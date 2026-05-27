Netanjahu strávil noc v nemocnici
27. 5. 2026
Tvrdí se, že šestasedmdesátiletému předsedovi vlády byla poskytnuta zubní péče. Prohlášení přišlo poté, co izraelská média informovala, že Netanjahu byl hospitalizován. Úřad tvrdí, že ráno 26. května už byl zpět doma.
Jeho zdraví se dostalo do povědomí veřejnosti po sérii incidentů, které zahrnovaly utajování lékařských informací před občany. V dubnu Netanjahu na sociálních sítích oznámil, že úspěšně podstoupil radioterapii kvůli malignímu nádoru prostaty, ale záměrně veřejnost neinformoval s odůvodněním, že Írán by mohl tyto informace využít k propagandě proti Izraeli během války.
Dne 24. května premiér prohlásil, že onkologii zcela porazil a je "ve skvělé kondici".
Kromě toho byl v červenci 2023 Netanjahuovi implantován kardiostimulátor, v březnu 2024 podstoupil operaci odstranění kýly a v prosinci 2024 operaci odstranění prostaty.
