitská kandidátka demokratické strany v Texasu
27. 5. 2026
Příspěvky političky zahrnují sliby, že promění místní detenční centrum pro imigranty "ve vězení pro americké sionisty". Její komentáře vyvolaly odsouzení židovskými demokraty a hlavními stranickými představiteli.
Super PAC, který se zdá být financován republikány, posílil její kandidaturu. Někteří židovští demokraté naznačují, že republikáni mají zájem o to, aby Galindo, sexuální terapeutka s malými politickými zkušenostmi, vyhrála nominaci "protože raději čelí slabšímu soupeři v soubojích, které rozhodnou většinu ve Sněmovně v listopadu," řekl Brian Romick z Demokratické většiny pro Izrael. "Je to cynické a znepokojující."
Demokratický kongresový volební výbor zahájil na poslední chvíli reklamní kampaň proti Galindo kvůli jejím antisemitským výrokům a označil ji za "MAGA Maureen".
"Možná výrazně prohraje. Možná zmizí z politické scény," píše rocker Peter Himmelman o Galindo. "To by nezměnilo fakt, že její výroky nevyvolaly okamžité a všeobecné odsouzení. Každá éra obsahuje extremisty. Ale někdy instituce přestanou považovat extremismus za radioaktivní a začnou ho nejprve vnímat jako výstřednost, pak jako další perspektivu hodnou 'zvážení', pak jako aktivismus a nakonec ortodoxii."
